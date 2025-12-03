آئی ایم ڈی بی ٹاپ 10 ڈائریکٹرز 2025: آرین خان فہرست میں سب سے کم عمر ہدایتکار، جانیں کون ہے سر فہرست
IMDb نے 2025 کے ٹاپ 10 ڈائریکٹرز کی فہرست جاری کی ہے۔ ان 10 ڈائریکٹرز نے اس فہرست میں جگہ بنائی ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
December 3, 2025
حیدرآباد: آرین خان نے اس سال فلم انڈسٹری میں ڈبیو کیا تھا۔ دوسرے اسٹار کڈز کے برعکس، آرین خان نے اداکار بننے کے بجائے ایک مختلف راہ کا انتخاب کیا اور کیمرے کے پیچھے اپنے ہدایتکاری کے وژن اور جذبے کو ظاہر کیا۔ کافی انتظار کے بعد، ان کی پہلی ویب سیریز، دی بیڈز آف بالی ووڈ، ستمبر میں ریلیز ہوئی۔ اس سیریز میں آرین کے تیز کہانی کہنے کے انداز، مضبوط کرداروں اور ڈرامے اور مزاح کا بہترین امتزاج دکھایا گیا تھا۔
آرین کی محنت، تخلیقی صلاحیت اور لگن اب پوری طرح رنگ لائی ہے۔ آرین خان نے ایک قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے، وہ سب سے کم عمر ہدایت کار اور واحد ویب سیریز ہدایت کار بن گئے ہیں جنہیں دی بیڈز آف بالی ووڈ کے لیے آئی ایم ڈی بی کی 2025 کے ٹاپ 10 ڈائریکٹرز کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اپنے پہلے پروجیکٹ میں ایسا کارنامہ حاصل کرنا واقعی قابل ذکر ہے اور واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ ابھرتا ہوا ہدایت کار بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔
دی بیڈز آف بالی ووڈ نے ریلیز ہوتے ہی اہم سنگ میل حاصل کیے۔ یہ سیریز مسلسل ہفتوں تک Netflix انڈیا پر نمبر ون پر چلی، اور اس کی کامیابی صرف ملک تک محدود نہیں تھی۔ اس نے دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر کامیابی حاصل کی، کئی ممالک میں نمبر ون تک پہنچ کر اسے Netflix کی عالمی غیر انگریزی ٹاپ 10 فہرست میں جگہ بنالی۔
اس کے علاوہ، سیریز کا موشن پوسٹر نیویارک کے مشہور ٹائمز اسکوائر بل بورڈ پر بھی نمودار ہوا، جو آرین اور پوری ٹیم کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ آرین خان کی پہلی سیریز نے نہ صرف ہنگامہ برپا کیا بلکہ اس نے ایک مضبوط اثر بھی پیدا کیا، جس سے وہ ایک نوجوان ہدایت کار ثابت ہوے جس میں عالمی سطح پر ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔
دی بیڈز آف بالی ووڈ کو آرین خان نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے اور گوری خان نے ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس سیریز میں لکشیا لالوانی، بوبی دیول، مونا سنگھ، راگھو جوئیل، انیا سنگھ، منوج پاہوا، منیش چودھری، سحر بمبا، گوتمی کپور، رجت بیدی، اور بہت سے دیگر اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے۔
آئی ایم ڈی بی ٹاپ 10 ڈائریکٹرز کی فہرست
1- موہت سوری (سیارا)
2- آرین خان (دی بیڈز آف بالی ووڈ)
3- لوکیش کناگراج (کولی)
4- انوراگ کشیپ (نشانچی)
5- پرتھوی راج سوکمارن (ایل 2: ایمپورن)
6- آر ایس پرسنا (ستارے زمین پر )
7- انوراگ باسو (میٹرو ان دنوں)
8- ڈومینک ارون (لوکاہ)
9- لکشمن اٹیکر (چھاوا)
10- نیرج گھائوان (ہوم باؤنڈ)
