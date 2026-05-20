جونیئر این ٹی آر کی سالگرہ: 'ڈریگن' اسٹار کو مل رہی ہیں مبارکبادیاں؛ شائقین نے برسوں بعد کیا 'مین آف ماسس' کا دیدار
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 2:30 PM IST
حیدرآباد: جنوبی ہند کے سپر اسٹار جونیئر این ٹی آر آج 20 مئی کو اپنی 43 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس خاص موقع پر، اداکار نے فلم کا ایک ٹیزر شیئر کرکے اپنے مداحوں کو اپنی انتہائی متوقع فلم، ڈریگن کی پہلی جھلک دکھائی۔ ڈریگن میں اداکار کا طاقتور پہلی جھلک دیکھ کر مداح خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ فلم میں، جونیئر این ٹی آر ایک الگ ہی لُک میں نظر آرہے ہیں۔ یہ صرف ان کے پرستار ہی نہیں ہندوستانی کی مشہور شخصیات بھی ان کی ڈریگن ٹیزر میں ان کے لُک اور اداکاری کی تعریف کر رہی ہیں۔ سالگرہ کی مبارکباد دینے والوں میں خیر خواہوں کی اس فہرست میں کئی ستارے شامل ہیں، جیسے پشپا اسٹار اللو ارجن اور کانتارا اسٹار رشبھ شیٹی۔
آلو ارجن
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، اللو ارجن نے جونیئر این ٹی آر کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ڈریگن کے ٹیزر کی بھی تعریف کی۔ پشپا اسٹار نے لکھا: "سالگرہ مبارک ہو، باوا! آپ کی زندگی خوشیوں، امن اور خوشحالی سے بھر جائے، اس بار یہ ٹائیگر نہیں، بلکہ ڈریگن ہے- آپ ہر ایک شاٹ میں بالکل زبردست نظر آ رہے ہیں!"
Many happy returns of the day Bava @tarak9999 ! May you have abundant prosperity, peace & love .— Allu Arjun (@alluarjun) May 20, 2026
This time it ain’t tiger
It’s DRAGON 🐉
Roaring fire every shot 🔥
رشبھ شیٹی
کانتارا اسٹار رشبھ شیٹی نے بھی ڈریگن ٹیزر کی تعریف کرتے ہوئے جونیئر این ٹی آر پر سے سالگرہ کے موقع پر محبت کا اظہار کیا۔ اپنی ایکس پوسٹ میں، رشبھ نے لکھا: "ایک طاقتور ڈریگن کی ایک جھلک — جو گرجتا ہے، شدت کی حدوں کو آگے بڑھاتا ہے، اور ایک خالص سنیما کی آواز فراہم کرتا ہے۔" جونیئر این ٹی آر کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے، رشبھ نے مزید کہا: "سالگرہ مبارک ہو، میرے پیارے بھائی — 'مین آف ماسس'! اس سال آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے۔"
A fiery #Dragon glimpse that roars with mass, madness, and pure cinematic rage.https://t.co/X2NxvhyYD3— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 20, 2026
Happy Birthday to my dear brother @tarak9999 avarige — the true Man of Masses. Wishing you a phenomenal year ahead and massive success for #Dragon.
Best wishes to Dear… pic.twitter.com/H3wAQ8Pamo
خوشبو سندر
ساؤتھ انڈین اداکارہ خوشبو سندر نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا: "میرے پسندیدہ اداکار کو سالگرہ مبارک ہو! آپ کو ڈھیروں پیار اور خوشیاں بھیج رہی ہوں۔ آپ مزید بلندیوں کی طرف بڑھیں اور بہترین صحت سے لطف اندوز ہوں۔ لو یو کنا — میرا ہیرو، میرا تارک، اور میرا ڈریگن!"
A very very happy birthday to my dearest and most fav @tarak9999 . Sending you tons and tons of best wishes for happiness, success and good health. May God always bless you in abundance. Love you Kanna !!— KhushbuSundar (@khushsundar) May 20, 2026
My Hero, My Tarak, My Dragon. 🫶♥️💖🫶♥️💖🫶♥️💖#HBDTarak #JrNTR… pic.twitter.com/KW2SCG6YQn
تھامن ایس
جنوبی ہندوستانی موسیقی کے موسیقار تھامن ایس نے بھی جونیئر این ٹی آر کو ایک ایکس پوسٹ میں مبارکباد دیتے ہوئے لکھا: "وہ آدمی جو سب کی محبت کا مستحق ہے — میرا پسندیدہ ٹائیگر اب ڈریگن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لو یو، انا۔"
𝗠𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗝𝗿 𝗡𝗧𝗥 celebrating his birthday with fans ♥️ ♥️ #HappyBirthdayNTR#Dragon pic.twitter.com/ouf6CFWdNw— VINI 💞 (@_Attitude_Vini) May 20, 2026
غور طلب ہے کہ کئی سالوں کے بعد جونیئر این ٹی آر نے حیدرآباد میں اپنی سالگرہ منائی۔ رات 11:52 پر فلم ڈریگن کے ٹیزر لانچ کے دوران، جونیئر این ٹی آر نے اپنے مداحوں کو اپنی ایک جھلک دکھائی، اور بدلے میں، ان کے مداحوں نے انہیں بے پناہ محبت سے نوازا۔ ان لوگوں کے لیے جو ڈریگن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، یہ فلم 11 جون 2027 کو ریلیز ہونے والی ہے۔
NTR - PRASHANTH NEEL: 'DRAGON' *HINDI* FIRST GLIMPSE IS FANTASTIC... The much-awaited first glimpse of #Dragon is finally out – and it comes across as a full-blown mass entertainer 👍👍👍... A larger-than-life big-screen experience for sure.— taran adarsh (@taran_adarsh) May 19, 2026
One of the biggest collaborations in… pic.twitter.com/vzfk0aSZPK
