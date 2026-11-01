جیلر 2 باکس آفس کلیکشن، سترہواں دن: رجنی کانت کی فلم نے تمل ناڈو میں 200 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا
اعداد و شمار کے مطابق 16ویں دن تک ’جیلر 2‘ نے بھارت اور بیرونِ ملک کی آمدنی ملاکر دنیا بھر میں 776.95 کروڑ روپے کمائے۔
Published : November 1, 2026 at 8:12 PM IST
حیدرآباد: رجنی کانت کی فلم ’جیلر 2‘ کی سینما گھروں میں شاندار کامیابی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس نے اپنے باکس آفس کے سفر میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ نلسن دلیپ کمار کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم نے بھارت میں 500 کروڑ روپے سے زائد کا گراس بزنس کر لیا ہے اور ساتھ ہی تمل ناڈو میں بھی ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ فلم رجنی کانت کے اپنے آبائی صوبے میں 200 کروڑ روپے کا گراس بزنس کرنے والی پہلی فلم بن گئی ہے۔ دریں اثنا، ایک تجربہ کار ڈسٹری بیوٹر نے اس فلم کے دنیا بھر کے باکس آفس کے حوالے سے بڑی پیشگوئی کی ہے۔
تجارتی پورٹل ’سیک نلک‘ کے ابتدائی تخمینوں کے مطابق، ’جیلر 2‘ نے اپنے 17ویں روز (ہفتہ) کو بھارت بھر کے 7,486 شوز سے 6.09 کروڑ روپے کا نیٹ بزنس کیا۔ اس میں سب سے بڑا حصہ تمل ورژن کا رہا، جس نے 3,533 شوز سے 4.46 کروڑ روپے کمائے۔ ہندی ورژن نے 3,236 شوز سے 99 لاکھ روپے، جبکہ تیلگو ورژن نے 717 شوز سے 64 لاکھ روپے اکٹھے کیے۔ اس کمائی کے ساتھ ہی فلم کا بھارت میں مجموعی نیٹ کلیکشن 441.49 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اس کا انڈیا گراس کلیکشن 516.64 کروڑ روپے ہو چکا ہے۔
The big screen gets a double dose of attitude with MVP and Bodhi!🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 31, 2026
فلم نے اپنے ابتدائی آٹھ دنوں میں 334.35 کروڑ روپے سمیٹے تھے اور دوسرے ہفتے میں مزید 95.55 کروڑ روپے کا اضافہ کیا۔ 16ویں دن 5.50 کروڑ روپے کمانے کے بعد، ہفتے کے روز رجنی کانت کی فلم کی یومیہ کمائی میں معمولی بہتری دیکھی گئی۔ 16ویں دن تک کے اعداد و شمار کے مطابق، ’جیلر 2‘ نے بھارت اور بیرونِ ملک کی آمدنی ملا کر دنیا بھر میں تقریباً 776.95 کروڑ روپے کمائے تھے۔ دنیا بھر کے تازہ ترین مجموعی اعداد و شمار کا آنا ابھی باقی ہے۔
یہ نیا سنگ میل رجنی کانت کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے طویل کیریئر کے دوران باکس آفس پر کئی بلاک بسٹر فلمیں دینے کے باوجود، تمل ناڈو میں سپر اسٹار کی کوئی بھی فلم اس سے پہلے 200 کروڑ روپے کے گراس کلیکشن تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ ان کی پچھلی بلاک بسٹر فلم ’جیلر‘ نے ریاست میں مبینہ طور پر تقریباً 189.35 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا۔ اس کے سیکوئل نے اب اس ہندسے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے محض 17 دنوں میں 200 کروڑ کے کلب میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ فلم تمل ناڈو کی تاریخ میں سب سے زیادہ لائف ٹائم کلیکشن کرنے والی فلموں کے قریب بھی پہنچ رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: زرعی یونیورسٹی کشمیر کے طلباء کا احتجاج جاری، فارسٹر عہدے کی اہلیت کے معیار پر طلباء کو خدشہ
اگرچہ فلم پہلے ہی باکس آفس پر زبردست کامیاب ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس کا اگلا ممکنہ سنگ میل اس سے بھی بڑا ہے۔ معروف ڈسٹری بیوٹر اور تھیٹر کے مالک تروپور سبرامنیم کا ماننا ہے کہ ’جیلر 2‘ دنیا بھر میں 1,000 کروڑ روپے اکٹھے کرنے والی پہلی تمل فلم بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فلم کی نمائش کے بارے میں بات کرتے ہوئے سبرامنیم نے طویل عرصے تک ناظرین کو سینما گھروں کی طرف راغب کرنے کی اس کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے رجنی کانت کی وسیع عوامی مقبولیت اور فلم کی کامیڈی کو اس کی کامیابی کے دو بنیادی ستون قرار دیا۔