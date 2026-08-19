جونیئر این ٹی آر نے پیارے دوست کو کھو دیا
یہ دوست پچھلے چار سالوں سے جونیئر این ٹی آر کے ساتھ رہ رہا تھا، اور اداکار نے ان کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کیا۔
Published : August 19, 2026 at 2:58 PM IST
حیدرآباد: ساؤتھ کے سپر اسٹار جونیئر این ٹی آر کے گھر پر اداسی چھا گئی۔ آج صبح 19 اگست اداکار نے اپنے پیارے پالتو کتے، بگھیرا کے انتقال کا اعلان کرتے ہوئے،غمگین دل کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی۔ انہوں نے اپنے غم کا اظہار ایک جذباتی نوٹ میں کیا جس میں خاندان کے اس خصوصی فرد کے ساتھ اپنی پیاری تصاویر بھی ہیں۔ پوسٹ کے کیپشن اور انہوں نے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ جو بانڈ شیئر کیا ہے اس سے مداحوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔
ساتھی کے لیے جونیئر این ٹی آر کا جذباتی نوٹ
جونیئر این ٹی آر کا پالتو کتا بگھیرا انتقال کر گیا ہے۔ بگھیرا گزشتہ چار سال سے اداکار کے ساتھ تھا۔ اپنے پیارے پالتو جانوروں کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے جونیئر این ٹی آر نے کیپشن میں لکھا "آپ میری زندگی میں ایک ساتھی کے طور پر آئے اور جلد ہی میرے خاندان کا حصہ بن گئے۔ آپ نے ہمارے ہم کو محبت، وفاداری، شرارتوں اور امن کے احساس سے بھر دیا جو صرف آپ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی سے چھائی ہوئی خاموشی گہری محسوس ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے جو پیار چھوڑا ہے وہ بالکل گہرا ہے، ان چار سالوں میں میرے ساتھ چلنے کے لیے آپ کا شکریہ، میرا ساتھ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت خوبصورت، میرے چھوٹے دوست، آپ کو ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے۔
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تصاویر میں قید ایک یادگار سفر
جونیئر این ٹی آر اور بگھیرا کی یادگار تصاویر کی بات کرتے ہوئے، پہلی تصویر میں اداکار کو بگھیرا کو گلے لگاتے دکھایا گیا ہے۔ دوسری تصویر میں بگھیرا افسردہ فرش پر لیٹی ہوئی ہیں۔ تیسری تصویر میں بگھیرا کو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی زبان نکالے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چوتھی تصویر میں اداکار بگھیرا کو گلے لگاتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ پانچویں تصویر میں اسے ایک اور پالتو کتے کے ساتھ باغیچے میں دکھایا گیا ہے آخری تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بگھیرا کو دفن کیا گیا تھا وہاں ایک پودا لگایا گیا ہے۔