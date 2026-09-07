جموں و کشمیر میں پہلی بار عالمی فلمی میلہ، 80 ممالک کی 135فلموں کی ہوگی نمائش
حکومت کا کہنا ہے کہ چار روزہ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد کشمیر کو دوبارہ عالمی فلمی نقشے پر لانا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 6:20 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول پیر کو سرینگر کے "آئی ناکس" (INOX) میں شروع ہوگیا۔ چار روزہ فلمی میلے میں بھارت اور بیرون ملک سے آئے فلم ساز، اداکار، تکنیکی ماہرین، ماہرین تعلیم اور فلم شائقین شرکت کر رہے ہیں۔
’’رنگِ سنیما‘‘ کے موضوع کے تحت یہ فیسٹیول 7 سے 10 ستمبر تک جاری رہے گا، جس میں 80 ممالک سے موصولہ فلموں میں سے منتخب 135 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ ان میں 60 سے زیادہ غیر ملکی فلمیں شامل ہیں۔ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری- اتل ڈلو -نے کہا کہ فیسٹیول کا مقصد صرف فلموں کی نمائش نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے عالمی فلمی صنعت سے تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنا بھی ہے۔
انہوں نے کہا:"فلم فیسٹیول کے لیے 80 ممالک سے بڑی تعداد میں فلمیں موصول ہوئیں، جن میں سے وقت اور دیگر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے 135 فلمیں منتخب کی گئیں۔" ڈلو نے مزید کہا کہ "حکومت چاہتی ہے کہ بھارت اور دنیا بھر کے فلم ساز دوبارہ جموں و کشمیر کا رخ کریں اور یہاں کی ثقافت، کھانوں، ورثے اور خوبصورت مناظر کو فلم بندی کے لیے استعمال کریں۔"
انہوں نے کہا کہ فیسٹیول سے مقامی نوجوانوں کو بھی فلمی شعبے میں مواقع مل سکتے ہیں، جن میں فوٹوگرافی، ہدایت کاری، تکنیکی کام، اداکاری، موسیقی اور گیت لکھنے جیسے شعبے شامل ہیں۔
فیسٹیول کی باضابطہ افتتاحی تقریب پیر کو شام 6:30 بجے ایس کے آئی سی سی، سرینگر میں ہوگی، جبکہ آئی نوکس میں افتتاحی فلم کی نمائش کی گئی۔ لبنان کی فلم ساز سارہ فرانسس کی فلم ’’ڈیڈ ڈاگ‘‘ افتتاحی فلم ہے اور اسے انٹرنیشنل کمپیٹیشن سیکشن میں شامل کیا گیا ہے۔
فیسٹیول کی سرگرمیاں سرینگر، جموں اور گلمرگ میں ہوں گی، جہاں فیچر فلموں، مختصر فلموں، دستاویزی فلموں اور خصوصی فلموں کی نمائش کے ساتھ ماسٹر کلاسز، پینل مباحثے اور فلم سازوں کے ساتھ گفتگو کے سیشن بھی منعقد کیے جائیں گے۔
پروگرام
پیر کا پروگرام: پہلے روز افتتاحی تقریب اور افتتاحی فلم ’’ڈیڈ ڈاگ‘‘ کی نمائش پر توجہ رہے گی۔
منگل: دوسرے روز بھارت اور دنیا کے مختلف ممالک کی فلموں کے ساتھ کشمیری فلموں کی بھی نمائش ہوگی۔ معروف ہدایت کار سری رام راگھون اور سینماٹوگرافر انیل مہتا ماسٹر کلاس اور گفتگو کے سیشن میں حصہ لیں گے۔
بدھ: تیسرے روز جموں و کشمیر کے مقامی فلم سازوں اور کہانیوں کو نمایاں کیا جائے گا۔ اس دوران کشمیری سنیما کے مستقبل اور عالمی سطح پر جموں و کشمیر میں مشترکہ فلم سازی سے متعلق سیشن بھی ہوں گے۔
آخری روز: مقامی، بھارتی اور بین الاقوامی فلموں کی نمائش جاری رہے گی، جبکہ مختلف ممالک کی فلمیں فیسٹیول کے اختتامی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔
چیف سیکریٹری اتل ڈولو نے کہا کہ جموں و کشمیر عالمی سنیما سے اپنا تعلق ایک بار پھر مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اسے ہر سال مزید آگے لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔
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