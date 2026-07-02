سی ایم وجے کی فلم 'جن نائکن' کو سی بی ایف سی کی منظوری مل گئی، سرٹیفکیٹ جلد جاری کیا جائے گا
'جن نائکن' کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تامل سپر اسٹار تھلاپتی وجے کی فلم کو سی بی ایف سی سے منظوری مل گئی ہے۔
Published : July 2, 2026 at 6:36 PM IST
حیدرآباد: تھلاپتی وجے کے مداحوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ 'جان نائیکن'، تامل سنیما کی سب سے زیادہ متوقع فلموں میں سے ایک، اب ریلیز کے قریب ہے۔ سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن (سی بی ایف سی) تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی اداکاری والی فلم 'جن نائیکن' کی ریلیز کا راستہ صاف کر دیا ہے۔
مرکزی حکومت کے ایک سینئر ذریعہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن نے تامل اداکار سی جوزف وجے کی فلم 'جن نائیکن' کی جانچ کی ہے، اور توقع ہے کہ فلم کا سرٹیفکیٹ دو سے تین دن میں جاری کر دیا جائے گا۔
مرکزی حکومت کے ایک سینئر ذریعہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "فلم کی جانچ کی گئی ہے، اور جلد ہی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔" بطور اداکار وجے کی یہ آخری فلم ہے۔ اس سال کے شروع میں ہونے والے تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے دوران یہ فلم جنوری سے سی بی ایف سی کے پاس زیر التواء تھی۔
کے وی این پروڈکشن کے بزنس ہیڈ سپریت موہن نے 'اسکرین' کے لیے ٹائم لائن کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ’سب کچھ پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور ہم فلم کی ریلیز کے لیے جولائی کے آخری ہفتے یا اگست کے پہلے ہفتے پر ضرور غور کر رہے ہیں‘۔
فلم کئی مہینوں سے سی بی ایف سی کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق 'جان نائیکن' جنوری 2026 سے سرٹیفیکیشن کا انتظار کر رہی تھی جس سے اس کی ریلیز کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ درحقیقت، یہ اصل میں اس سال کے شروع میں تھیٹر میں ریلیز ہونے والی تھی، لیکن سنسر سرٹیفکیٹ زیر التواء ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔
اب جبکہ جائزہ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، توقع ہے کہ فلم کو جلد ہی اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اگرچہ میکرز نے ابھی تک ریلیز کی نئی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن سرٹیفیکیشن حاصل کرنے سے فلم اور اس کی تھیٹر ریلیز کے درمیان کھڑی آخری بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔
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'جن نائیکن' کو ایچ ونوتھ نے ڈائریکٹ کیا ہے اور کے وی این پروڈکشن کے تحت وینکٹ کے نارائنن نے پروڈیوس کیا ہے۔ فلم میں وجے کے ساتھ پوجا ہیگڑے بھی نظر آئیں گی۔ فلم میں گوتم واسودیو مینن، پریا بھوانی شنکر، اجمل امیر، اور یوگی بابو جیسے اداکاروں کو معاون کرداروں میں دکھایا گیا ہے، جس کی موسیقی جی وی نے ترتیب دی ہے۔