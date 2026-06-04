عامر خان تیسری شادی کی تیاری میں؟ گرل فرینڈ گوری اسپرٹ سے جولائی میں نکاح کی قیاس آرائیاں
رپورٹس کے مطابق عامر خان اور گوری اسپرٹ نے شادی کو سادہ اور خاندانی تقریب تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 9:44 AM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے معروف اداکار عامر خان ایک بار پھر اپنی نجی زندگی کے باعث خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر خان اپنی گرل فرینڈ گوری اسپرٹ سے رواں سال جولائی میں شادی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوئیں تو یہ عامر خان کی تیسری شادی ہوگی۔ اگرچہ عامر خان اور گوری اسپرٹ کی جانب سے ابھی تک اس خبر کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، تاہم متعدد تفریحی ویب سائٹس اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دونوں 5 جولائی کو ایک سادہ اور نجی تقریب میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق عامر خان اور گوری اسپرٹ نے شادی کو سادہ اور خاندانی تقریب تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں گھر پر ہی رجسٹرڈ شادی کریں گے جس میں صرف قریبی رشتہ دار اور چند خاص دوست شریک ہوں گے۔ فی الحال کسی بڑی استقبالیہ تقریب یا شوبز شخصیات سے بھرپور تقریب کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق عامر اور گوری گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے ایک خاندان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اب اپنے رشتے کو باضابطہ شکل دینا چاہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں خاندان بھی اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔
عامر خان نے گزشتہ سال مارچ میں اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر پہلی بار میڈیا کے سامنے گوری اسپرٹ کا تعارف کروایا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ گوری کو تقریباً 25 برسوں سے جانتے ہیں، تاہم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ حالیہ برسوں میں قائم ہوا۔ گوری اسپرٹ ایک بچے کی ماں ہیں اور عامر خان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ان کے خوشگوار تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں وہ کئی عوامی تقریبات میں عامر خان کے ساتھ نظر آ چکی ہیں۔
ایک حالیہ انٹرویو میں عامر خان نے گوری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں سکون اور خوشی لے کر آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی سابقہ بیویوں رینا دتہ اور کرن راؤ کے ساتھ تعلقات کو بھی احترام کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ وہ دونوں رشتے ان کی زندگی کا اہم حصہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عامر خان کی پہلی شادی رینا دتہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے دو بچے جنید خان اور ایرا خان ہیں۔ دونوں نے 2002 میں علیحدگی اختیار کی۔ بعد ازاں عامر خان نے 2005 میں فلم ساز کرن راؤ سے شادی کی، تاہم 2021 میں دونوں نے علیحدگی کا اعلان کیا۔ ان کا ایک بیٹا آزاد راؤ خان ہے۔
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فی الحال شادی سے متعلق تمام خبریں غیر مصدقہ ہیں، تاہم عامر خان کے مداح بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا ’’مسٹر پرفیکشنسٹ‘‘ واقعی ایک بار پھر شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں یا نہیں۔