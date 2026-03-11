ایران جنگ کے درمیان دبئی میں پھنسے اجیت کمار بحفاظت چنئی واپس آ گئے
تامل سپر اسٹار اجیت کمار، دبئی میں پھنسے ہوئے تھے، اپنے ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ مداحوں نے خوشی کا ظہار کیا
Published : March 11, 2026 at 2:13 PM IST
حیدرآباد: تمل سپر اسٹار اجیت کمار، جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری فضائی حملوں کی وجہ سے کئی دنوں سے دبئی میں پھنسے ہوئے تھے، بحفاظت چنئی پہنچ گئے ہیں۔ اجیت کمار کی چنئی واپسی کی ایک ویڈیو منگل کو ان کے فین پیج پر شیئر کی گئی۔
اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری فضائی حملوں سے پورا خلیجی علاقہ اور فضائی راستے متاثر ہوئے ہیں۔ کئی شہری دبئی سمیت کئی ممالک میں پھنسے ہوئے تھے جن میں تامل سپر اسٹار اجیت کمار بھی شامل تھے۔ تاہم اب پھنسے ہوئے افراد کو جنگ سے متاثرہ علاقوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اجیت کمار، جو کئی دنوں سے دبئی میں پھنسے ہوئے تھے، اب بحفاظت چنئی واپس پہنچ گئے ہیں۔
جب حالات خراب ہوئے تو اجیت دبئی میں تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں مغربی ایشیا کے کچھ حصوں پر اچانک فضائی حدود پر پابندی لگ گئی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بہت سی بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہو گئیں اور دیگر کا راستہ تبدیل ہو گیا، جس سے بہت سے مسافر مختلف خلیجی شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اجیت کمار سفری رکاوٹوں سے متاثر ہونے والوں میں شامل تھے۔
منگل، 10 مارچ کو، اجیت کو چنئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آمد گیٹ پر دیکھا گیا۔ اترنے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا گیا۔ پاپس نے اس کے ردعمل کا اندازہ لگانے کی بہت کوشش کی۔ ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
غور طلب ہے کہ اجیت اسرائیلی-امریکی اور ایرانی فضائی حملوں کے 12 دن بعد چنئی واپس آئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار سعودی عرب اور دبئی کے درمیان موٹرسپورٹ کے پیشہ ورانہ سلسلے میں سفر کر رہے تھے۔ پرواز کی معطلی کی وجہ سے انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا اور سروسز دوبارہ شروع ہونے تک دبئی میں ہی رہنا پڑا۔
اس سے قبل اجیت کے دبئی میں پھنسے ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ جس کے بعد ان کے منیجر نے میڈیا کو اپنی حفاظت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مینیجر نے بتایا کہ اداکار کے 28 فروری کو روانہ ہونے کی امید تھی لیکن سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا۔ مینجر نے مداحوں کو یقین دلایا، "اجیت دبئی میں محفوظ ہیں۔"