کرینہ کپور خان کا بالی ووڈ پر بڑا بیان، اینمل کی مثال دے کر فلم انڈسٹری کو کیا کہا
'اینمل کی کامیابی کے بعد بالی ووڈ میں پرتشدد فلموں کا رجحان بڑھا ہے اور اب فلم ساز اسی طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں۔'
Published : September 10, 2026 at 2:24 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کرینہ کپور خان نے فلم انڈسٹری کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی رنبیر کپور کی بلاک بسٹر فلم ’اینمل‘ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بالی ووڈ میں بھیڑ کی ذہنیت ہے۔ کرینہ کا کہنا ہے کہ جب کسی خاص صنف کی فلم کامیاب ہوتی ہے تو پوری فلم انڈسٹری اسی طرز کی فلمیں بنانے میں لگ جاتی ہے۔ اداکارہ نے یہ بات اپنی آنے والی فلم ’دائرہ‘ کی تشہیر کے دوران ایک انٹرویو میں کہی۔
کرینہ نے کہا کہ اینمل ایک پرتشدد فلم ہے، جس میں تشدد اور مار دھاڑ کے کئی شدید مناظر ہیں۔ ان کے مطابق اینمل کی کامیابی کے بعد بالی ووڈ میں پرتشدد فلموں کا رجحان بڑھا ہے اور اب کئی فلم ساز اسی طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں۔
اداکارہ نے کہا کہ آج کے ناظرین ہماری سوچ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں۔انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی فلم اچھی ہے اور وہی فلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق اب صرف نوجوانوں کی محبت کی کہانیوں تک محدود رہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔
کرینہ نے اینمل کی مثال دیتے ہوئے کہا، اینمل چل گئی تو سب سوچتے ہیں کہ چلو اب ہم بھی تشدد والی فلم بناتے ہیں۔ ہم سب بھیڑ چال میں چلتے ہیں، کیا کہیں؟ تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے فلم ساز بھی موجود ہیں جو کچھ مختلف اور سوچنے پر مجبور کرنے والا مواد بنانا چاہتے ہیں اور ان کی اپنی ناظرین کی تعداد ہے۔
اداکارہ کے مطابق ناظرین کی بدلتی پسند نے فلم سازوں کے لیے کسی ایک فارمولے یا صنف پر کامیابی کی ضمانت حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ خاص طور پر نوجوان ناظرین فلموں میں دکھائی جانے والی چیزوں پر سوال اٹھانے کے ساتھ کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں۔
کرینہ نے کہا کہ اب فلم ساز یہ سوچ کر فلم نہیں بنا سکتے کہ اگر یہ کامیڈی ہے تو ناظرین اسے ضرور دیکھیں گے۔ ہر فلم 200 یا 500 کروڑ روپے نہیں کما سکتی۔
واضح رہے کہ اینمل 2023 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سندیپ ریڈی وانگا کی ہدایت کاری میں بنی اس ایکشن ڈراما فلم میں رنبیر کپور اور انیل کپور نے اہم کردار ادا کیے تھے۔ فلم میں باپ اور بیٹے کے پیچیدہ رشتے کو دکھایا گیا ہے۔
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اینمل نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے دنیا بھر میں 900 کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار کیا تھا۔ فلم کا سیکوئل اینمل پارک فی الحال تیاری کے مراحل میں ہے۔
دوسری جانب کرینہ کپور خان اپنی آنے والی فلم دائرہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میگھنا گلزار کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں پرتھوی راج سکمارن بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم 18 ستمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔