RCB کی جیت نے کرن جوہر سے لے کر شہناز گل تک مشہور شخصیات میں خوشی کا اظہار کیا۔ مشہور شخصیات اپنی مبارکباد پیش کرتے ہیں

آئی پی ایل 2026 میں رائل چیلنجرز بنگلور کی جیت نے مشہور شخصیات میں خوشی کی لہر دوڑادی ہے۔

کرن جوہر، وراٹ کوہلی، انوشکا شرما اور شہناز گل (ANI/PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 1, 2026 at 3:23 PM IST

حیدرآباد: گزشتہ اتوار کو انڈین پریمیئر لیگ 2026 (آئی پی ایل 2026) کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا گیا جس میں آر سی بی نے 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ یہ آر سی بی کا لگاتار دوسرا آئی پی ایل ٹائٹل ہے۔ پچھلے سال، آر سی بی (RCB) نے پچھلے سال 18 سالوں میں پہلی بار آئی پی ایل ٹرافی اٹھائی تھی اور آئی پی ایل 2026 کا فاتح بن گیا۔

اس طرح آر سی بی (RCB) ممبئی اور چنئی کے بعد مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹرافی جیتنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ وراٹ کوہلی کی آر سی بی (RCB) ٹیم کی جیت پر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے اور اس میں شامل ہونے والوں میں مشہور شخصیات بھی شامل ہیں۔

کرن جوہر کی پوسٹ (Karan Johar Post)

کرن جوہر سے لے کر شہناز گل تک، سبھی نے سوشل میڈیا پر آر سی بی (RCB) کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ رشبھ شیٹی اور کئی دیگر مشہور شخصیات نے بھی سوشل میڈیا پر آر سی بی اور وراٹ کوہلی کو مبارکباد دی۔

کرن جوہر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر لکھا، "رائل چیلنجرز بنگلور کی ٹیم کو مسلسل دوسری جیت پر مبارکباد... برلا خاندان کو ان کی شاندار جیت پر مبارکباد۔"

کنتارا اداکار رشبھ شیٹی نے ٹویٹ کیا، "ہمارے آر سی بی (RCB) کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، آئی پی ایل 2026 کے چیمپئن۔ @imVkohli کو جیتنا اور اس قدر جذباتی طور پر جشن منانا ایک شاندار اختتام تھا۔"

رندیپ ہڈا نے ٹویٹر پر لکھا، "#آر سی بی (RCB) کے لیے کتنا شاندار لمحہ ہے! 🏆 پوری ٹیم اور تمام مداحوں کو مبارک ہو جنہوں نے ان تمام سالوں میں ایمان کو برقرار رکھا اور @imVkohli کو خصوصی سلام، جن کے سفر نے اس فتح کو مزید پیارا بنا دیا ہے۔"

شہناز گل نے جیت کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پوری آر سی بی (RCB) ٹیم کو مبارکباد دی اور ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں پنجاب کی کترینہ کیف، ٹی وی پر آر سی بی (RCB) میچ دیکھتے ہوئے جشن مناتی نظر آ رہی ہیں۔

اس ویڈیو میں شہناز گل خوب خوشگوار وقت گزار رہی ہیں۔ شہناز رقص کر رہی ہیں اور اپنے معمول کے مطابق خوش مزاج نظر آ رہی ہیں۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز نے آر سی بی کو 20 اوورز میں 156 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے رجت پاٹیدار کی ٹیم نے صرف 18 اوور میں جیت کر تاریخ رقم کی۔ وراٹ نے 18ویں اوور کی آخری گیند پر چھکا لگا کر ٹیم کو شاندار اور تاریخی فتح دلائی۔

