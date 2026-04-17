'10 سال پہلے...': اگر رومانس کرتے تو بچے پیدا کرلیے ہوتے، کنگنا رناوت نے چراغ پاسوان کے ساتھ ڈیٹنگ کی افواہوں پر توڑ دی خاموشی، جانیں کیا ہے سچ؟
کنگنا رناوت نے چراغ پاسوان کو ڈیٹ کرنے کی خبروں پر ردعمل دیا ہے۔ اس نے رومانوی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : April 17, 2026 at 1:43 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکارہ اور بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت اکثر اپنی بے باکی کی وجہ سے سرخیوں میں رہتی ہیں۔ تاہم، جب سے وہ سیاست میں آئی ہیں، وہ ہندوستان کے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز کے وزیر چراغ پاسوان سے جڑی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں، کنگنا رناوت نے چراغ پاسوان کو ڈیٹ کرنے کی افواہوں پر ردعمل دیا اور چراغ پاسوان کے ساتھ کسی بھی رومانوی تعلقات کی تردید کی۔
ایک حالیہ انٹرویو میں کنگنا رناوت نے اپنے اور چراغ پاسوان کی ڈیٹنگ کی افواہوں پر اپنی خاموشی توڑ دی۔ کنگنا نے چراغ پاسوان کو صرف ایک دوست بتایا۔ افواہوں کو ختم کرتے ہوئے، کنگنا نے کہا، "نہیں، نہیں، چراغ صرف ایک دوست ہے۔ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے صرف ایک دوست یاد آتا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رومانس نہیں چل رہا ہے۔"
اگر رومانس کرتے تو ہمارے بچے ہوتے
کنگنا نے چراغ کے ساتھ اسکرین اسپیس شیئر کرنے کے بارے میں بھی بات کی۔ کنگنا نے کہا، "سچ پوچھیں تو ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ اس نے 10 سال پہلے میرے ساتھ ایک فلم کی تھی۔ اگر ہم رومانوی طور پر جڑے ہوتے تو آج ہمارے بچے ہوتے۔ اگر رومانس ہونے والا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔"
میں اسے دیکھتی ہوں تو بہت آرام محسوس کرتی ہوں
انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ دوستانہ ماحول ہے۔ اسی طرح کا ماحول آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ملتا ہے جو آپ جیسا ہو، دوسرے لفظوں میں، وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا ہو۔ اس لیے میں اس کے ارد گرد بہت آرام محسوس کرتی ہوں۔"
گرمجوشی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا
ان کے تعلقات کے بارے میں تجسس زیادہ تر ان کے ماضی کی وجہ سے ہے۔ کنگنا رناوت اور چراغ پاسوان کی ڈیٹنگ کی افواہیں اس وقت گردش کرنے لگیں جب انہیں عوام میں اور میڈیا کے سامنے گرمجوشی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر توجہ مبذول کروائی۔ تاہم، دونوں نے ہمیشہ اس بات کو دوہرایا ہے کہ وہ صرف دوست ہیں۔ حال ہی میں کنگنا نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے درمیان کوئی رومانوی رشتہ نہیں ہے۔
فلم "ملے نہ ملے ہم" میں ایک ساتھ کام
کنگنا رناوت اور چراغ پاسوان نے فلم "ملے نہ ملے ہم" میں ایک ساتھ کام کیا، جو کہ چراغ پاسوان کی پہلی فلم تھی۔ اگرچہ یہ فلم باکس آفس پر اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی، لیکن اس نے دونوں کے درمیان یقیناً اچھے تعلقات قائم کیے، جس کی ایک جھلک آج بھی ان کی بات چیت میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔