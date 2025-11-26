ETV Bharat / entertainment

جیا بچن، امیتابھ بچن سے شادی ہونے کے باوجود دھرمیندر کو کرتی تھیں پسند، وہ 'شعلے' میں بسنتی کا کردار ادا کرنا چاہتی تھیں

جیا بچن کی شادی کو صرف دو سال ہی ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ دھرمیندر کو پسند کرتی تھیں۔

jaya bachchan used to liked dharmendra even after her marriage to amitabh bachchan wanted to play basanti in sholay Urdu News
جیا بچن اور دھرمیندر (Film Poster Social Media)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد: ہندی سنیما کے "ہی مین" دھرمیندر کو انتقال ہوئے دو دن گزر چکے ہیں، پھر بھی ان کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور مداحوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دھرمیندر نے اپنی انسانیت اور انسان دوست خیالات کے لیے بے پناہ محبت حاصل کی۔ دھرمیندر کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ خاندان سے لے کر مشہور شخصیات تک، مداحوں سے لے کر اداکاراؤں تک، ہر کوئی انہیں بہت عزیز رکھتا ہے۔ ان کی اہلیہ ہیما مالنی سمیت کئی نامور اداکاراؤں کو ان سے پیار تھا۔ شادی کے بعد بھی جیا بچن نے اپنے اسٹار شوہر کو بتایا کہ دھرمیندر ان کے پسندیدہ ہیں۔

جیا 'شعلے' میں بسنتی کا کردار ادا کرنا چاہتی تھی

جیا بچن اور ہیما مالنی کرن جوہر کے مقبول ٹاک شو میں ایک ساتھ نظر آئیں۔ کرن کے سوال کے جواب میں جیا بچن نے کہا کہ "دھرمیندر ہمیشہ سے میرے پسندیدہ رہے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ان کی شخصیت کسی یونان کے دیوتا جیسی تھی اور اسی وجہ سے میں شعلے میں بسنتی کا کردار ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں دھرمیندر کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی۔" دریں اثنا، کون بنے گا کروڑ پتی پر، جب عامر خان نے امیتابھ بچن سے پوچھا، "جب جیا جی شوٹنگ کے لیے گئیں تو وہ کس اداکار کے بارے میں غیر محفوظ محسوس کرتی تھیں؟" بگ بی نے صاف صاف کہا کہ جیا نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے پسندیدہ اداکار دھرمیندر ہیں۔

دھرمیندر کی موت کی افواہیں منظر عام پر آئی تھیں

نہ صرف جیا، بلکہ ان کی اہلیہ ہیما مالنی، ریکھا، مینا کماری اور آشا پاریکھ بھی دھرمیندر کے مداحوں میں شامل تھیں۔ ان تمام اداکاراؤں نے دھرمیندر کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا ہے اور ان کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں۔ دھرمیندر کا انتقال 24 نومبر 2025 کو 89 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی سالگرہ 8 دسمبر کو مقرر تھی، لیکن سینیئر تجربہ کار اداکار طویل علالت کے باعث اپنی سالگرہ سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ وہ ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں زیر علاج تھے اور اس دوران ان کی موت کی افواہیں بھی منظر عام پر آئی تھیں۔

