کرشنا اور کشمیرا شاہ سنیتا آہوجا کی حمایت میں سامنے آ گئے، گووندا کی مبینہ گرل فرینڈ کومل رانی کے بیان کا منہ توڑ جواب دیا
سنیتا آہوجا کی بہو اداکارہ کشمیرا شاہ نے کومل رانی کے بیان پر دعمل ظاہر کیا ہے۔
Published : September 28, 2026 at 1:38 PM IST
حیدرآباد: اپنی اہلیہ سنیتا آہوجا کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان، گووندا اور کومل رانی سورنکر کے مبینہ معاشقے کی خبریں مسلسل سرخیوں میں ہیں۔ ایک حیران کن پیش رفت میں، کومل رانی نے حال ہی میں ایک تفصیلی بیان جاری کیا جس میں سنیتا پر الزام لگایا گیا کہ وہ برسوں سے ان کے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کومل نے خود پر لگنے والے "گھر توڑنے والی" کے الزام کا بھی جواب دیا اور سوال کیا کہ کوئی شخص بھلا اس گھر کو کیسے توڑ سکتا ہے جو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو۔ کومل رانی کے بیان کے بعد، سنیتا آہوجا کی بہو اور اداکارہ کشمیرا شاہ نے اس پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔
اتوار 27 ستمبر کو کشمیرا شاہ نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے شوہر، کامیڈین کرشنا ابھیشیک اور اپنی آنٹی (سسرال میں) سنیتا آہوجا کو ٹیگ کیا۔ اس پوسٹ کے ذریعے انہوں نے کومل رانی کے بیان کا جواب دیا۔ انہوں نے لکھا، "میرے کیریئر کے آغاز سے لے کر اب تک—جو 30 سال اور 50 فلموں پر محیط ہے—میرے کسی بھی ساتھی اداکار کو میری ذاتی زندگی یا جذبات کے بارے میں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میں نے ہر بات صرف ایک ہی شخص کے ساتھ شیئر کی: میرے شوہر، کرشنا۔"
کشمیرا نے فخر کے ساتھ کہا کہ انہوں نے مضبوط خواتین والے خاندان میں شادی کی ہے۔ انہوں نے لکھا "میں نے کبھی کام کی جگہ پر ایسے تعلق کے بارے میں نہیں سنا جہاں کسی ساتھی کو اتنی نجی تفصیلات کا علم ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک مضبوط خاتون ہوں، اور میں نے مضبوط خواتین والے خاندان میں شادی کی ہے۔ ہمیں اکثر بدتمیز، مغرور، حکم چلانے والی، اپنے مقصد پر مرکوز اور سنگدل جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم اپنے خاندانوں کا خیال رکھتی ہیں.
کسی کا نام لیے بغیر، کشمیرا لکھتی ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہمیں قاتل کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا، اگر ہر ماں، بیوی، بہن، خالہ/پھوپھی اور یہاں تک کہ ان کے کتوں کو بھی اس ایک مرد کا دفاع کرنے پر قاتل قرار دیا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتی ہیں خواہ وہ مرد باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو یا کتا تو پھر ایسا ہی سہی۔" اپنی ممانی کے لیے فخر اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنی بات کا اختتام ان الفاظ پر کرتی ہیں: "سنیتا آہوجا، آپ جیسی خاتون پر مجھے فخر ہے اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔
کشمیرہ شاہ کی یہ پوسٹ کومل رانی کے ایک بیان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے۔ کومل نے حال ہی میں اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پیغام شیئر کیا۔ اگرچہ انہوں نے گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کا نام براہِ راست نہیں لیا، لیکن انہوں نے لکھا: "ایک ایسی عورت کی بددعائیں کسی پر اثر نہیں کرتیں جو خود اپنے شوہر کو سیلون میں مارنے کی کوشش کرے۔ جو گھر پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو، وہاں کوئی دوسرا شخص 'گھر اجاڑنے والا نہیں بن سکتا۔
کومل رانی نے مزید کہا: "ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس سب کی عوامی سطح پر نمائش کرنے میں لطف آتا ہے۔ کیا یہ حقیقی دکھ ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش؟ کسی مرد کو مسلسل ذہنی طور پر ہراساں کرنا، اسے کام کرنے سے روکنا، اسے گھر بیٹھنے اور تباہی کا سامنا کرنے پر مجبور کرنا، اسے مکمل طور پر تنہا کر دینا۔
انہوں نے لکھا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اچھی اور مخلص بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اتنا برا سلوک کر سکتی ہے۔ کیا ایسی خواتین ذہنی طور پر بیمار ہوتی ہیں یا محض انتہائی مکار؟ وہ بخوبی جانتی ہیں کہ جو کام وہ بند کمروں میں حاصل نہیں کر سکیں، اسے عوامی سطح پر آ کر اور لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے انجام دیا جا سکتا ہے
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ کومل رانی، گووندا کی آنے والی فلم 'روپا' میں ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ یہ دونوں پہلی بار ممبئی ایئرپورٹ پر ایک ساتھ دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں ممبئی میں 'لال باغ کے راجا' کے پنڈال کا دورہ کرتے ہوئے بھی ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔
گووندا اور سنیتا آہوجا کی شادی 1987 میں ہوئی تھی اور ان کی ازدواجی زندگی کا دورانیہ تقریباً چار دہائیوں پر محیط ہے۔ اس جوڑے کے دو بچے ہیں: ایک بیٹی، ٹینا آہوجا، اور ایک بیٹا، یشوردھن آہوجا۔