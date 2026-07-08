"کچھ کچھ ہوتا ہے" سفارت کاری کا حصہ بن گیا؛ انڈونیشیا میں وزیراعظم مودی کے خطاب پر کرن جوہر کا جذباتی ردِعمل
مودی نے کہا کہ جب بھارت اور انڈونیشیا مل کر آگے بڑھتے ہیں تو صرف 'کچھ کچھ' نہیں بلکہ 'بہت کچھ' ہوتا ہے۔
Published : July 8, 2026 at 3:56 PM IST
جکارتہ: بھارتی فلمی دنیا کی مشہور فلم "کچھ کچھ ہوتا ہے" ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر موضوعِ بحث بن گئی، جب وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے اس فلم کے عنوان کو بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات کی مثال کے طور پر استعمال کیا۔ وزیراعظم مودی اس وقت تین ملکی دورے پر ہیں، جس میں انڈونیشیا کے بعد وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی جائیں گے۔
جکارتہ میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انڈونیشیا میں بھارتی فلمیں اور موسیقی بے حد مقبول ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "یہاں بھارت کا گانا 'کچھ کچھ ہوتا ہے' بہت مشہور ہے۔ آج میں نے کہا کہ جب بھارت اور انڈونیشیا مل کر آگے بڑھتے ہیں تو صرف 'کچھ کچھ' نہیں بلکہ 'بہت کچھ' ہوتا ہے۔" اس جملے کے ذریعے وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات کو فلم کے عنوان سے جوڑ کر پیش کیا۔
PM Narendra Modi said- Kuch kuch hota hai...— Rohit _iamsrk_Fan (Account ) (@RohitBa94893359) July 8, 2026
You go to any corner of the world, you will not be able to live without mentioning Shahrukh Khan and his films... India's identity in many countries of the world is @iamsrk. 🇮🇳👑#ShahRukhKhan @narendramodi #KuchKuchHotaHai pic.twitter.com/fjdPc3B7JB
وزیراعظم کے خطاب کے فوراً بعد فلم کے ہدایت کار کرن جوہر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھاکہ "یہ میرے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے معزز وزیراعظم نریندر مودی جی نے جکارتہ میں 'کچھ کچھ ہوتا ہے' کا ذکر کیا۔ محبت ایک ایسی زبان ہے جو تمام سرحدوں سے بالاتر ہے۔ اس فلم اور اس کے گیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔"
1998 میں ریلیز ہونے والی "کچھ کچھ ہوتا ہے" کرن جوہر کی پہلی ہدایت کردہ فلم تھی، جس میں شاہ رخ خان، کاجول، رانی مکھرجی اور خصوصی کردار میں سلمان خان نے اداکاری کی تھی۔ یہ فلم نہ صرف باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی بلکہ اس کے گانے، مکالمے اور کردار آج بھی دنیا بھر میں بے حد مقبول ہیں اور بھارتی سنیما کی کلاسک فلموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔
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واضح رہے کہ وزیراعظم کے اس دورے کا بنیادی مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، معدنیات، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے، جبکہ ان کی فلمی حوالہ دینے والی تقریر نے دونوں ممالک کے ثقافتی تعلقات کو بھی نئی توجہ دلائی ہے۔