عامر خان کی سابقہ اہلیہ کرن راؤ نے عمران خان کو بھارت چھوڑنے کے حکم پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ 40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں
15 اکتوبر کو ایف آر آر او نےعمران کو ایک نوٹس جاری کیا، جس میں انہیں 28 اکتوبر تک بھارت چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔
Published : October 16, 2026 at 3:00 PM IST
حیدرآباد: اداکار عمران خان کو 28 اکتوبر تک بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ممبئی میں ’فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس نے انہیں اس تاریخ تک ملک سے چلے جانے کی ہدایت کی ہے۔ اداکار کے پاس امریکی پاسپورٹ اور ’اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ موجود ہے۔ انہیں یہ نوٹس 10 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے ایک احتجاج میں شرکت کے بعد موصول ہوا۔ اب عمران کو اپنی سابقہ ممانی (یعنی اداکار عامر خان کی سابقہ اہلیہ) کرن راؤ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔
جمعرات کے روز، کرن نے ان پیش رفتوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اس نوٹس پر حیرت اور عدم یقین کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "ارے واہ، اب تو ممبئی پولیس بھی اس معاملے میں شامل ہو گئی ہے۔ بھارت کے ساتھ عمران کے دیرینہ تعلق کے بارے میں انہوں نے کہا، وہ 43 برس کے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال بھارت میں گزارے ہیں یہاں تعلیم حاصل کی، کام کیا، کامیابیاں سمیٹیں، ناکامیوں کا سامنا کیا، محبت پائی اور جدوجہد کی۔ اداکارہ صبا آزاد نے بھی اس صورتحال پر تنقید کی۔
عمران خان کو حراست میں کیوں لیا گیا؟
اس تنازعے کا آغاز 10 اکتوبر کو ہوا، جب عامر خان کے بھتیجے، عمران خان نے ممبئی کے ’اگست کرانتی میدان‘ میں ہونے والے ایک احتجاج میں شرکت کی۔ ’کاکروچ جنتا پارٹی کے زیرِ اہتمام ہونے والے اس مظاہرے میں، انتخابی فہرستوں کی ’اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے حوالے سے خدشات کے پیشِ نظر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔
احتجاج کے دوران ممبئی پولیس نے جن افراد کو حراست میں لیا، ان میں عمران خان اور ان کی ساتھی، اداکارہ لیکھا واشنگٹن بھی شامل تھیں۔ حراست میں لیے جانے کے بعد، عمران نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ پولیس وین کے اندر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیپشن لکھا: "لگتا ہے میں سیر پر جا رہا ہوں۔"
احتجاج کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ وہ کسی سیاسی تنظیم کے نمائندے کے طور پر نہیں، بلکہ ممبئی کے ایک رہائشی کی حیثیت سے اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا، "میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں یہاں ایک شہری کے طور پر موجود ہوں،ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جو اس شہر میں رہتا ہے۔ میں یہاں یہ پوچھنے آیا ہوں لچکدار آزادی کو کیوں محدود کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی آوازوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟
عمران خان کو بھارت چھوڑنے کا حکم کیوں دیا گیا؟
15 اکتوبر کو، ایف آر آر او نے ایک نوٹس جاری کیا جس میں عمران کو 'امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ) کی مبینہ خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے 28 اکتوبر تک بھارت چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔
ممبئی پولیس کے ایک عہدیدار نے اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نوٹس اداکار کو بھیجا گیا ہے، جو ممبئی کے علاقے 'کھار' میں رہائش پذیر ہیں اور 'او سی آئی' کارڈ کے حامل ہیں۔
یہ اقدام بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما کیرت سومیا کی جانب سے کی گئی ایک شکایت کے بعد سامنے آیا ہے۔ سومیا نے الزام لگایا تھا کہ عمران نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج میں حصہ لے کر اپنی 'او سی آئی' حیثیت کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ سومیا نے اداکار کی گرفتاری اور ملک بدری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ احتجاج میں ان کی شمولیت پر حکام کی جانب سے کارروائی کی جانی چاہیے۔
عمران خان بمبئی ہائی کورٹ میں نوٹس کو چیلنج کریں گے
عمران کے وکیل، ذوالفقار میمن نے تصدیق کی ہے کہ اداکار ایف آر آر او کے اس نوٹس کو بمبئی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی قانونی ٹیم فی الحال ایک درخواست تیار کر رہی ہے، جس کے اس جمعہ یا اگلے پیر کو دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق اداکار کی قانونی ٹیم نے اس حکم کو 'سخت' قرار دیا ہے اور دلیل دی ہے کہ قانون میں ایسی کوئی مخصوص شق موجود نہیں ہے جو 'او سی آئی' کارڈ ہولڈرز کو احتجاج میں حصہ لینے سے روکتی ہو۔ اس قانونی چارہ جوئی میں ممکنہ طور پر اس نوٹس کو چیلنج کیا جائے گا جس میں عمران کو 28 اکتوبر تک بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔