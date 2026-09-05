کشمیر میں پہلے عالمی فلم فیسٹیول کیلئے ریڈ کارپیٹ بچھ گیا، 41 ممالک کی 135 فلمیں نمائش کے لیے تیار
جموں کشمیر میں پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے سخت سکیورٹی انتظامات اور منفرد فلوٹنگ اسکرین کے ساتھ تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں۔
Published : September 5, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 12:23 PM IST
سرینگر: سات سے دس ستمبر تک، وادی کشمیر یو ٹی کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول (آئی ایف ایف جے کے 2026) کے لیے بھارت اور بیرون ملک سے فلم سازوں، اداکاروں، نقادوں، تکنیکی ماہرین اور سینما کے شائقین کی میزبانی کرے گی۔
چار روزہ فیسٹیول، جس کا تھیم 'رنگِ سینما' ہے، سرینگر، جموں اور گلمرگ کے مختلف مقامات پر 41 ممالک کی 135 فلمیں پیش کرے گا۔ جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ (ڈی آئی پی آر) کے زیر اہتمام، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن (این ایف ڈی سی) کے تعاون سے منعقد ہونے والے اس فیسٹیول کو عالمی سینما، مقامی ٹیلنٹ، ثقافتی تبادلے اور فلمی سیاحت کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
جموں و کشمیر کے لیے، یہ تقریب بھارت کے فلمی کیلنڈر میں محض ایک نیا اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے خطے کو، جو طویل عرصے سے سینما سے جڑا رہا ہے، عصری فلم سازی، بین الاقوامی ناظرین اور مقامی کہانی کاروں کی نئی نسل سے دوبارہ جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔
فیسٹیول کے افتتاحی ایڈیشن کو شاندار ردعمل ملا ہے۔ منتظمین کو دنیا بھر سے 1,100 سے زیادہ فلموں کے اندراجات موصول ہوئے۔ حتمی انتخاب میں 41 ممالک کی نمائندگی کرنے والی 135 فلمیں شامل کی گئی ہیں۔ بھارت 64 فلموں کے ساتھ سب سے بڑے حصے دار کے طور پر سامنے آیا ہے، اس کے بعد فرانس کی 13 اور ایران کی آٹھ فلمیں شامل ہیں۔
ارجنٹائن اور اسپین کی چار چار فلمیں ہیں۔ اس میں برازیل، جرمنی، روس اور امریکہ کی تین تین فلمیں شامل ہیں۔ ترکیہ، جنوبی کوریا، سویڈن، تائیوان، قطر اور کولمبیا سمیت دیگر ممالک کی فلمیں بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گی۔
فیسٹیول کے آفیشل فریم ورک کے تحت اس پروگرام کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں انٹرنیشنل کمپٹیشن، سینما آف دی ورلڈ، بھارت پینورما، جے اینڈ کے سلیکٹ، بیسٹ ڈیبیو فلم، ڈاکیومنٹری/ہائبرڈ، ہارر اور شارٹ فلم پروگرامنگ شامل ہیں۔
بین الاقوامی مقابلہ کم از کم 70 منٹ کی فیچر فلموں کے لیے مخصوص ہے، جب کہ شارٹ فلموں کا دورانیہ ایک منٹ سے زیادہ اور 35 منٹ تک ہو سکتا ہے۔ فیسٹیول کے قوانین میں دستاویزی اور ہائبرڈ فلموں کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔
سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والے حصوں میں سے ایک "جے اینڈ کے سلیکٹ" ہوگا۔ یہ کیٹیگری ان فلموں کے لیے بنائی گئی ہے جن کا جموں و کشمیر سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کیٹیگری کے لیے وہ فلمیں اہل ہوں گی جو جموں و کشمیر میں قائم کسی پروڈکشن ہاؤس نے پروڈیوس کی ہوں، یا ان فلموں کے ڈائریکٹرز جموں و کشمیر کے رہائشی یا وہاں کے شہری ہوں، یا پھر ایسی فلمیں جن کی آدھی سے زیادہ شوٹنگ اس خطے میں ہوئی ہو، یا وہ بنیادی طور پر یہاں کی تاریخ، ثقافت، روایات یا برادریوں پر مرکوز ہوں۔
اس سیکشن میں بہترین فلم کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے، جس سے فیسٹیول کے مقابلے کے ڈھانچے میں مقامی سینما کو ایک نمایاں مقام ملتا ہے۔
فلم ساز بھرت بالا کی "ورچوئل بھارت" سیریز کی تین دستاویزی فلمیں اس فیسٹیول میں پیش کی جانے والی علاقائی کہانیوں کی ایک بہترین مثال ہیں۔ فلم "نقشِ دور: دی اسٹوری آف غلام نبی ڈار" سرینگر کے کاریگر غلام نبی ڈار اور اخروٹ کی لکڑی پر کندہ کاری میں ان کی دہائیوں پر محیط محنت کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری فلم "تعلیم" کشمیر میں قالین بافی کی روایتی وراثت کے مراحل کو تلاش کرتی ہے، جس میں سوت کاتنے اور رنگنے سے لے کر بنائی اور فنشنگ تک کے عمل کو دکھایا گیا ہے۔ تیسری فلم، "کونیمیچی: اے ہوم کاروڈ ان اینسیسٹری" روایتی ناگا ووڈ کرافٹ (لکڑی کے فن پارے) پر مرکوز ہے اور اسے مقابلے سے باہر اسکرین کیا جائے گا۔
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یہ انتخاب فیسٹیول کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کشمیر کو محض فلموں کے پس منظر کے طور پر ہی پیش نہ کرے، بلکہ اسے ایک ایسے موضوع کے طور پر سامنے لائے جس کی اپنی کہانیاں، دستکاریاں اور تخلیقی روایات ہیں۔
فیسٹیول کے لیے ایک پانچ رکنی بین الاقوامی جیوری تشکیل دی گئی ہے۔ اس کی سربراہی معروف سنیماٹوگرافر اور فلم ساز سنتوش سیون کریں گے۔ اس پینل میں آسکر اور بافٹا (BAFTA) ایوارڈ یافتہ ساؤنڈ ڈیزائنر رسول پوکوٹی، جرمن فلم کیوریٹر اور صحافی ڈوروتھی وینر، میڈیا انٹرپرینیور کیکو بینگ، اور نیشنل ایوارڈ یافتہ فلم ساز و ماہرِ تعلیم ہمانسو شیکھر کھٹوا شامل ہیں۔ یہ جیوری بین الاقوامی، قومی اور جموں و کشمیر پر مرکوز مقابلے کے حصوں میں فلموں کا جائزہ لے گی۔
فیسٹیول نے نو ایوارڈ کیٹیگریز کے لیے مجموعی طور پر 96 لاکھ روپے کی انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ بہترین فلم (Best Film) کے ایوارڈ کے لیے سب سے بڑی رقم یعنی 25 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ بہترین ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کی بہترین ڈیبیو فلم کے لیے 15، 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ "جے اینڈ کے سلیکٹ" کیٹیگری میں بہترین فلم کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ بہترین اداکار اور بہترین اداکارہ کو 8، 8 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جب کہ بہترین سنیماٹوگرافی، بہترین ساؤنڈ ڈیزائن اور بہترین ایڈیٹنگ کے لیے 5، 5 لاکھ روپے کے انعامات رکھے گئے ہیں۔
ان کیٹیگریز کا مقصد نہ صرف فلموں اور ہدایت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے بلکہ ان کے پیچھے موجود تکنیکی اور کارکردگی سے جڑے کام کو بھی تسلیم کرنا ہے۔
فیسٹیول کا مرکزی مرکز سرینگر میں واقع شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ سرینگر کے آئنوکس ملٹی پلیکس، جموں میں کے سی سینٹرل کے مووی ٹائم سینماز اور گلمرگ کنونشن سینٹر میں بھی فلموں کی نمائش اور تقریبات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
فیسٹیول کے آفیشل پروگرام میں فلموں کی اسکریننگ کے ساتھ ساتھ ماسٹر کلاسز، ورکشاپس، مکالمے اور فلمی صنعت سے جڑی دیگر سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ انتظامیہ نے قومی اور مقامی فنکاروں پر مشتمل ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا ہے۔
ایک خاص اور منفرد کشش سرینگر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر کے قریب جھیلِ ڈل پر مجوزہ تیرتا ہوا اسکرین (فلوٹنگ اسکرین) ہے۔ اس کا مقصد سنیما کو کشمیر کے سب سے خوبصورت اور معروف مناظر کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ یہاں آنے والے فلم سازوں اور شائقین کو روایتی تھیٹروں سے ہٹ کر ایک یادگار اور سحر انگیز فلمی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
طالب علموں اور ابھرتے ہوئے فلم سازوں کے لیے، یہ فیسٹیول محض فلمیں دکھانے کی ایک تقریب سے بڑھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تین روزہ ماسٹر کلاس سیریز بھی شیڈول کا حصہ ہے، جس میں فلم انڈسٹری کے نامور پیشہ ور افراد شرکت کریں گے۔ ان میں فلم ساز ودھو ونود چوپڑا، ایڈیٹر نمریتا راؤ، ساؤنڈ ڈیزائنر بیلون فونسیکا، اداکار اور تھیٹر آرٹسٹ چترنجن ترپاٹھی، دستاویزی فلم ساز سپریو سین، اور سنیماٹوگرافر انیل مہتا سمیت دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔
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طالب علموں اور سنیما کے شوقین افراد کو کیمرے کے جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے ایک 'کینن ورکشاپ' بھی تجویز کی گئی ہے۔ سیکھنے اور پیشہ ورانہ روابط پر یہ توجہ جموں و کشمیر کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جہاں حکومت محض ایک شوٹنگ لوکیشن تک خطے کے کردار کو محدود کرنے کے بجائے، فلم سازی کا ایک مضبوط مقامی نظام تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ڈائریکٹر انفارمیشن اور فیسٹیول ڈائریکٹر شریا سنگھل نے اس فیسٹیول کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر بیان کیا ہے جس کا مقصد جموں و کشمیر کے ابھرتے ہوئے فلم سازوں اور فنکاروں کو نامور پیشہ ور افراد سے جوڑنا اور انہیں مہارتوں، ایکسپوزر (عملی تجربے) اور پیشہ ورانہ نیٹ ورکس کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
اس سے قبل، تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے شریا سنگھل نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تقریب پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق منعقد ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے جموں و کشمیر کے ورثے، مناظر اور تخلیقی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک وسیع تر ثقافتی اور سیاحتی مہم کے حصے کے طور پر اس فیسٹیول کی مکمل حمایت کی۔ تیاریوں کے جائزے کے دوران، انہوں نے ہدایت کی کہ یہاں آنے والے شرکاء کے تجربے کو یادگار بنانے کے لیے جموں و کشمیر کے ثقافتی ورثے، روایتی پکوانوں، دستکاریوں، روایتی فنون اور سیاحتی مقامات کو بھی اس ایونٹ کا حصہ بنایا جائے۔
انتظامیہ اس فیسٹیول کو فلم سازوں اور تخلیقی پیشہ ور افراد کو راغب کرنے، ثقافتی تبادلے کو مضبوط بنانے اور خطے میں فلم سے وابستہ سیاحت اور پروڈکشن کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھتی ہے۔
حکومت نے یہ اشارہ بھی دیا کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر کو ایک سالانہ بین الاقوامی تقریب بنانا مقصود ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ پہلا ایڈیشن اس بات کا امتحان ہوگا کہ آیا جموں و کشمیر محض ایک بار کی ثقافتی نمائش کے بجائے فلم کا ایک پائیدار اور مستقل پلیٹ فارم تیار کر سکتا ہے یا نہیں۔
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یہ فیسٹیول انتہائی سخت سکیورٹی انتظامات کے سائے میں شروع ہوگا۔ جمعہ کے روز، کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس سجیت کمار نے ایک سکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی جس میں پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، ایس ایس بی، آئی ٹی بی پی، سی آئی ڈی، ٹریفک، سکیورٹی، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اور سیاحت و اطلاعات کے محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
حکام نے فیسٹیول کے مقامات پر سکیورٹی کے انتظامات، نفری کی تعیناتی کے منصوبوں، رسائی کے کنٹرول، نگرانی، ہجوم کے انتظام، ٹریفک کی روانی اور ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔
آئی جی پی نے تمام طے شدہ مقامات پر عوام، فلم سازوں، مندوبین اور معزز شخصیات کی آمد و رفت کو مدنظر رکھتے ہوئے انتہائی محتاط اور منظم انداز میں نفری تعینات کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ حکام کو مخصوص راستوں پر کلیئرنس کرنے اور روڈ اوپننگ پارٹیز تعینات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔
آمد و رفت کے راستوں، ٹریفک کے دباؤ اور حساس مقامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام ایجنسیوں کو فیسٹیول کے دوران حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سکیورٹی کی یہ منصوبہ بندی ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب انتظامیہ متعدد مقامات پر بین الاقوامی شرکاء اور ہائی پروفائل فلمی شخصیات کی میزبانی کے لیے ایک بڑے ایونٹ کی تیاریاں کر رہی ہے۔
سول انتظامیہ نے بھی اس سلسلے میں اپنا ایک معاون نظام تیار کیا ہے۔ جموں و کشمیر حکومت نے یہاں آنے والے معززین اور مندوبین کی رہنمائی کے لیے سول سروسز کے 50 آفیسرز کو بطور رابطہ کار تعینات کیا ہے۔ ان کا کام فیسٹیول کے دوران شرکاء کو سہولیات فراہم کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہمی رابطہ کاری کرنا ہے۔
اس سے قبل کی جانے والی تیاریوں میں ایئرپورٹ پر سہولیات کی فراہمی، مہمان نوازی، نقل و حمل، رہائش، ٹریفک کا انتظام، طبی امداد اور شہری انتظامات کے منصوبے بھی شامل تھے۔ انتظامیہ نے سیاحت و ثقافت سے لے کر دستکاری، باغبانی اور ٹرانسپورٹ جیسے تمام متعلقہ محکموں کو اپنے اپنے فرائض باہمی تعاون کے ساتھ انجام دینے کی ہدایت دی ہے۔
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