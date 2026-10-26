انڈیاز گاٹ لیٹینٹ کی نئی اقساط، پینل میں ایم سی اسٹین شامل
رائنا کے شو میں ایک امیدوار وزیراعظم مودی سےملتا جلتا حلیہ بنائے نظر آیا، اور دونوں کے درمیان ویڈیو کال کے ذریعےبات چیت بھی ہوئی۔
Published : October 26, 2026 at 11:50 AM IST
حیدرآباد: 'انڈیاز گوٹ لیٹنٹ' اپنے آٹھویں ایپی سوڈ کے ساتھ واپس آ گیا ہے، جس میں سمے رائنا کے ذریعہ تیار کردہ ایک نیا پینل پیش کیا گیا ہے، جس میں ریپر ایم سی اسٹین، کامیڈین تنمے بھٹ، مواد کے تخلیق کار مدھور ویرلی، اور ریپر تخلیق کار ارپت بالا شامل ہیں۔ نیا ایپی سوڈ کامیڈی، میوزک اور آن لائن تفریح کی دنیا کی ممتاز شخصیات کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ شو اپنے منفرد ٹیلنٹ شو فارمیٹ کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں مقابلہ کرنے والے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ججوں کے پینل کی جانب سے کھلے اور اکثر مزاحیہ ردعمل کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنی انسٹاگرام کہانیوں کے ذریعے ایپی سوڈ کا اعلان کرتے ہوئے، سمے نے لکھا، "آج رات میری سالگرہ ہے، انہوں نے مزید کہا، "یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔
ایم سی اسٹین جیوری میں شامل
تازہ ترین قسط میں بھارتی تفریحی اور کانٹینٹ کریئیٹر برادری کے جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں۔ ایم سی اسٹین بطور ریپر اپنے تجربے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جبکہ تنمے بھٹ اپنی کامیڈی اور ڈیجیٹل مواد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مدھر ورلی نے اپنی آن لائن ویڈیوز کے ذریعے مداحوں کی ایک بڑی تعداد بنائی ہے، اور ارپت بالا اپنی موسیقی اور انٹرنیٹ پر اپنی موجودگی کے لیے مشہور ہیں۔
🚨 Kunal Kamra roasted by Latent contestant cosplaying modi ji Daily bezati routine for Kamra continues https://t.co/T7H0tgMCbF— Krish (@Krish_nvm_Raw) October 25, 2026
جیسے جیسے امیدوار اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں، پس منظر پینل میں موجود شخصیات کے امتزاج کو مزید بھرپور بناتے ہیں۔ شو کا انداز کچھ اس طرح کا ہے جس میں برجستہ گفتگو اور دلچسپ ردعمل دیکھنے کو ملتے ہیں۔
شو میں وزیرِ اعظم مودی کا ہم شکل نمودار ہوا
'انڈیاز گاٹ لیٹینٹ'میں 'او ڈی جی کے نام سے متعارف ہونے والے ایک امیدوار، راحیل نے وزیرِ اعظم نریندر مودی کی نقل اتارتے ہوئے ایک پرفارمنس پیش کی۔ اپنی پیشکش کے بعد، شو کے میزبان سمے رینا نے کامیڈین کنال کامرا کو ویڈیو کال ملائی، جس سے راحیل کو ایک بار پھر مودی کی نقل اتارنے اور کامیڈین کے ساتھ کچھ نوک جھونک کرنے کا موقع ملا۔
ویڈیو کال سے عین قبل امیدوار نے کہا روپیہ گر گیا ہے، لیکن گھبرائیں نہیں بھائیو! اگر روپیہ گرا ہے، تو اسے واپس اوپر اٹھانے والا میں ہی ہوں۔" ویڈیو کال کے دوران کنال کامرا نے جواب دیا، "ایسا کچھ نہیں ہونے والا؛ ایسی کوئی خوش فہمی نہ پالیں۔" اس پر امیدوار نے کامیڈین پر طنز کرتے ہوئے پوچھا، "کیا آپ نے یہ لطیفہ واٹس ایپ سے اٹھایا ہے؟"
امیدوار کی کنال کامرا کے ساتھ نوک جھونک
اس گفتگو پر ردِ عمل ظاہر کرتے ہوئے کنال نے پوچھا، "کامرا، میرے دوست، تم کرتے کیا ہو؟ کامیڈی؟" پھر کنال نے بات شروع کی، جناب، اب ذرا میری بات سنیں..." جس پر راحیل نے جواب دیا، یہ اچانک میرے سر پر کیسے آ پڑا اور یوں یہ نوک جھونک جاری رہی۔
انڈیاز گاٹ لیٹینٹ کی قسط نمبر 8 کہاں دیکھیں؟
'انڈیاز گاٹ لیٹینٹ' سیزن 2 کی آٹھویں قسط یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ ناظرین تازہ ترین قسط دیکھنے کے لیے سمے رینا کے آفیشل یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں۔ سمے کی تخلیق کا کنٹینٹ اور پیش کردہ اس شو میں، امیدوار مختلف قسم کے فنون کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ججوں کی جانب سے ریٹنگ دیے جانے سے پہلے اپنے اسکور کی پیش گوئی (اندازہ) لگاتے ہیں۔ اس شو کے فارمیٹ میں باصلاحیت پرفارمنسز کے ساتھ ساتھ کامیڈی اور پینل کے درمیان غیر منصوبہ بند گفتگو شامل ہوتی ہے۔ شائقین شو کے آفیشل یوٹیوب چینل پر جا کر قسط نمبر 8 دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی اقساط کے بارے میں باخبر رہ سکتے ہیں۔