جان ابراہم نے ہرش وردھن رانے کے ساتھ 'فورس 3' کی شوٹنگ شروع کردی، جانیں کب ریلیز ہوگی یہ ایکشن فلم
جان ابراہم نے باضابطہ طور پر فورس 3 کی شوٹنگ شروع کرنے کا اعلان کردیا ہے، جس میں ہرش وردھن رانے اہم کردار میں ہیں۔
Published : April 16, 2026 at 10:39 AM IST
حیدرآباد: اداکار جان ابراہم نے اپنی مقبول ایکشن فرنچائز کی نئی قسط فورس 3 کی شوٹنگ شروع کرنے کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ اداکار نے بدھ، 15 اپریل کو سوشل میڈیا پر ایک پرومو ویڈیو شیئر کی جس میں آنے والی فلم کی ریلیز کی تاریخ، کاسٹ اور عملے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔
ہرش وردھن رانے، تانیا مانیکتالا، سوریا شرما، اور ہدایت کار بھا دھولیا سمیت کاسٹ اور عملے کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ "جب ناقابل تسخیر کا سامنا اٹل سے ہوتا ہے تو ایک طوفان جنم لیتا ہے۔ فورس آ رہی ہے! فور تھری 19 مارچ 2027 کو سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے۔"
گذشتہ سال نومبر میں ہرش وردھن رانے نے انکشاف کیا کہ وہ مقبول ایکشن فرنچائز میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس میں پہلے جان ابراہم نے لیڈ رول نبھایا تھا۔ رانے نے مہاراشٹر کے ترمبکیشور مندر میں اپنی ایک تصویر پوسٹ کر کے اس کا اعلان کیا، جس میں وہ روایتی لباس میں پوجا کرتے ہوئے نظر آئے۔
اس وقت، انہوں نے لکھا کہ "جان ابراہم نے ہرش وردھن رانے کو 'فورس' فرنچائزی کو آگے لے جانے کے لیے اپنی لیڈرشپ میں کام کرنے پر راضی کر لیا ہے۔" ساتھ ہی انہوں نے سینئر اداکار کو تعاون اور حمایت کے لیے شکریہ بھی ادا کیا۔
فورس فرنچائزی کا آغاز فورس (2011) سے ہوئی تھی جس کی ہدایت کاری نشی کانت کامت نے کی تھی اور اسے وپل امرت لال شاہ نے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ فلم تامل ہٹ فلم کاکھا کاکھا کا ریمیک تھی، جس میں جان ابراہم کے ساتھ جینیلیا دیشمکھ نے اداکاری کی تھی۔
اس کا سیکوئل، فورس 2 سال 2016 میں ریلیز ہوا تھا اور اسے ابھینے دیو نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس فلم میں ابراہم نے اپنے کردار کو دہرایا، اور سوناکشی سنہا اور طاہر راج بھسین بھی اداکاروں میں شامل ہوئے۔
فورس 3 نے باضابطہ طور پر شوٹنگ شروع کر دی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فرنچائزی اپنی ایکشن سے روایت کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے جس میں ایک نئی کاسٹ کو ایک ساتھ لایا جائے گا اور ساتھ ہی بالی ووڈ کی سب سے پاپولر پولیس ایکشن سیریز میں سے ایک کی وراثت کو بھی جاری رکھا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
سنیل شیٹی پریا درشن اور اکشے کمار کی فلم 'بھوت بنگلہ' کے لیے پرجوش، ٹیم کو پیش کی نیک خواہشات، ریلیز کل
رام چرن کی 'پیڈی' کو ملا ہالی ووڈ والا ٹچ؟ چونکا دیں گی سیٹ سے آئی یہ تصویریں
اللو ارجن کی سالگرہ کے موقع پر فلم 'AA22XA6' کے نئے پوسٹر نے مداحوں کو حیران کر دیا