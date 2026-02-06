جموں کشمیر ہائی کورٹ نے آدتیہ دھر کی فلم 'آرٹیکل 370' کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے پر روک لگا دی
کیس میں مدعا علیہ غلام محمد شاہ ہیں، جنہوں نے فلم میں تصویر کشی کی وجہ سےاپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے۔
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے جمعہ کو فیچر فلم 'آرٹیکل 370' سے وابستہ فلم سازوں کے خلاف دائر مجرمانہ ہتک عزت کی شکایت پر کارروائی روک دی۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ ملزم کو نوٹس جاری کرنے سے پہلے لازمی قانونی طریقہ کار پر عمل کرنے میں ناکام رہی۔
ایک عبوری حکم میں، جسٹس موکش کھجوریا کاظمی نے فاریسٹ مجسٹریٹ، سرینگر کے سامنے مزید کارروائی پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ مجسٹریٹ نے شکایت کنندہ اور گواہوں کے بیان حلفی ریکارڈ کیے بغیر نوٹس جاری کیا جیسا کہ قانون کے تحت ضروری ہے۔
جسٹس کاظمی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 'موجودہ کیس کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شکایت کنندہ اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے بغیر درخواست گزار کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جو کہ بی این ایس ایس کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے خلاف ہے، اس لیے اس عدالت کا موقف ہے کہ غیر قانونی حکم قانون کی نظر میں پائیدار نہیں ہے'۔
عدالت نے ہدایت کی کہ "دوسری طرف کے اعتراضات کے تحت اور بینچ کے سامنے سماعت کی اگلی تاریخ تک، مدعا علیہ کی طرف سے دائر شکایت پر کارروائی روک دی جائے گی۔"
یہ حکم CRM(M) نمبر 36/2026 میں منسلک درخواست CrlM نمبر 72/2026 کے ساتھ پاس کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ کے سرکاری ریکارڈ کے حصے کے طور پر متعدد صفحات پر محیط ہے۔
یہ پٹیشن آدتیہ دھر اور دیگر درخواست گزاروں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، بشمول فیچر فلم پروڈکشن میں مصروف دو افراد اور فلم پروڈکشن کے مقاصد کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2013 کے تحت شامل ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی۔ ان کی نمائندگی سینئر ایڈووکیٹ سید فیصل قادری کے ساتھ ایڈووکیٹ فرمان علی ماگرے، پیراگ کھندھر، ابراہیم عالم، چندریما مترا اور سکندر حیات خان نے کی۔
اس کیس میں مدعا علیہ غلام محمد شاہ ہیں، جنہوں نے فلم میں تصویر کشی کی وجہ سے اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے ایک مجرمانہ شکایت درج کرائی۔
شکایت کے مطابق، جواب دہندہ نے الزام لگایا کہ فلم سازوں نے فیچر فلم آرٹیکل 370 میں مبینہ طور پر اس کی تصویر کا استعمال کیا اور اسے فلم کے بیانیے میں ایک دہشت گرد کے طور پر دکھایا، اس طرح اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔
"یہ مدعا علیہ کا معاملہ ہے کہ درخواست دہندگان نے ان کی طرف سے ہدایت کردہ/ شریک پروڈیوس کردہ فیچر فلموں میں سے ایک میں، یعنی آرٹیکل 370 نے مبینہ طور پر مدعا علیہ کی تصویر کا استعمال کیا ہے، اور اسے فیچر فلم کے پلاٹ کے تناظر میں ایک دہشت گرد کے طور پر دکھایا ہے، اس کے نتیجے میں، جواب دہندہ کی ریکارڈ عدالت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔"
شکایت کی بنیاد پر، فاریسٹ مجسٹریٹ، سرینگر نے 30 دسمبر 2025 کو بھارتیہ نیا سنہتا، 2023 کی دفعہ 356 کے تحت قابل سزا جرم کے لیے قبل از وقت سمن جاری کیا تھا۔
درخواست گزاروں نے بھارتی شہری تحفظ سنہتا 2023 کی دفعہ 528 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا، شکایت اور مجسٹریٹ کے سمن جاری کرنے کے حکم دونوں کو چیلنج کیا۔
ان کے سینئر وکیل نے استدلال کیا کہ مجسٹریٹ نوٹس جاری کرنے سے پہلے بی این ایس ایس کی دفعہ 223 کے تحت لازمی طریقہ کار کے تقاضوں کی تعمیل کرنے میں ناکام رہے تھے، بشمول شکایت کنندہ اور گواہوں کے بیان حلفی ریکارڈ کرنا اور ملزم کو متعلقہ مواد فراہم کرنا۔
ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور طریقہ کار کی خامیاں پائی۔
عدالت نے بی این ایس ایس فریم ورک کی تشریح کرنے والی متعدد ہائی کورٹس کی نظیروں کو دوبارہ پیش کیا اور ان پر انحصار کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ قانونی تحفظات کا مقصد ملزمان کو غیر ضروری ایذا رسانی سے بچانا ہے۔
ہائی کورٹ نے مزید اس بات پر زور دیا کہ ملزم کو سماعت کا موقع فراہم کرنا محض رسمی بات نہیں ہے بلکہ اسے بامعنی اور متعلقہ مواد سے تعاون یافتہ ہونا چاہیے۔
ہائی کورٹ نے مدعا علیہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کی مزید سماعت 23 مارچ 2026 کو کر دی۔
اس دوران ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگا دی گئی۔
