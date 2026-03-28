کرن جوہر نے 'دھورندھر 2' کے لیے تعریف کے پل باندھ دیے، رنویر سنگھ کے لیے لکھا، 'تم کیا چیز ہو یار!'
دھوندھر 2 کو دیکھنے کے بعد کرن جوہر نے ایک طویل پوسٹ میں رنویر سنگھ، اور آدتیہ چوپڑا کی خوب تعریفیں کیں۔
Published : March 28, 2026 at 12:44 PM IST
Updated : March 28, 2026 at 1:16 PM IST
کرن جوہر نے آخر کار آدتیہ دھر کی ہدایت کاری اور رنویر سنگھ کی اداکاری والی فلم "دھورندھر 2" دیکھ لی۔ وہ فلم سے کافی متاثر ہوئے۔ وہ فلم اور رنویر کی شاندار اداکاری کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے۔ انہوں نے آدتیہ دھر کی ہدایت کاری کی بھی تعریف کی اور انہیں ایک بہترین "نیا ہدایت کار" قرار دیا جس نے فلم سازی کا معیار اونچا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس فلم کو رنویر کے کریئر کا اب تک کا بہترین کام قرار دیا۔
جمعہ کے روز، کرن جوہر نے اپنے انسٹاگرام پر 'دھورندھر 2' کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، "ٹیسٹوسٹیرون، ہائپر الفا انرجی، اور گہری حب الوطنی کے بارے میں بحث جاری رہے گی، جیسا کہ ہونا ہی چاہیے... لیکن دھوندھر اس سے کہیں زیادہ ہے... جسکیرت کی دل دہلا دینے والی بیک اسٹوری... ہماری مادر وطن کے لیے دی گئی دل دہلا دینے والی قربانیاں... یہاں تک کہ ولن کا بھی انسانی پہلو اور اس کی کئی تہوں والی بیک اسٹوری... بے مثال کرافٹ
ساؤنڈ اسکیپ اور ہر طرف سے شاندار سنیمیٹک ہنر آدتیہ دھر کی قابلیت اور ہدایت کاری پر ان کی پکڑ کو ظاہر کرتا ہے... وہ واقعی ایک قابل ذکر اور شاندار فلم ساز ہیں... وہ نہ صرف مرکزی دھارے کے سنیما کا معیار بلند کرتے ہیں بلکہ ایک نیا معیار بھی قائم کرتے ہیں... یہ ایک نیا ہدایت کار ہے!!! وہ باکس آفس کے ریکارڈ کو توڑ کر انڈسٹری میں گھسے گا بھی، اور ہر ریکارڈ توڑے گا بھی!!
مزید پڑھیں: 'دھرندھر 2' دیکھنے کے بعد رجنی کانت نے آدتیہ دھر کو 'باکس آفس کا باپ کہا
کرن جوہر نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ "۔۔۔اور، اور، اور رنویر سنگھ، تم کیا چیز ہو یار، یار؟!?????? یہ تمہارے کریئر کا اب تک کا سب سے بہترین کام ہے؛ تمہارے ہر آنسو، تہماری ہر خاموش نظر، اور ہر بار جب تم اپنے سویگ کے ساتھ چلتے ہیں، تم ہمیشہ ایک بہت بڑے درجے کے فنکار رہے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ سچ مچ ایک دھرندھر فلم اسٹار...!!!
دھوندھر 2 کی تعریف کرتے ہوئے کرن جوہر نے مزید لکھا کہ "… میں ان دنوں میں لوٹ گیا جب میں 70 کی دہائی میں سنگل اسکرین تھیٹروں میں خالص اور طاقتور ہندی سنیما دیکھا کرتا تھا… اور فلم دیکھ کر مکمل طور پر مطمئن ہو کر نکلتا تھا اور اس انڈسٹری کا حصہ بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ آج میں اس فلم برادری کا ایک حصہ ہوں، اور 'دھرندھر نے یاد دلایا کہ آج میں یہاں ہونے پر مجھے کتنا فخر اور کتنی شکرگزار محسوس کرتا ہوں..."
یہ بھی پڑھیں:
دھورندھر 2 کے آخری سین میں نظر آنے والا آٹو رکشہ ڈرائیور فلم دیکھنے سے قاصر، وجہ جان کر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا
'دھورندھر 2' کا باکس آفس پر قبضہ، سب سے تیزی 500 کروڑ روپے کمانے والی ٹاپ تھری بھارتی فلموں میں شامل