'کارتکیہ جائزہ: سیف علی خان خاکی یونیفارم کی ذمہ داری کو سخت انداز کے ساتھ اداکر رہے ہیں، ناظرین نے کہا شاندار
اس فلم کو شاہ رخ خان کی فلم پروڈکشن کمپنی 'ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ' نے پروڈیوس کیا ہے۔
Published : May 16, 2026 at 5:06 PM IST
حیدرآباد: سیکرٹ گیمز اور وکرم ویدھا میں پولیس افسر کا کردار ادا کرنے کے بعد بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ایک بار پھر نیٹ فلکس کی نئی کرائم تھرلر، کارتاویہ میں پولیس کی وردی میں نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی فلم Netflix پر ریلیز ہوئی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم X ناظرین کے ردعمل سے بھر گیا، بہت سے مداحوں نے سیف کی بطور پولیس افسر کارکردگی کی تعریف کی۔
بہت سے ناظرین نے فلم میں تخلیق کی گئی پراسرار اور سنسنی خیز دنیا کو سراہا۔ کہانی پر رائے منقسم ہے، لیکن سیف کی کارکردگی ناظرین کے لیے سب سے بڑی کشش کے طور پر سامنے آئی ہے۔
Watched #Kartavya— Farhan (@fnhindustani) May 15, 2026
Saif Ali Khan was excellent, but the weak screenplay and Saurabh Dwivedi’s same-expression dialogue delivery dragged it down. They should hire a good casting director.
Saif deserves a much better script. pic.twitter.com/CqOGBGgZ5M
ایک صارف نے X پر لکھا، "میں #کارتاویہ دیکھ رہا ہوں، اور سیف علی خان نے ایک پولیس افسر کے کردار میں شاندار پرفارمنس پیش کی ہے جو اپنے خاندان کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ شخص ہر چند سال میں شاید دو یا تین پروجیکٹس لگاتا ہے اور آسانی سے ہٹ فلمیں پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ناقابل یقین حد تک سمارٹ نظر آتا ہے، اور اس کی سکرین کی موجودگی شاندار ہے۔
ایک شخص نے لکھا، "سیف علی خان کی اخلاقی طور پر متصادم پولیس افسر کے طور پر شاندار کارکردگی سے بھر پور، یہ ایک طاقتور اور کرائم تھرلر ہے۔ فلم کی تعریف کرتے ہوئے، ایک اور صارف نے لکھا، "#Kaartavya دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کچھ اہم مسائل کو آسانی کے ساتھ چھو لیا۔ سیف لاجواب تھا؛ مشرا بہترین تھا۔ بس شاندار۔ 4/5۔"
#Kartavya was quite a good watch. Touched upon couple of important issues effortlessly. Saif was brilliant, Mishra was superb. Well done. 4/5.— PS (@Gaali_Leo) May 15, 2026
فلم کے پروڈکشن اور بیک گراؤنڈ سکور کو بھی سراہتے ہوئے، ایک مداح نے لکھا، "نیٹ فلکس انڈیا پر #Kaartavya میں سیف کو چمکتے دیکھنا بہت اچھا لگا... ایک ایماندارانہ کوشش۔ریڈ چلی انٹرٹینمنٹ نے اسے تیار کرنے کا ایک بہترین فیصلہ کیا، اور IMS RK، اس طرح کے عصری موضوع پر کام کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اسے صرف #Saifan اور Brillian Background سکور کے لیے دیکھیں۔"
تاہم ہر کوئی اس تھرلر سے متاثر نہیں ہوا۔ کچھ ناظرین نے محسوس کیا کہ، سیف کی کمانڈنگ موجودگی کے باوجود، کہانی کی لکیر بہت زیادہ پیش قیاسی بن گئی۔ ایک صارف نے لکھا، "#کارتاویہ ایک متوقع سنسنی خیز فلم ہے جو کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتی۔ سیف علی خان کی کارکردگی اسے دیکھنے کی واحد وجہ ہے، لیکن ان کی اسٹار پاور بھی کمزور اسکرپٹ کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔
#Kartavya is a predictable thriller that offers nothing new. While Saif Ali Khan’s performance is the only reason to watch it, his star power isn't enough to save a lazy script. Looks like it got greenlit by @Netflix just because it’s produced by Red Chillies and stars Saif Ali.— roniash (@Roniash) May 15, 2026
ایک اور جائزے میں کہا گیا، "میں نے #کارتاویہ دیکھا؛ سیف علی خان کی کارکردگی شاندار تھی، لیکن کمزور کہانی اور سوربھ دویدی کے نیرس مکالموں نے فلم کے لطف کو کم کر دیا۔ سیف ایک بہتر کہانی کے مستحق تھے۔
مزید پڑھیں: مونی رائے اور سورج نمبیار کا رشتہ چٹانوں سے ٹکرا گیا، ٹرولز نے دیشا پٹانی کو مورد الزام ٹھہرایا
پلکیت کی ہدایت کاری میں، 'کارتاویہ' پولیس افسر پون (سیف کے ذریعہ ادا کیا گیا) کی کہانی سناتی ہے، جو ایک صحافی کی موت کی تحقیقات کرتا ہے جو ایک طاقتور روحانی فرقے سے منسلک بچوں کے جنسی استحصال کے ریکیٹ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جیسے کیس تیزی سے پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، پون اپنے آپ کو ڈیوٹی، سیاست اور اپنے خاندان کی حفاظت کے درمیان پھنسا پاتا ہے۔ فلم میں رسیکا دوگل، سنجے مشرا اور سوربھ دویدی بھی اہم کرداروں میں ہیں۔