کیوبا کی جوآنا ارانگا نے جیتا مس ٹین انٹرنیشنل 2026 کا خطاب، جے پور میں سجا عالمی مقابلہ
بین الاقوامی سطح کے اس باوقار حسن مقابلے کے گرینڈ فائنل میں دنیا کے 30 سے زائد ممالک کی امیدواروں نے حصہ لیا۔
Published : August 31, 2026 at 12:13 PM IST
جے پور: راجستھان کی دارالحکومت اور جے پور میں منعقدہ ایک شاندار تقریب میں کیوبا کی جوآنا ارانگا نے مس ٹین انٹرنیشنل 2026 کا خطاب اپنے نام کر لیا۔ خطاب جیتنے کے ساتھ ہی انہوں نے اسپین کی سابق فاتح لورینا روئز سے تاج حاصل کیا۔
#WATCH | Rajasthan | Joana Uranga from Cuba won the title of Miss Teen International 2026, held in Jaipur— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 31, 2026
She says, "I am incredibly grateful and honoured... Thank you for supporting me and my family... I love India and cannot wait to come back... People here made me feel at… pic.twitter.com/94BRRHpoJQ
بین الاقوامی سطح کے اس باوقار حسن مقابلے کے گرینڈ فائنل میں دنیا کے 30 سے زائد ممالک کی امیدواروں نے حصہ لیا۔ مختلف مراحل میں امیدواروں نے اپنی صلاحیت، شخصیت، خود اعتمادی اور پیشکش کا مظاہرہ کیا۔
مقابلے کا انعقاد جے پور میں انتہائی شاندار انداز میں کیا گیا، جہاں مختلف ممالک کی امیدواروں نے کئی مراحل کی سخت مسابقت کے بعد فائنل تک رسائی حاصل کی۔ تمام امیدواروں کی بہترین کارکردگی کے باعث ججوں کے لیے فاتح کا انتخاب آسان نہیں تھا۔
یہ رہیں ٹاپ 5 فاتحین
مس ٹین انٹرنیشنل 2026 میں کیوبا کی جوآنا ارانگا کو فاتح قرار دیا گیا۔
پہلی رنر اپ: نامیبیا کی چانٹل بوئرن
دوسری رنر اپ: پیراگوئے کی جولیانا اوکاریز
تیسری رنر اپ: امریکہ کی اینڈریا المیسٹیکا
چوتھی رنر اپ: یو ایس ورجن آئی لینڈز کی ڈیریلیس نیکو
بھارت نے مجھے گھر جیسا احساس دیا جوآنا ارانگا
خطاب جیتنے کے بعد کیوبا کی فاتح جوآنا ارانگا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ اعزاز حاصل کرکے بے حد شکر گزار اور فخر محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھارت اور یہاں کے لوگوں سے خصوصی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں انہیں گھر جیسا اپنائیت سے بھرا ماحول ملا۔
جوآنا ارانگا نے کہا، میں اس اعزاز کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ اپنے خاندان اور حامیوں کا شکریہ۔ میں بھارت سے بہت محبت کرتی ہوں اور دوبارہ یہاں آنے کی منتظر ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے مجھے اپنے خاندان کا حصہ ہونے جیسا احساس دلایا۔
فاتح کا انتخاب انتہائی مشکل تھا: نکھل آنند
مس ٹین انٹرنیشنل کے مالک نکھل آنند نے گرینڈ فائنل کے بعد کہا کہ اس بار تمام امیدواروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ججوں کے لیے فاتح کا انتخاب ایک بڑا چیلنج تھا۔انہوں نے کہا کہ کیوبا کو پہلی مرتبہ مس ٹین انٹرنیشنل کا تاج ملا ہے اور وہ جوآنا ارانگا کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان کے مطابق جوآنا نے مقابلے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
بھارتی امیدوار دیویا وادھوا نے بھی متاثر کیا
نکھل آنند نے بھارت کی امیدوار دیویا وادھوا کی کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے بتایا کہ دیویا نے پہلے مس ٹین ڈیوہ کا خطاب جیتا تھا، جس کے بعد انہوں نے مس ٹین انٹرنیشنل میں بھارت کی نمائندگی کی۔
اگرچہ دیویا آخری مرحلے تک نہیں پہنچ سکیں، تاہم ان کی کارکردگی کو متاثر کن قرار دیا گیا۔ نکھل آنند نے کہا کہ مقابلوں میں جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے۔ بھارت معمولی فرق سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن دیویا ایک شاندار امیدوار تھیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ملک کا نام روشن کریں گی۔
جے پور بنا بین الاقوامی پلیٹ فارم
مسلسل بین الاقوامی بیوٹی مقابلوں کی میزبانی کے باعث جے پور کو گلیمر، فیشن اور سیاحت کے عالمی نقشے پر نئی شناخت مل رہی ہے۔
ایک جانب مس یونیورس انڈیا 2026 میں ملک بھر سے امیدواروں نے شرکت کی، وہیں چند ہی دن بعد مس ٹین انٹرنیشنل 2026 میں 30 سے زائد ممالک کی امیدواروں نے جے پور کو اپنے مقابلے کا مرکز بنایا۔
ان عالمی مقابلوں کے ذریعے جے پور کی تاریخی وراثت، ثقافت، مہمان نوازی اور سیاحت کو بھی بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لحاظ سے حالیہ دنوں میں منعقد ہونے والے یہ دونوں بڑے بیوٹی مقابلے جے پور کے لیے محض گلیمر اور فیشن کے پروگرام نہیں، بلکہ شہر کی عالمی شناخت کو مضبوط بنانے والے اہم ایونٹس کے طور پر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔
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