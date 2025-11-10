200-300 کروڑ نہیں، شاہ رخ خان کی 'کنگ' اتنے بڑے بجٹ میں بن رہی ہے، ایکشن کائنات کی سب سے مہنگی فلم؟
شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ سرخیوں میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کو بنانے پر کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟
Published : November 10, 2025 at 4:09 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان ان دنوں اپنی آنے والی فلم کنگ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی متوقع فلم 2026 میں تھیٹر میں ریلیز ہونے والی ہے۔ سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی اس ایکشن فلم کی پہلی جھلک ان کی 60ویں سالگرہ پر جاری کی گئی۔ اس پہلی جھلک نے سب کو پرجوش کر دیا ہے۔ کنگ کے بارے میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ بھارت کی سب سے مہنگی ایکشن فلم بننے والی ہے۔ فلم کے بجٹ نے سب کو دنگ کر دیا ہے۔
پچھلے کچھ دنوں سے شاہ رخ خان کے کنگ کا بجٹ سرخیوں میں ہے۔ شاہ رخ خان نے اس فلم میں صرف 100، 200، یا 300 کروڑ روپے نہیں بلکہ بہت کچھ لگایا ہے۔ وہ اس فلم کو بلاک بسٹر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ "کنگ" کی شروعات ایک ایکشن تھرلر کے طور پر شاہ رخ خان کے ساتھ ایک طویل کیمیو میں ہوئی تھی اور اس کی ہدایت کاری سوجوئے گھوش نے کی تھی۔ ابتدائی بجٹ صرف ₹150 کروڑ تھا، لیکن اسکرپٹ نے ایک بڑے اور کافی پیمانے کی گنجائش پیش کی۔ جب سدھارتھ آنند نے اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کی، تو اس نے شاہ رخ خان کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا منصوبہ بنایا اور ایسے ایکشن سیکوئنس بنائے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شائقین کو راغب کرنے کیلئے، انہوں نے سدھارتھ کو آزادی دی، اور ہدایت کار ₹350 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ واپس آئے۔ "کنگ" ایک عالمی فلم ہے، جو ہندوستان میں بنی ہے۔ جب کہ مغربی فلموں پر عام طور پر لاکھوں ڈالر کی لاگت آتی ہے، سدھارتھ آنند اسے لاگت کے پانچویں حصے پر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنگ کے پاس صرف ایک یا دو نہیں بلکہ چھ غیر معمولی ایکشن سیکونس ہیں۔ ان میں سے تین مناظر حقیقی جگہوں پر فلمائے گئے جبکہ باقی سیٹ پر فلمائے جائیں گے۔
یہ فلم شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کے ساتھ بڑے پردے پر ڈیبیو بھی کرے گی۔ شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتے نظر آئیں گے۔ اس فلم میں ابھے ورما، ارشد وارثی، ابھیشیک بچن، جیدیپ اہلاوت، اور راگھو جوئیل سمیت ایک شاندار کاسٹ بھی شامل ہے۔ افواہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ رانی مکھرجی، انیل کپور، جیکی شراف، سوربھ شکلا، اکشے اوبرائے، اور کرن ویر ملہوترا اس فلم کا حصہ ہوں گے۔