جونیئر این ٹی آر کی سالگرہ: 'ڈریگن' اسٹار کو مل رہی ہیں مبارکبادیاں؛ شائقین نے برسوں بعد کیا 'مین آف ماسس' کا دیدار

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 2:30 PM IST

حیدرآباد: جنوبی ہند کے سپر اسٹار جونیئر این ٹی آر آج 20 مئی کو اپنی 43 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس خاص موقع پر، اداکار نے فلم کا ایک ٹیزر شیئر کرکے اپنے مداحوں کو اپنی انتہائی متوقع فلم، ڈریگن کی پہلی جھلک دکھائی۔ ڈریگن میں اداکار کا طاقتور پہلی جھلک دیکھ کر مداح خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ فلم میں، جونیئر این ٹی آر ایک الگ ہی لُک میں نظر آرہے ہیں۔ یہ صرف ان کے پرستار ہی نہیں ہندوستانی کی مشہور شخصیات بھی ان کی ڈریگن ٹیزر میں ان کے لُک اور اداکاری کی تعریف کر رہی ہیں۔ سالگرہ کی مبارکباد دینے والوں میں خیر خواہوں کی اس فہرست میں کئی ستارے شامل ہیں، جیسے پشپا اسٹار اللو ارجن اور کانتارا اسٹار رشبھ شیٹی۔

آلو ارجن

ایکس (سابقہ ​​ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، اللو ارجن نے جونیئر این ٹی آر کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ڈریگن کے ٹیزر کی بھی تعریف کی۔ پشپا اسٹار نے لکھا: "سالگرہ مبارک ہو، باوا! آپ کی زندگی خوشیوں، امن اور خوشحالی سے بھر جائے، اس بار یہ ٹائیگر نہیں، بلکہ ڈریگن ہے- آپ ہر ایک شاٹ میں بالکل زبردست نظر آ رہے ہیں!"

رشبھ شیٹی

کانتارا اسٹار رشبھ شیٹی نے بھی ڈریگن ٹیزر کی تعریف کرتے ہوئے جونیئر این ٹی آر پر سے سالگرہ کے موقع پر محبت کا اظہار کیا۔ اپنی ایکس پوسٹ میں، رشبھ نے لکھا: "ایک طاقتور ڈریگن کی ایک جھلک — جو گرجتا ہے، شدت کی حدوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور ایک خالص سنیما کی آواز فراہم کرتا ہے۔" جونیئر این ٹی آر کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے، رشبھ نے مزید کہا: "سالگرہ مبارک ہو، میرے پیارے بھائی — 'مین آف ماسس'! اس سال آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے۔"

خوشبو سندر

ساؤتھ انڈین اداکارہ خوشبو سندر نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا: "میرے پسندیدہ اداکار کو سالگرہ مبارک ہو! آپ کو ڈھیروں پیار اور خوشیاں بھیج رہی ہوں۔ آپ مزید بلندیوں کی طرف بڑھیں اور بہترین صحت سے لطف اندوز ہوں۔ لو یو کنا — میرا ہیرو، میرا تارک، اور میرا ڈریگن!"

تھامن ایس

جنوبی ہندوستانی موسیقی کے موسیقار تھامن ایس نے بھی جونیئر این ٹی آر کو ایک ایکس پوسٹ میں مبارکباد دیتے ہوئے لکھا: "وہ آدمی جو سب کی محبت کا مستحق ہے — میرا پسندیدہ ٹائیگر اب ڈریگن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لو یو، انا۔"

غور طلب ہے کہ کئی سالوں کے بعد جونیئر این ٹی آر نے حیدرآباد میں اپنی سالگرہ منائی۔ رات 11:52 پر فلم ڈریگن کے ٹیزر لانچ کے دوران، جونیئر این ٹی آر نے اپنے مداحوں کو اپنی ایک جھلک دکھائی، اور بدلے میں، ان کے مداحوں نے انہیں بے پناہ محبت سے نوازا۔ ان لوگوں کے لیے جو ڈریگن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، یہ فلم 11 جون 2027 کو ریلیز ہونے والی ہے۔

