"دھورندھر" کا ٹائٹل ٹریک: ریپر ہنومان کائنڈ نے پاک بھارت ورلڈ کپ میچ میں ’دھورندھر‘ کا ٹائٹل ٹریک نہیں گایا، کیا وجہ ہے پاکستان؟
ریپر ہنومان کائنڈ نے پاک بھارت میچ سے قبل ایک شو کیا۔ لیکن ہنومان نے "دھورندھر" کا ٹائٹل ٹریک نہیں گایا۔ لیکن کیوں؟
Published : February 16, 2026 at 7:00 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان بمقابلہ پاکستان T20 ورلڈ کپ 2026 کا میچ 15 فروری کو کولمبو میں کھیلا گیا۔ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان آغا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ سے قبل ریپر گلوکار ہنومان کائنڈ نے اپنی شاندار کارکردگی سے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم کو محظوظ کیا (شاندار سماں باندھا)۔
ہنومان کی کارکردگی کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہیں۔ گلوکار نے کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں اپنا ہٹ گانا ’بگ ڈاگس‘ گایا۔ تاہم انہوں نے پاکستان میں فلم ’’دھورندھر‘‘ کا ٹائٹل ٹریک نہیں گایا۔ تاہم، ہنومان اپنے پرجوش گانوں سے اسٹیڈیم کو مسحور کرنے میں کامیاب رہے۔ گلوکار، گانا لکھنے والے کے ساتھ ساتھ طاقتور پرفارمنس کے لیے رقاصوں کا ایک گروپ بھی موجود تھا۔
🚨 Epic pre-match vibes for #INDvPAK 🔥— naman sharma (@namansh11141280) February 15, 2026
Indian rap sensation Hanumankind is set to light up the R. Premadasa Stadium in Colombo with a live performance of the high-octane “Dhurandhar” title track (from the blockbuster film) just before the India vs Pakistan T20 World Cup clash… pic.twitter.com/ARY70EjkMB
"دھورندھر" کا ٹائٹل ٹریک
ہندوستان-پاکستان میچ کے آغاز سے قبل، سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھیں کہ عالمی ریپ سپر اسٹار ہنومان کائنڈ آج 15 فروری کو کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں T20 ورلڈ کپ 2026 میں میچ سے پہلے کی کارکردگی میں "دھورندھر" کا ٹائٹل ٹریک گائیں گے۔
Hanumankind 🔱💀 #INDvPAK #IshanKishan #HanumanKind pic.twitter.com/kTCBINT5Hf— ️️ (@ujellybru) February 15, 2026
ہجوم کے سامنے ریپ نہ کرنے کا فیصلہ
ہنومان کائنڈ، جن کا 2025 میں بریک آؤٹ سال تھا، نے جیسمین سینڈلاس، سدھیر یادوونشی، شاشوت سچدیو، محمد صادق اور رنجیت کور کے ساتھ "دھورندھر" کا ٹائٹل ٹریک گایا۔ تاہم، انہوں نے ہندوستانی اور پاکستانی شائقین کے ہجوم کے سامنے ریپ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
Watching Hanumankind live right before Ind vs Pak… unreal energy ⚡ pic.twitter.com/1forYzOPoa— CricketHub (@ZeroContext111) February 15, 2026
لیاری کی تصویر کشی نے پاکستانی شائقین کو ناراض کیا
واضح رہے کہ دھوندھر میں 1999 کے قندھار ہائی جیکنگ، 26/11 کے ممبئی حملے اور لیاری گینگ وار جیسے بڑے تاریخی واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، فلم میں لیاری کی تصویر کشی نے پاکستانی شائقین کو ناراض کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مختلف کہانی سنانے کے لیے میرا لیاری کے نام سے ایک جوابی فلم کا اعلان کیا۔
🇮🇳 vs 🇵🇰 : From Last Night : Rehearsal: 🇮🇳 Rapper Hanumankind at R Premadasa International Cricket Stadium. #danushkaaravinda #T20WorldCup #INDvPAK #PakvsInd #sportspavilionlk #fypシ゚viralシfypシ゚viralシalシ pic.twitter.com/lKWD4JV6Ln— DANUSHKA ARAVINDA (@DanuskaAravinda) February 15, 2026
2019 سے پاکستان میں ہندوستانی فلموں کی ریلیز پر پابندی
رپورٹس کے مطابق، 2019 سے پاکستان میں ہندوستانی فلموں کی ریلیز پر پابندی عائد ہے۔ تاہم، دھوندھر فلم اب بھی شائقین تک پہنچنے میں کامیاب رہی، ملک میں تقریباً 20 لاکھ پائریٹڈ ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈز موصول ہوئے۔