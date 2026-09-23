لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں: شوہر گووندا کی مبینہ گرل فرینڈ کے ہمراہ پوجا پاٹھ کے بعد سنیتا آہوجا کا بیان
اداکارہ کومل رانی کے حوالے سے گووندا کچھ عرصے سے خبروں میں ہیں اوراداکار کی اہلیہ نے بھی اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔
Published : September 23, 2026 at 12:28 PM IST
حیدرآباد: 'ہیرو نمبر 1' سے شہرت پانے والے اداکار گووندا نے حال ہی میں گنیش اتسو کی تقریبات کے دوران ممبئی کے مشہور 'لال باغ کا دورہ کیا۔ لال باغ کے راجا کے پنڈال میں گووندا کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ اس چرچے کی وجہ یہ ہے کہ گووندا وہاں اکیلے نہیں بلکہ اپنی مبینہ گرل فرینڈ، کومل رانی سورنکر کے ہمراہ پہنچے تھے۔ 'باپا' (بھگوان گنیش) کے دربار میں اپنی اہلیہ کے بجائے مبینہ گرل فرینڈ کے ساتھ ان کی تصاویر اور ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر ہلچل مچا دی ہے۔
گووندا کو پنڈال میں اداکارہ کومل رانی کے ساتھ دیکھا گیا؛ دونوں 'باپا' سے دعا مانگتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ اس دوران گووندا اپنے مداحوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ انہوں نے کریم رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، جبکہ کومل رانی آشیرواد لینے کے لیے روایتی مراٹھی انداز میں پوری طرح تیار ہو کر آئی تھیں۔ پاپرازی (فوٹوگرافرز) کو دیکھ کر اداکار نے "گنپتی باپا موریا" کا نعرہ لگایا، جبکہ کومل انہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے نظر آئیں۔ دریں اثنا، گووندا کی اہلیہ سنیتا نے بھی حال ہی میں اکیلے 'باپا' کے درشن کیے تھے۔
سنیتا آہوجا نے کیا کہا؟
دریں اثنا، سنیتا کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کومل جن کے بارے میں افواہ ہے کہ وہ گووندا کی گرل فرینڈ ہیں کے ہمراہ ’باپا‘ (بھگوان گنیش) کا آشیرواد لینے گئی تھیں۔ ممبئی ایئرپورٹ پر بنائی گئی اس ویڈیو میں سنیتا کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے: "آپ انسانوں سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؛ وہ صرف دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان پالتو جانوروں سے محبت کریں تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ونٹا ہمیشہ مجھے الوداع کہنے آتی ہے۔ جانور انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔
گووندا کی ذاتی زندگی کے بارے میں
سنیتا آہوجا کے ساتھ گووندا کی شادی کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں کے درمیان، ان کا نام مراٹھی فلم انڈسٹری کی نئی اداکارہ کومل رانی سورنکر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ان افواہوں کو اس وقت مزید تقویت ملی جب اگست 2026 میں گووندا اور کومل کو ممبئی ایئرپورٹ پر ایک ساتھ دیکھا گیا۔ نہ تو گووندا اور نہ ہی کومل نے عوامی سطح پر کسی تعلق کی تصدیق کی ہے۔
ان دونوں کو عوامی مقامات پر ایک ساتھ دیکھے جانے کے بعد قیاس آرائیوں میں شدت آ گئی۔ اگست میں، سنیتا نے گووندا کے اس خاتون کے ساتھ نظر آنے کے فیصلے پر سوال اٹھائی، جنہیں انہوں نے "اپنی بیٹی کی عمر کی" قرار دیا، اور اداکار کو "شوگر ڈیڈی" تک کہہ دیا۔
بعد ازاں راکھی ساونت کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران سنیتا نے دعویٰ کیا کہ گووندا اور رانی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد گووندا کے منیجر، ششی سنہا نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور امید ظاہر کی کہ گووندا اور سنیتا اپنے اختلافات حل کر لیں گے۔
اس کے بعد، اطلاعات کے مطابق گووندا نے کورٹ میرج (عدالتی شادی) سے متعلق جھوٹی خبروں پر قانونی انتباہ جاری کیا اور ہتک آمیز مواد، ڈیپ فیک اور گمراہ کن مواد کے خلاف خبردار کیا۔
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کومل، جو رانی سورنکر کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، بالی وڈ میں نئی ہیں۔ وہ فلم 'روپا' میں گووندا کے ساتھ بالی وڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی ہیں۔ گووندا نے 1987 میں سنیتا آہوجا سے شادی کی تھی۔ 2025 میں ان کی ازدواجی زندگی میں دراڑ کی خبریں سامنے آئیں، جن میں یہ دعوے بھی شامل تھے کہ سنیتا نے طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ تاہم، بعد ازاں اس جوڑے نے گنیش چترتھی کا تہوار ایک ساتھ منا کر ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا۔ 2026 میں، سنیتا نے اپنی طلاق کی درخواست واپس لے لی۔