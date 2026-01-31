’اکہء نندن‘ بین الاقوامی تھیٹر فیسٹول کے لیے منتخب
’اکہء نندن‘ کشمیر کے معروف بانڈء پاتھر لوک تھیٹر میں ترتیب دیا گیا ہے جس میں 25برس سے کم عمر کے آرٹسٹ اداکاری کررہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 31, 2026 at 1:19 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): قدیم کشمیری لوک روایت پر مبنی ڈرامہ ’’اکہء نندن‘‘ (Ak-e- Nandun) کو بین الاقوامی انٹر نیشنل تھیٹر فیسٹول کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔80 منٹ کے اس ڈرامے کو 5فروری کو نیشنل اسکول آف ڈرامہ، نئی دلی میں پیش کیا جائے گا۔ ’’اکہء نَندن‘‘ ڈرامے کا انتخاب کشمیری لوک تھیٹر کے لیے عالمی سطح پر ایک سنگل میل ہے۔ ڈرامے کو بھارانگم 2026 کی سِلور جوبلی تقریبات کے تحت منعقد ہونے والے ’’انٹرنیشل تھیٹر فیسٹول آف انڈیا‘‘ آفیشل سلیکشن کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔
’اکہء نندن‘ کشمیر کی صدیوں پر محیط صوفیانہ تاریخ پر مبنی ایک داستان ہے جسے کشمیر کی رشی روایات میں مختلف صوفی شعراء نے روحانی ارتقا اور باطنی بیداری کے استعارے کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ یہ کہانی روز باغ نامی اساطیری سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ کے روحانی سفر، قربانی اور انکشاف کو علامتی انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ پیش کش لوک تھیٹر (بانڈء پاتھر) میں ترتیب دی گئی ہے، جہاں موسیقی، طنز اور بیانیہ ایک وحدت میں ڈھل جاتے ہیں۔
ڈرامے کی موسیقی، کشمیر کی کلاسیکی اور عقیدتی روایت پر مبنی ہے اور اسٹیج پر براہ راست پیش کی جاتی ہے۔ ’آکہ نندن‘ کو کشمیر کے معروف تھیٹر ہدایت کار اور تھیٹر ماہر ارشد مشتاق نے شاہجہان کی نگرانی میں ڈائریکٹ اور ڈیزائن کیا ہے جبکہ منظور الحق نے ڈرامے کو موسیقی سے سجایا ہے۔ ’اکہ نندن‘ ڈرامے کو 15 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان اپنی اداکاری کو جوہر دکھا رہے ہیں جو کہ روایتی تھیٹر سے تربیت یافتہ ہیں۔
’اکہ نندن‘ ڈرامہ 80 منٹ پر مشتمل ہے اور یہ 5فروری کو نیشنل اسکول آف ڈرامہ ’این ایس ڈی‘ نئی دلی کے مرکزی اسٹیج پر پیش کیا جائے گا۔ ’اکہء نندن‘ اس یقین کی تجدید ہے کہ کشمیری روایتی تھیٹر کی عالمی شناخت اس کی اپنی روایت، موسیقی اور فکری وراثت میں مضمر ہے۔
واضح رہے کہ کہانی ایک ایسے بیٹے (اکہ نندن) کے گرد گھومتی ہے جو اپنی والدہ کے روحانی سفر میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں لوک کہانیوں کے عناصر اور کشمیری ثقافت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ڈرامہ اپنے مخصوص لوک گیتوں، رقص اور کہانی کے ذریعے مشہور ہے اور اس میں شیخ العالم اور دیگر صوفیانہ خیالات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
