سنجے دت نے متنازع بیان پر وضاحت پیش کردی، کہا میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا
شو کےدوران سنجے دت نے ملک کی موجودہ صورتحال پر اپنی رائےکا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب ملک میں پہلے جیسا امن نہیں ہے۔
Published : October 5, 2026 at 3:47 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکار سنجے دت نے اداکار اور میزبان شیکھر سمن کے شو شیکھر ٹونائٹ میں دیے گئے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بات کا مقصد کسی فرد، برادری یا ادارے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا ان کی توہین کرنا ہرگز نہیں تھا۔
گاندھی جینتی کے موقع پرشیکھر ٹونائٹ میں شرکت کے دوران سنجے دت نے اپنے معروف کردار منا بھائی کے انداز میں طنزیہ گفتگو کی اور مزاحیہ انداز میں خود کو پانچ منٹ کے لیے بھارت کا وزیر اعظم تصور کرتے ہوئے قوم سے خطاب کیا۔
شو کے دوران سنجے دت نے ملک کی موجودہ صورتحال پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب ملک میں پہلے جیسا امن محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے اس بیان کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور مختلف حلقوں میں اس پر بحث شروع ہوگئی۔
بعد ازاں سنجے دت نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری کبھی یہ نیت نہیں تھی کہ کسی فرد، برادری یا ادارے کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں، انہیں ناراض کروں یا ان کی بے حرمتی کروں۔ میری گفتگو ایک اسکرپٹڈ، ہلکے پھلکے اور مزاحیہ مکالمے کے تناظر میں تھی۔
اداکار نے مزید کہا کہ ان کی گفتگو کا مقصد وہی مزاح اور طنز پیش کرنا تھا جو منا بھائی جیسی فلموں میں دکھایا گیا ہے، خصوصاً ’گاندھی گیری‘ کے تصور کے ذریعے محبت، خلوص، اتحاد اور خیر سگالی کا پیغام دینا تھا۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے ان کے الفاظ کو اصل تناظر سے ہٹ کر سمجھا گیا۔
سنجے دت نے شو کے دوران کہا تھا کہ اس ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہاں امن ہونا چاہیے۔ اب مجھے اپنے ملک میں وہ امن محسوس نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستانی کشادہ دل اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ ہم نے بہت کچھ دیا ہے اور ہمیں ہمیشہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ میں شیو جی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد واپس آئیں۔
پروگرام میں سنجے دت نے اپنے مقبول کردار منا بھائی کو سیاسی طنز کے انداز میں بھی پیش کیا۔ فرضی وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے خطاب میں انہوں نے مہاتما گاندھی کے تین بندروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ گاندھی جی کے تین بندر برا نہ دیکھو، برا نہ سنو اور برا نہ کہو کا پیغام دیتے ہیں، لیکن آج انہیں ایک چوتھا بندر بھی چاہیے۔
انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ اگر کوئی شخص کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھے تو اسے درست کون کرے گا؟
واضح رہے کہ شیکھر ٹونائٹ ایک ٹاک شو ہے جس میں فلم، سیاست، موسیقی، کھیل، کاروبار اور ثقافت سے وابستہ شخصیات شرکت کرتی ہیں۔ شو میں مزاح، جذبات، طنز اور بے تکلف گفتگو کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس شو کا آغاز 15 مئی کو ہوا تھا۔
مزید پڑھیں:معروف فلم میکر سنگیتم سری نواسا راؤ چل بسے، چرنجیوی اور جونیئر این ٹی آر کا خراجِ عقیدت
دوسری جانب سنجے دت نے حال ہی میں سعودی عرب کی فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھا ہے۔ وہ سعودی فلم ’7 ڈاگز‘ میں اپنے دوست اور اداکار سلمان خان کے ساتھ مختصر کردار میں نظر آئے۔ بالی ووڈ میں وہ آخری بار آخری سوال میں دکھائی دیے، جس کی ہدایت کاری ابھیجیت موہن وارانگ نے کی ہے۔ فلم میں سنجے دت کے ساتھ نماشی چکرورتی، امیت سادھ اور سمیرا ریڈی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ یہ فلم رواں سال مئی میں ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفس پر اوسط کارکردگی دکھا سکی۔