کنگنا 'بھارت بھاگیہ ودھاتا' کے پریمیئر کے لیے جودھ پور پہنچیں، پی ایم مودی کو دنیا کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا
کنگنا نے کہا کہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے لیکن ملک پھر بھی پی ایم مودی کی قیادت میں ترقی کررہا ہے۔
Published : June 11, 2026 at 3:55 PM IST
جودھ پور: فلم اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ملک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے انہیں دنیا کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا۔ کنگنا اپنی آنے والی فلم ’بھارت بھاگیہ ودھاتا‘ کے پریمیئر کے لیے جمعرات کو جودھ پور پہنچی تھیں۔
پی ایم مودی کی تعریف: ہوائی اڈے پر میڈیا کے ساتھ ایک مختصر بات چیت کے دوران کنگنا نے تبصرہ کیا کہ ہندوستان کی معیشت اس وقت بھی ترقی کر رہی ہے جب کہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ وزیراعظم کو سب سے زیادہ عالمی ریٹنگ مل رہی ہے۔ انہوں نے اسے اپنی قیادت کا آغاز قرار دیا اور آنے والی دہائی کے لیے توقع ظاہر کی۔
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فلم کا گرینڈ پریمیئر: کنگنا نے اپنی فلم ’بھارت بھاگیہ ودھاتا‘ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان ہزاروں بھائیون بہنوں کی کہانی ہے جو قوم کی تعمیر کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کا عظیم الشان پریمیئر جودھ پور میں منعقد کیا گیا ہے۔ انہوں نے فلم کا ٹائٹل تجویز کرنے پر اداکار جان ابراہم کا شکریہ ادا کیا۔ ہوائی اڈے سے، کنگنا سیدھی سنیما ہال گئی جہاں پریمیئر منعقد کیا گیا تھا۔