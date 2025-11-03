خواتین کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جھوم اٹھا ہندوستانی سنیما، امیتابھ سے لے کر کمل ہاسن تک مشہور شخصیات نے دی مبارکباد
ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے پہلی بار ICC ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اس جیت نے پورے ملک کو خوشی کے اظہار کا موقع دیا ہے۔
Published : November 3, 2025 at 2:39 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی خواتین کرکٹ ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کے فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پہلی ورلڈ کپ ٹرافی حاصل کی۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب خواتین کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اس جیت پر ملک بھر میں جشن کا سماں ہے۔ ہرمن پریت کور کی ٹیم نے ممبئی میں ہونے والے فائنل میں ملک کو خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ملک بھر میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اور عام لوگوں سے لے کر بالی ووڈ، کھیل، کاروبار اور سیاست تک ہر کوئی اب ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دے رہا ہے۔
T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025
India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!
So much pride you have brought for us all ..
CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!
💃🏻💃🏻🕺👏💪
امیتابھ بچن
امیتابھ بچن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ’آپ جیت گئے، ہندوستانی خواتین کرکٹ، عالمی چیمپئن، آپ یہ ہمارے پاس لائے، ہمیں آپ پر فخر ہے، مبارک ہو‘۔
انوشکا شرما
اسٹار کرکٹر ویراٹ کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما نے اپنی پوسٹ میں کہا، "آپ عالمی چیمپئن ہیں! کتنا یادگار لمحہ ہے۔"
کرینہ کپور
بالی ووڈ کی بیبو کرینہ کپور خواتین کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ جیتنے پر جذباتی ہوگئیں اور ایکس پر لکھا، خوشی کے آنسو ابھی تک بہہ رہے ہیں۔
हम हैं विश्व चैंपियन!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
जय हिन्द !! https://t.co/LufOsNNpPz
کنگنا رناوت
کنگنا رناوت نے ایکس پر لکھا، "ہم عالمی چیمپئن ہیں! جنوبی افریقہ کے خلاف 2025 کا ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے پر ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ ہماری بیٹیوں نے دکھایا ہے کہ عزم اور ٹیم کے جذبے کے ساتھ، کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جئے ہند!"
کمل ہاسن
ساؤتھ سپر اسٹار کمل ہاسن نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، "خواتین کی ٹیم نے مجھے 1983 کے ورلڈ کپ کی جیت کی یاد دلا دی۔ مبارک ہو! آپ کے نام لوک داستانوں میں زندہ رہیں گے؛ آپ کی میراث لاکھوں خوابوں کو روشن کرے گی۔ مبارک ہو، ٹیم انڈیا!"
پرینکا چوپڑا
امریکہ میں اپنے سسرال سے بالی ووڈ کی دیسی گرل پرینکا چوپڑا نے بھی بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان فائنل میچ دیکھا اور جیت کا جشن مناتے ہوئے پوسٹ کیا، "میں نیلے رنگ میں ہیرو کو دیکھ کر بڑی ہوئی ہوں۔۔۔ آج رات، وہ سب ان کی طرح نظر آتے ہیں۔ ورلڈ چیمپئن، ٹیم انڈیا کو مبارک ہو۔"
سنی دیول
سنی دیول نے اپنے "تارا سنگھ" انداز میں "ہندوستان زندہ باد" کا نعرہ لگایا اور لکھا، "ہندوستان زندہ باد! آج میری بہنوں نے تاریخ رقم کی! خواتین کرکٹ میں ہندوستان کا پہلا ورلڈ کپ، کیا کارنامہ ہے! اس ناقابل تسخیر خواتین کی طاقت پر فخر ہے، آپ نے ترنگا لہرایا ہے! یہ جیت ہر ہندوستانی کی جیت ہے!"
سنیل شیٹی
ٹیم انڈیا کی جیت پر سنیل شیٹی نے لکھا۔ "پسینہ، ہمت، بہادری اس طرح تاریخ چمکتی ہے!" نیلے رنگ میں ہماری خواتین نے شہرت کا پیچھا نہیں کیا - انہوں نے اسے گلے لگا لیا، ہر چھوٹی لڑکی جس کا خواب ہے، اور ہر ہندوستانی جو بلند آواز میں کہہ رہا ہے، 'ہم عالمی چیمپئن ہیں۔'
History has been made and it’s painted in blue! 💙— Mohanlal (@Mohanlal) November 3, 2025
Our Women’s Team India has shown the world what determination and unity can achieve. You’ve inspired millions and made an entire nation beam with pride. 🇮🇳👏#WomenInBlue #TeamIndia #Champions #CWC25 pic.twitter.com/FdkPkwX6gK
موہن لال
ساؤتھ سپر اسٹار موہن لال نے ہندوستان کو ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا، "تاریخ بن گئی ہے اور اسے نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے! ہماری خواتین ٹیم انڈیا نے دنیا کو دکھایا ہے کہ عزم اور اتحاد سے کیا حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے اور پوری ملک کو فخر محسوس کرایا ہے۔"
What a proud and historic day for Indian Cricket! 🇮🇳— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 3, 2025
Congratulations to our Indian women’s cricket team on such a sensational win at the #WomensWorldCup2025 💐💐💐
It’s the victory of every young girl who dared to dream, every parent who believed, and every fan who cheered… pic.twitter.com/fU8jEcNg4b
چرنجیوی
میگاسٹار چرنجیوی نے اپنے ایکس ہینڈل پر ہندوستانی خواتین ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، "ہندوستانی کرکٹ کے لیے کتنا فخر اور تاریخی دن ہے! ہماری ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ میں اس شاندار جیت کے لیے مبارکباد۔ یہ ہر اس نوجوان لڑکی کی جیت ہے جس نے خواب دیکھنے کی ہمت کی، چمکتے رہیں اور رکاوٹیں توڑتے رہیں۔"
اس کے علاوہ آر مادھون، ابھیشیک بچن، اجے دیوگن، رشمیکا مندنا، ورون دھون، بوبی دیول، کارتک آرین، شاہد کپور، دلجیت دوسانجھ، وکی کوشل، اور مہیش بابو سمیت پوری فلم انڈسٹری نے خواتین کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد دی۔
A night we’ll never forget. Thank you, champions 💙 This team has shown the world what true grit and belief can do! 🇮🇳 pic.twitter.com/3Qj8SyTCOo— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2025
