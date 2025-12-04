آئی ایم ڈی بی موسٹ پوپیولر انڈین اسٹار آف 2025 : آہان پانڈے اور انیت پڈا نے عامر خان اور رشبھ شیٹی کو پیچھے چھوڑ دیا
2025 کےمقبول ترین ہندوستاتی ستاروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ 'سیارا' کے ستارے آہان پانڈے اور انیت پڈا اس فہرست میں سرفہرست ہیں۔
حیدرآباد: 'سیارا' کی میگا کامیابی کے بعد، اداکار آہان پانڈے اور انیت پڈا نے عامر خان اور رشبھ شیٹی جیسے بڑے ناموں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آئی ایم ڈی بی کی 2025 کے سب سے زیادہ مقبول ہندوستانی ستاروں کی فہرست میں ٹاپ دو مقامات پر قبضہ کرلیا ہے۔
آئی ایم ڈی بی نے بدھ 3 دسمبر کو 2025 کے مقبول ترین ہندوستانی ستاروں اور ہدایت کاروں کی فہرست جاری کی، جس میں 'سیارا' اداکار آہان پانڈے اور انیت پڈا سرفہرست ہیں۔ آئی ایم ڈی بی نے اس خبر کو اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا۔ آہان پانڈے نے ستاروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر جگہ حاصل کی، اس کے بعد ان کی ساتھی اداکارہ انیت پڈا ہیں، جب کہ فلمساز موہت سوری، جنہوں نے "سیارا" کی ہدایت کاری کی، سب سے زیادہ مقبول بھارتی ہدایت کاروں کی فہرست میں ٹاپ پر ہیں۔
آہان اور انیت دونوں اس کارنامے کو حاصل کرنے کے بعد کلاؤڈ نائن پر ہیں۔ آہان نے کہا کہ وہ بطور اداکار اپنی پہلی فلم کے لیے ملنے والی پہچان سے بہت خوش ہیں۔
اداکار آہان پانڈے نے ایک بیان میں کہا، "(یہ) ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خواب پورا ہوا اور پاؤلو کوئلہو کے پورے ہونے جیسا ہے۔ لیکن ایمانداری سے، اگر کچھ بھی ہو، تو یہ پہچان مجھے اپنے کام کے تئیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں کچھ زیادہ ہی آگاہ کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ مجھے آنے والی چیزوں کے لیے پرجوش کرتی ہے۔" انہوں نے موہت سوری کو اپنی رہنمائی کا سہرا دیا اور پروڈیوسر آدتیہ چوپڑا اور اکشے ودھانی کے ساتھ ساتھ کاسٹنگ ڈائریکٹر شانو شرما کا بھی شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے مزید کہا، "میں جلد ہی اپنی دوسری فلم کے ساتھ واپسی کا منتظر ہوں، اور یہ اعزاز دلوں کو چھو لینے والی پرفارمنس پیش کرنے کے لیے ایک زبردست حوصلہ افزائی ہے۔ میں دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 'سیارا' میں میرا سپورٹ کیا۔ میں اپنی تقدیر کو بدلنے اور مجھے زندگی بھر کے لیے کچھ دینے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
انیت نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ 'سیارا' کی کامیابی "زندگی بدلنے والی" تھی اور تمام زبانوں کے سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
انھوں نے مزید کہا، "آئی ایم ڈی بی کی طرف سے یہ پہچان مجھے ہر اس چیز کے ساتھ آگے بڑھاتی ہے جس کی میں خواہش کرتی ہوں، جب میں اپنی اگلی فلم شروع کر رہی ہوں تو میں ان سب سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ محبت کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی انرجی ہے۔"
2025 کے سب سے مشہور ہندوستانی ستاروں کی فہرست
آہان اور انیت کے بعد عامر خان تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایشان کھٹر (دی رائل اینڈ ہوم باؤنڈ) جیسے اداکار چوتھے، لکشیا ( بیڈز آف بالی ووڈ) پانچویں اور رشمیکا (چھاوا، سکندر، کبیر، تھما، دی گرل فرینڈ) چھٹے نمبر پر ہیں۔ کلیانی پریہ درشن ساتویں، ترپتی ڈمری آٹھویں، رکمنی وسنت نویں اور رشبھ شیٹی دسویں نمبر پر ہیں۔
