’’دیپیکا پڈوکون کو غلط نہ سمجھا جائے‘‘، امتیاز علی کی وضاحت سوشل میڈیا پر وائرل
امتیاز کا بیان وائرل ہوا، جس میں انہوں نے فلم ’’کاک ٹیل‘‘ کے دوران دیپیکا پڈوکون کی ’’گڈ گرل امیج‘‘ سے متعلق تبصرہ کیا تھا۔
Published : May 26, 2026 at 12:15 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے معروف ہدایت کار امتیاز علی نے اداکارہ دیپیکا پڈوکون کے بارے میں اپنے متنازع تبصرے پر وضاحت جاری کر دی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
حال ہی میں امتیاز علی کا ایک بیان وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے فلم ’’کاک ٹیل‘‘ کے دوران دیپیکا پڈوکون کی ’’گڈ گرل امیج‘‘ سے متعلق تبصرہ کیا تھا۔ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے ردعمل سامنے آئے اور بعض صارفین نے اسے اداکارہ کی شخصیت پر تنقید قرار دیا۔
صورتحال کے بعد امتیاز علی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نیت ہرگز دیپیکا کو ٹھیس پہنچانے کی نہیں تھی بلکہ وہ صرف ان کی اداکاری اور کردار کے مختلف پہلوؤں کی بات کر رہے تھے۔
ہدایت کار نے کہا کہ وہ دیپیکا پڈوکون کی بے حد عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہمیشہ شاندار رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کے الفاظ سے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہوئی تو وہ اسے واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ دیپیکا یا ان کے مداحوں کے دل میں کوئی منفی تاثر پیدا نہ ہو۔
یہ بھی پڑھیں: دیپیکا پڈوکون نے ممبئی کے خراب اے کیو آئی پر آواز اٹھائی، بی ایم سی سے مانگی مدد، کہا۔۔ بچوں کا دم گھٹ رہا ہے
سوشل میڈیا پر امتیاز علی کی وضاحت کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ بعض صارفین نے ان کی وضاحت کو مثبت قرار دیا جبکہ کچھ افراد کا ماننا ہے کہ مشہور شخصیات کے بارے میں اس قسم کے تبصرے احتیاط سے کیے جانے چاہئیں۔