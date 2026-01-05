جے بھانوشالی اور ماہی وج کا رشتہ شادی کے 14 سال بعد ٹوٹ گیا
ٹی وی اسٹارز جے بھانوشالی اور ماہی وج کی شادی کے 14 سال بعد علیحدگی ہوگئی۔ جے نےایک نوٹ میں اس خبر کی تصدیق کی۔
Published : January 5, 2026 at 11:05 AM IST
حیدرآباد: ٹیلی ویژن کی دنیا سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹی وی اداکار اور میزبان جے بھانوشالی اور اداکارہ ماہی وج نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ جوڑے نے سوشل میڈیا پر ایک نوٹ شیئر کر کے اپنی علیحدگی کی تصدیق کی۔
اتوار کو جے بھانوشالی اور ماہی وج نے اپنی 15 سالہ شادی کو ختم کرتے ہوئے علیحدگی کا اعلان کیا۔ جے اور ماہی نے اپنی متعلقہ انسٹاگرام کہانیوں پر ایک مشترکہ بیان شیئر کیا، جس میں لوگوں سے رازداری اور افہام و تفہیم کو برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی۔
اپنے آفیشل نوٹ میں، جے اور ماہی نے کہا کہ انہوں نے زندگی نامی اس سفر میں راستے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلہ باہمی طور پر کیا گیا ہے۔
آج ہم زندگی کے سفر میں الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ امن، ترقی، ہمدردی اور انسانیت ہمیشہ سے ہماری رہنما اقدار رہی ہیں۔"
جئے اور ماہی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے ان کی سب سے بڑی ترجیح ہیں۔ بیان میں لکھا گیا، "ہمارے بچوں تارا، خوشی، اور راجویر سے، ہم بہترین والدین، بہترین دوست بننے اور ان کے لیے صحیح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔" انہوں نے مداحوں کو یقین دلایا کہ علیحدگی کے باوجود وہ اپنے بچوں کی پرورش محبت اور ذمہ داری کے ساتھ کرتے رہیں گے۔
قیاس آرائیوں اور افواہوں سے خطاب کرتے ہوئے، جے اور ماہی نے واضح کیا کہ ان کے فی
صلے سے کوئی منفی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا، "اگرچہ ہم اپنے الگ الگ راستے جا رہے ہیں، لیکن اس کہانی میں کوئی ولن نہیں ہے اور اس فیصلے سے کوئی منفی تعلق نہیں ہے۔ کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے، براہ کرم جان لیں کہ ہم ڈرامے اور افہام و تفہیم سے بڑھ کر امن کا انتخاب کرتے ہیں۔"
اپنے جاری تعلقات کو دہراتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی ایک دوسرے کا احترام اور حمایت کرتے ہیں اور دوست رہیں گے۔ نوٹ کے آخر میں، انہوں نے لکھا، "ہم ہمیشہ کی طرح باہمی احترام کے ساتھ احترام، حمایت اور دوست رہیں گے۔ ہم آپ سے احترام، محبت اور مہربانی کی توقع رکھتے ہیں۔" انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے اختتام کیا۔
جے اور ماہی ٹیلی ویژن کے مقبول ترین جوڑوں میں سے ایک رہے ہیں۔ جے بھانوشالی اور ماہی وج نے 2011 میں شادی کی۔ 2017 میں، انہوں نے دو بچوں خوشی اور راجویر کو گود لیا۔ 2019 میں، جے اور ماہی نے اپنی بیٹی، تارا کا استقبال کیا۔ شادی کے 14 سال بعد جوڑے نے آج علیحدگی کا اعلان کیا۔