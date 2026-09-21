جیلر 2 فلم میں ودیا بالن کی دھماکے دار انٹری، فرسٹ لک میں جلوہ دیکھ کر لوگوں کو یاد آئی 'ڈرٹی پکچر' کی ریشما
ودیا بالن نے رجنی کانت کی فلم 'جیلر 2' میں انٹری کی ہے۔ ٹیزر میں اداکارہ کے لُک اور جلوے نے لوگوں حیران کردیا ہے۔
Published : September 21, 2026 at 12:27 PM IST
حیدرآباد: 'جیلر 2' کی ریلیز کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے میکرز شائقین کے لیے فلم سے ایک ایک کر کے سرپرائز سامنے لا رہے ہیں۔ اب 'جیلر 2' کے پروڈیوسر نے رجنی کانت اسٹارر فلم سے ودیا بالن کی پہلی جھلک پیش کی ہے۔ اس سے پہلے میکرز نے ایس جے سوریا کا 'بودھی' اور سورج ونجاراموڈو کا 'دلیپ' لُک پیش کیا تھا۔ میکرز نے ودیا کے کردار کا پہلا ٹیزر جاری کیا ہے۔ وہ 'کانتھا' کا کردار نبھا رہی ہیں، جو کہ ایک نیا اور پراسرار کردار ہے، جسے نئے ویڈیو میں انتہائی جاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
Introducing Vidya Balan as Kantha from the world of #Jailer2 💥 @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #SurajVenjaramoodu @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss #Jailer2FromOct15— Sun Pictures (@sunpictures) September 20, 2026
ودیا نیلی ساڑی اور کالے بلاؤز میں، ہاتھ میں سگریٹ لیے، سیڑھیوں سے اتر کر ایک کمرے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس چھوٹی سی جھلک سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ 'کانتھا' کو ایک پرسکون یا نرم مزاج شخصیت کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ ودیا اس منظر میں ایک خاص دبدبہ اور رعب کا مظاہرہ کرتی ہیں، جب کہ انیرودھ روی چندر کا بیک گراؤنڈ میوزک ماحول کو اور بھی زیادہ اثر انگیز بنا دیتا ہے۔
فلم میکرز نے ابھی تک کانتھا کی کہانی میں کردار کا باضابطہ انکشاف نہیں کیا ہے۔ تاہم، خبروں کے مطابق ودیا بالن فلم میں متھن چکرورتی کی سب سے بڑی بیٹی کا کردار نبھائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ متھن چکرورتی 'جیلر 2' میں کلیدی ولن ہیں اور رجنی کانت کے ساتھ اسکرین شیئر کریں گے۔
Vidya Balan base kaaga ve oru 50 Cr extra varum epdiyum How many of you still remember this popular photo ? Ipavum apdiye thaa irukaanga #Jailer2 #VidyaBalan https://t.co/KjUvEZtcXV— Vijayan Bhibatsu (@VijayanBhibatsu) September 20, 2026
سوشل میڈیا پر ودیا کا 'جیلر 2' لک چھا گیا ہے اور فینز ان پر خوب پیار لٹا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو 'جیلر 2' میں ودیا کا یہ دمدار انداز دیکھ کر اداکارہ کی فلم 'ڈرٹی پکچر' میں ان کا 'ریشما' کا کردار یاد آ گیا۔
اس کردار کا انکشاف فلم میکرز کی جانب سے 'جیلر 2' کی پروموشن کا ایک حصہ ہے، جو سال 2026 کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی تمل فلموں میں سے ایک ہے۔ اس سیکوئل میں رجنی کانت 'موتھوویل پانڈیان' کے روپ میں واپسی کر رہے ہیں، جب کہ پہلی فلم 'جیلر' سال 2023 کی سب سے بڑی تمل ہٹ فلموں میں سے ایک بن گئی تھی۔
The One to watch out for A top character artist who effortlessly glides into any role..The Vidya Balan..in Nelsons mad yet hatke World And no..she is not imported for a Tamil movie... Infact she is...home. #Jailer2— Man of Justice (@IAmManofJustice) September 20, 2026
نیلسن دلیپ کمار کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم 'جیلر' موتھوویل پانڈیان کی کہانی ہے، جو ایک ریٹائرڈ جیلر ہیں اور ان کے بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی پرسکون زندگی اتھل پتھل کا شکار ہو جاتی ہے۔ سیکنیلک کے مطابق، فلم نے بھارت میں 348.55 کروڑ روپے کا نیٹ اور دنیا بھر میں 604.50 کروڑ روپے کا مجموعی کلیکشن کیا تھا۔
فلم 'جیلر 2' کے بارے میں
'جیلر 2' میں رمیا کرشنن، یوگی بابو، مِرنا اور رتوک اہم کرداروں میں واپسی کر رہے ہیں۔ اس سیکوئل میں ایس جے سوریا، متھن چکرورتی، ودیا بالن، سورج ونجاراموڈو، انا راجن اور جتن سرنا جیسے بااثر نئے اداکاروں کی سرپرائزنگ انٹری ہوئی ہے۔
Official #JAILER2 - Character Intro promo⭐: Vidya Balan as Kantha..💥 Villainess..🔥 Ani's Score..🤝 https://t.co/hfHJgCr8Rw— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 20, 2026
فلم میں کئی مہمان کرداروں کی بھی امید ہے۔ خبروں کے مطابق موہن لال، شیو راج کمار، جیکی شروف، وجے سیتوپتی اور ریتک روشن اس پروجیکٹ سے جڑے ہیں، حالانکہ میکرز نے ابھی تک ان تمام ممکنہ کرداروں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔
ودیا بالن کے 'کانتھا' کے روپ میں شامل ہونے کے ساتھ ہی، 'جیلر 2' کی کاسٹ کا ایک اور حصہ طے ہو گیا ہے۔ فلم 15 اکتوبر سال 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔
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