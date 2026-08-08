کنگنا رناوت کا متنازعہ 'جنریشن گٹر' ریمارک پر یوٹرن، اب کہا جین زی ملک کا ایک 'عظیم اثاثہ'
کنگنا رناوت نے 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے ذریعہ دہلی کے جنترمنتر پر طلباء کے احتجاج کے حوالے سے جین زی کو 'جنریشن گٹر' کہا تھا۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 2:27 PM IST
حیدرآباد: جین زی کے حوالے سے اپنے ریمارکس پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد، اداکارہ سیاستدان کنگنا رناوت نے اب اپنا موقف بدل لیا ہے۔ جمعہ کو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رناوت نے جین زی کو ایک "عظیم اثاثہ" اور اپنی حکومت کا حصہ قرار دیا۔
اداکارہ نے کہا کہ جین زی ہمارے ملک کی طاقت ہے اور ایک طرح سے ہماری قوم کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان ہماری ثقافت اور اس کی شناخت کے سفیر بن کر ابھر رہے ہیں۔
منڈی سے بی جے پی ایم پی نے مزید کہا، "ہمیں موہن بھاگوت جی کو سننے کا بھی موقع ملا ہے - جن کا ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں - اور ان کے علم اور تجربے سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ملک کے نوجوان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہماری ثقافتی شناخت کو اپنا رہے ہیں۔جینزی حکومت کا ایک حصہ ہے۔ جین زی بہترین ہے؛ ایسا نہیں ہے کہ 10-15 افراد جو بدانتظامی میں ملوث ہیں وہ جنریشن جین زی کی پوری نمائندگی کرتے ہیں۔
کنگنا رناوت کا جین زی پر تبصرہ
کنگنا نے حال ہی میں سی جے پی کی قیادت میں مظاہروں کے دوران کچھ نوجوان مظاہرین کی زبان اور رویے پر تنقید کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کچھ مظاہرین کے آن لائن بولنے اور 'جنریشن گٹر' کی اصطلاح استعمال کرنے کے طریقے پر مایوسی کا اظہار کیا۔
انہوں نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا، "میں نے اپنی زندگی میں ایک جگہ ایسی بدصورتی کبھی نہیں دیکھی۔ جین زی کے احتجاج کی ان ویڈیوز کو دیکھ کر میں بیمار ہو جاتی ہوں۔ وہ جس طرح سے بولتے ہیں اور جس زبان کا استعمال کرتے ہیں- میں نے ہر ایک فریم میں اس سے پہلے کبھی اتنا گھیناونا اور بھدا نہیں دیکھا تھا،" انہوں نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا، "کون جنم دے رہا ہے اور ان کی پرورش کر رہا ہے؟ ہندوستان ایک خوبصورت اور متنوع ثقافتی لوگوں کا ملک ہے۔
ایک اور متنازعہ تبصرہ میں، کنگنا رناوت نے مظاہروں میں خواتین کی شرکت پر تنقید کرتے ہوئے انہیں 'نام نہاد مغربی ہندوستانی خواتین' کا نام دیا۔ انہوں نے ان پر روایتی اقدار کے برعکس طرز زندگی اپنانے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں سے بیزار ہیں۔
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انہوں نے مزید لکھا، "میں انہیں 'گٹر جنریشن' کہتی ہوں۔ ان میں سے کچھ لوگ نظام میں کچھ بھی حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں، وہ اتنے بدصورت اور بدعنوان ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے بھی نہیں بن سکتے
ان کے متنازعہ بیانات - خاص طور پر وہ جو کہ احتجاج میں حصہ لینے والی نوجوان خواتین کو نشانہ بناتے ہیں - ان تبصروں پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں بہت سے صارفین نے ان کے ریمارکس کی مذمت کی وہیں اداکار سونو سود نے بھی ان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ’شرمناک‘ قرار دیا۔