سلیم خان کی صحت سے متعلق اہم اپ ڈیٹ: برین ہیمرج کی افواہوں پر ڈاکٹر نے دیا بیان، جانیں سلمان کے والد کب ہوں گے ڈسچارج
سلیم خان کی صحت سے متعلق نیا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے۔ لیلاوتی اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے اپ ڈیٹ فراہم کیا ہے۔
ممبئی: معروف فلم اسکرین رائٹر و سلمان خان کے والد سلیم خان کو ممبئی کے لیلاوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ان کا آج 18 فروری کو میڈیکل پروسیجر ہوا۔ اس کے بعد، ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، ڈاکٹر جلیل پارکر، اسپتال سے باہر آئے اور ہیلتھ بلیٹن میں کچھ معلومات فراہم کیں۔
منگل کو، ڈاکٹر جلیل پارکر نے بتایا کہ تجربہ کار اسکرین رائٹر کی حالت "مستحکم" ہے، لیکن وہ انتہائی نگہداشت یونٹ (ICU) میں "قریبی نگرانی" میں ہیں۔ بدھ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جلیل پارکر نے کہا، "کل (17 فروری) صبح تقریباً 8:30 بجے، ڈاکٹر سنجیو چوپڑا، ان کے فیملی فزیشن، سلیم خان کو لیلاوتی لے کر آئے۔"
ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ "ہم نے ایمرجنسی روم میں ابتدائی علاج کیا، ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، اس کے لیے ہم نے انھیں کچھ دوائیاں دیں، ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے ہم نے انھیں آئی سی یو میں شفٹ کیا، ہمیں انھیں وینٹی لیٹر پر رکھنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حالت مزید خراب ہو۔ ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے پڑے۔ انھیں وینٹی لیٹر پر رکھنے کے بعد، ہم نے خون کے تمام ضروری ٹیسٹ کیے جس میں سٹی اسکین اور بلڈ ٹیسٹ شامل تھے"۔
ڈاکٹر نے کہا، "آج صبح، ہم نے اُن پر ڈی ایس اے نامی پروسیجر کیا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ مریض کی رازداری کا معاملہ ہے۔ ہم صرف وہی کہہ رہے ہیں جو خاندان نے ہم سے کہنے کو کہا ہے۔ اب، ہم نے انھیں واپس آئی سی یو میں منتقل کر دیا ہے۔" پروسیجر کامیاب رہا۔ ہم شاید انھیں کسی بھی وقت جلد یا کل صبح تک وینٹی لیٹر سے ہٹا دیں گے۔ ہماری ٹیم نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔'
ایک پیپس نے پوچھا، کیا سلیم خان کو کل ڈسچارج کیا جا سکتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا، "نہیں۔" جب میڈیا نے ڈاکٹر سے برین ہیمرج کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک معمولی برین ہیمرج تھا، ہم نے اس سے نمٹا ہے، کسی سرجری کی ضرورت نہیں پڑی۔
