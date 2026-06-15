40,000 ہزار کا سوٹ اور1 لاکھ کی سینڈل کرینہ کپور نے عامر خان کی تقریب میں اپنے دیسی انداز سے محفل لوٹ لی
کرینہ کپور خان کو حال ہی میں عامر خان کے پروڈکشن ہاؤس کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پرایک تقریب میں دیکھا گیا
Published : June 15, 2026 at 1:30 PM IST
حیدرآباد: عامر خان کی بلاک بسٹر فلم لگان اور ان کے پروڈکشن ہاؤس، عامر خان پروڈکشن نے آج 15 جون کو اپنی 25 ویں سالگرہ منائی۔ اس سنگ میل کو یادگار بنانے کے لیے عامر خان اور ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے 13 جون کو ممبئی میں ایک خصوصی اسکریننگ کی میزبانی کی، جس میں بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات، سلمان خان، کفیل خان سمیت کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔
کرینہ ناقابل یقین حد تک گلیمرس لگ رہی تھیں۔ انہوں نے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا اور عامر اور سلمان کے ساتھ پوز دیا، جن کے ساتھ انہوں نے 26 سال سے زیادہ پر محیط اپنے کیریئر میں متعدد فلموں میں کام کیا۔
کرینہ کپور نے اپنے شاندار گلابی سوٹ سے سب کی توجہ مبذول کرلی۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ لباس ایکایا بنارس سے خریدا تھا۔ 40,000 کی قیمت والا یہ سلک سوٹ مصور امرتا شیر گل سے متاثر ہے۔
اس میں ہاتھ سے بنے ہوئے بنارسی ڈیزائن ہے جو سوٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور اسے ایک چمکدار چمک دیتی ہے۔ نرم ریشم سے تیار کیا گیا، لباس آرام اور انداز کا ہموار امتزاج پیش کرتا ہے۔اپنی شکل کو مزید بلند کرنے کے لیے، کرینہ نے Aquazzura ہیلس پہنی۔ ان دیدہ زیب ساٹن سینڈل کی اصل قیمت 1 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔
مزید پڑھیں:لگان کے 25 سال: عامر خان نے فلم کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی
ہار کے بجائے اداکارہ نے انگوٹھیاں اور چوڑیوں کا ایک سیٹ کا انتخاب کیا۔ ان کے میک اپ میں گلابی رنگ نمایاں تھے، جس میں ان کے چہرے کے اونچے مقامات کو نمایاں کیا گیا تھا۔