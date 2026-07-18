بنگلور ریو پارٹی کیس میں اداکار سدھانت کپور کو بڑی راحت، کرناٹک ہائی کورٹ نے ایف آئی آر منسوخ کر دی
یہ معاملہ 12 جون 2022 کا ہے، جب سدھانت کپور بطور ڈی جے ایک پارٹی میں شرکت کے لیے بنگلورو آئے تھے۔
Published : July 18, 2026 at 4:25 PM IST
بنگلور : کرناٹک ہائی کورٹ نے بالی ووڈ کے سینئر اداکار شکتی کپور کے بیٹے اور اداکار سدھانت کپور کو بڑی قانونی راحت دیتے ہوئے 2022 کے بنگلور ریو پارٹی کیس میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس ایم ناگاپرسنّا پر مشتمل سنگل بینچ نے سدھانت کپور، اکھیل سونی اور ہرتوش سنگھ کی درخواستوں پر سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔
یہ معاملہ 12 جون 2022 کا ہے، جب سدھانت کپور بطور ڈی جے ایک پارٹی میں شرکت کے لیے بنگلور آئے تھے۔ اسی دوران ہلسورو پولیس نے ریو پارٹی پر چھاپہ مارا اور موقع سے ایک ڈسٹ بن سے 5 گرام گانجہ اور 4.86 گرام ایم ڈی ایم اے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
اس کارروائی کے بعد سدھانت کپور سمیت پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم سدھانت نے ابتدا ہی سے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی تھی اور بعد ازاں ایف آئی آر منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ گرفتاری کے بعد پولیس نے ملزمان کا طبی معائنہ کسی سرکاری لیبارٹری کے بجائے سنتوش ہیلتھ کیئر نامی نجی اسپتال میں کرایا تھا۔
عدالت نے قرار دیا کہ بھارتی قانونِ شہادت (Indian Evidence Act) کی دفعہ 75 کے مطابق نجی لیبارٹریوں کی رپورٹس "نجی دستاویزات" شمار ہوتی ہیں، اس لیے ان پر مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا اور ان کی قانونی حیثیت مشتبہ ہوتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اپریل 2025 کے ایک سابقہ این ڈی پی ایس مقدمے کا بھی حوالہ دیا، جس میں اسی نوعیت کے قانونی نکات اٹھائے گئے تھے۔
عدالت نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسا سرکاری نوٹیفکیشن یا سرکلر پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو کہ سنتوش اسپتال منشیات کی جانچ کے لیے مجاز سرکاری لیبارٹری ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ پولیس کا یہ دعویٰ ناقابل یقین ہے کہ 34 افراد کا طبی معائنہ اور ٹیسٹ محض تین گھنٹوں کے اندر مکمل کر لیا گیا۔
وکیل کے مطابق پولیس کے ریکارڈ میں بتایا گیا کہ تمام افراد کے نمونے رات 1:45 بجے سے صبح 4:45 بجے کے درمیان حاصل کرکے رپورٹس بھی تیار کر لی گئیں، جو عملی طور پر ممکن نہیں لگتا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ سابقہ عدالتی فیصلوں، شواہد کی قانونی حیثیت اور تفتیش میں موجود تکنیکی خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درخواست گزاروں کے خلاف فوجداری کارروائی جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
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اسی بنیاد پر عدالت نے سدھانت کپور اور دیگر درخواست گزاروں کے خلاف درج ایف آئی آر اور فوجداری مقدمہ منسوخ کر دیا۔ یہ فیصلہ منشیات سے متعلق مقدمات میں تفتیشی طریقہ کار، مجاز لیبارٹریوں کے استعمال اور شواہد کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ایک اہم نظیر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔