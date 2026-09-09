'اندھادھن' سے 'اکیس' تک: سری رام راگھون نے سنسنی خیز فلموں، ایوارڈز، اور اپنے کمفرٹ زون سے ہٹ کر فلم بنانے پر بات چیت کی
راگھون نے جموں کشمیر کے فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کی، انہیں اپنی زندگی کے تجربات سے جڑی کہانیوں پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔
Published : September 9, 2026 at 1:58 PM IST
سرینگر: فلمساز سری رام راگھون کو ہندوستانی سنیما میں نیو نوئر ایکشن تھرلر کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ راگھون کا کہنا ہے کہ سسپنس میں ان کی دلچسپی فلمسازی میں آنے سے بہت پہلے شروع ہوگئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ، کرائم ناولز، کلاسک ہندی تھرلر، اور الفریڈ ہچکاک کی فلموں نے اس دلچسپی کو جنم دیا۔
بین الاقوامی فلم فیسٹیول جموں و کشمیر کے دوران ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، راگھون نے کہا کہ یہ دلچسپی قدرتی طور پر کرائم فکشن اور کلاسک تھرلرز کے لیے ان کی وابستگی سے پیدا ہوئی۔ فیسٹیول میں، انہوں نے نوجوان فلم شائقین کے ساتھ بات چیت کی اور اپنے سفر، ابتدائی طالب علمی کے دور کے منصوبوں، ایوارڈز سے متعلق ان کے نقطہ نظر، اور ان کے آنے والے وار ڈرامہ 'اکیس' پر تبادلہ خیال کیا۔
'ایک حسینہ تھی'، 'جانی گدر'، 'بدلا پور'، 'اندھادھن'، اور 'میری کرسمس' جیسی فلموں کے لیے مشہور، راگھون نے کرائم، سسپنس، اخلاقی طور پر پیچیدہ کرداروں، اور سخت کہانی سنانے کے انداز کے ذریعے اپنے لیے ایک الگ مقام بنایا ہے۔ ان کی فلم 'اندھادھن' نے ہندی میں بہترین فیچر فلم کا نیشنل فلم ایوارڈ جیتا تھا۔
اپنے اسکول اور کالج کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے، راگھون نے کہا، "یہ بالکل ایسا نہیں تھا؛ مجھے جرائم کے ناولوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔"
انہوں نے نوٹ کیا کہ وجے آنند اور بی آر چوپڑا جیسے فلم سازوں نے بھی انہیں متاثر کیا، خاص طور پر تھرلر صنف میں ان کے کام کے ذریعے۔
انہوں نے کہا، "میں ان کی طرف زیادہ کھینچا چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا، لیکن میں اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔"
راگھون نے مثال کے طور پر وجے آنند کی فلم 'جیول تھیف' کا حوالہ دیا - ایک ایسی فلم جسے وہ بار بار دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ کہانی اور سسپنس عناصر کو پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، "میں 'جیول تھیف' جیسی فلم 10-15 بار دیکھ سکتا ہوں۔ میں کہانی، سسپنس اور انکشافات جانتا ہوں، پھر بھی میں اس کے انداز سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔"
فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا (ایف ٹی آئی آئی) میں شمولیت کے بعد سنیما کے بارے میں ان کی سمجھ گہری ہوئی، جہاں انہیں بین الاقوامی تھرلر فلموں کی بھرپور روایت سے متعارف کرایا گیا۔
راگھون نے کہا، "میں ہچکاک کا طالب علم ہوں۔ جب میں نے ایف ٹی آئی آئی میں شمولیت اختیار کی، تو میں نے فرانس، اٹلی اور دیگر جگہوں سے بہت سے سنسنی خیز فلمیں دیکھیں۔ اس طرح اس صنف میں میری دلچسپی بڑھی۔"
راگھون نے ایف ٹی آئی آئی میں اپنی اسٹوڈنٹ ڈپلومہ فلم 'ایٹ کالم' کے بارے میں بھی بات کی، جس نے نیشنل ایوارڈ جیتا تھا۔ ڈپلومہ فلمیں بنانے کے لیے انسٹی ٹیوٹ کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ طلباء نے چھوٹے گروپوں میں کام کیا اور پورے کورس میں کئی پروجیکٹس پر کام کرنے کے بعد ایک فائنل ڈپلومہ فلم بنائی۔
'ایٹ کالم' کے لیے ان کا آئیڈیا بالکل منفرد تھا۔ کہانی ایک اخبار کے گرد گھومتی تھی، جس کے صفحہ اول پر ایک لڑکا اور پچھلے صفحے پر ایک لڑکی تھی۔
انہوں نے کہا کہ جب وہ زندہ ہیں تو اخبار بھی زندہ ہے یہی تصور تھا۔
راگھون نے تسلیم کیا کہ اس آئیڈیا کو اسکرین پر لانا خاص طور پر ایک طالب علم کے لیےآسان نہیں تھا۔
انہوں نے کہا، "یہ ایک منفرد تصور تھا۔ فلم کی شوٹنگ آسان نہیں تھی۔"
اس نے اپنے ساتھی طلباء کو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کرنے کا سہرا دیا۔
راگھون نے کہا، "بہت سے طلبہ نے میری مدد کی۔ کسی طرح، ہم فلم بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس نے نیشنل ایوارڈ حاصل کیا۔"
فلمساز نے یہ بھی یاد کیا کہ، اس وقت فلمساز سعید مرزا نے بیرونی ایگزامینر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں تھی اور فلم کے لیے مثبت جواب دیا تھا۔
راگھون کے ابتدائی کیریئر میں ٹیلی ویژن کا کام بھی شامل تھا - فیچر فلموں کی طرف رخ کرنے سے پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے 'آہٹ' اور 'سی آئی ڈی' جیسے شوز بھی بنائے۔
"میں ایوارڈ لینے کے لیے کسی فیسٹیول میں نہیں جانا چاہتا۔"
مشہور فلموں کے ساتھ طویل وابستگی اور متعدد ایوارڈز جیتنے کے باوجود، راگھون نے کہا کہ ایوارڈز ان کی فلم سازی کے پیچھے بنیادی محرک نہیں ہیں۔
انہوں نے ریمارکس دیے کہ ’نیشنل ایوارڈ کے لیے کوئی فلم نہیں بناتا‘۔
فلمساز نے اس بات پر زور دیا کہ تہواروں یا ایوارڈ کی تقریبات میں پہچان حاصل کرنے کے بجائے ان کی ترجیح ناظرین ہیں۔
راگھون نے کہا، "میں ناظرین کے لیے فلمیں بنانا چاہتا ہوں۔ میں ایوارڈ لینے کے لیے کسی فیسٹیول میں نہیں جانا چاہتا۔"
"میں ایک ایسی فلم بنانا چاہتا ہوں جو سب کو پسند آئے۔ میں اسے اپنا بہترین دینا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں ایوارڈ جیتوں گا یا نہیں۔"
ان کے الفاظ اس توازن کی عکاسی کرتے ہیں جس نے ان کے کیریئر کو تشکیل دیا ہے۔ جب کہ 'جانی گدر' جیسی فلموں نے مداحوں کی ایک مضبوط بنیاد حاصل کی اور 'اندھادھن' نے زبردست تجارتی اور تنقیدی کامیابی حاصل کی، راگھون نے ایسی انواع میں کام کرنا جاری رکھا جو انہیں کہانی سنانے کی نئی تکنیکوں کے ساتھ تجربہ کرنے کی آزادی فراہم کرتی ہیں۔
'اکیس' راگھون کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر لے جاتا ہے۔
فیسٹیول میں، راگھون نے 'اِکیس' کے بارے میں بھی بات کی، جو جموں وکشمیر فلم فیسٹیول میں دکھائی جانے والی ہے۔
یہ فلم ایک وار ڈرامہ ہے جو 1971 کی پاکستان بھارت جنگ کی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ راگھون نے کہا کہ جب انہیں اس کہانی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور وہ اسے پردے پر لانا چاہتے تھے، حالانکہ یہ اس قسم کی فلموں سے مختلف تھی جس کے شائقین عام طور پر ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔
انہوں نے ریمارکس دیئے، "یہ اس قسم کی فلم نہیں تھی جو میں عام طور پر بناتا ہوں؛ یہ میرے کمفرٹ زون سے باہر تھی۔"
فلم میں بڑے پیمانے پر کئی تکنیکی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر 1971 کے دور سے فوجی سازوسامان کو دوبارہ بنانے کی ضرورت۔
راگھون نے نوٹ کیا کہ اس دور کے ٹینک اب فلم بندی کے لیے آسانی سے دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ اسے اب میوزیم میں رکھا گیا تھا۔
انہوں نے کہا، "ہمیں کچھ ایسا ڈیزائن کرنا تھا جو مستند نظر آئے۔"
نتیجتاً، بصری اثرات پروڈکشن کا ایک اہم حصہ بن گئے، حالانکہ راگھون نے اس بات پر زور دیا کہ ہدف کو یقینی بنانا تھا کہ ٹیکنالوجی سامعین کے لیے پوشیدہ رہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ وی ایف ایکس کی طرح نظر آئے۔"
پروڈکشن کے عمل کو چیلنجنگ اور پرلطف دونوں قرار دیتے ہوئے، راگھون نے کہا کہ کہانی کی مضبوطی نے تجربے کو مشغول رکھا۔
انہوں نے کہا کہ اسے بنانا مشکل تھا لیکن مزہ آیا، کہانی اچھی تھی۔
راگھون نے کشمیر کے نوجوان فلم سازوں پر زور دیا کہ وہ اپنی کہانیاں سنائیں۔
انہوں نے سرینگر کے اپنے پہلے دورے اور فیسٹیول میں نوجوان طلباء کے ساتھ بات چیت کو واقعی ایک خاص تجربہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "یہ بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرا سرینگر میں پہلا موقع ہے۔"
نوجوان شرکاء کے جوش و جذبے کی تعریف کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ فلم فیسٹیول خطے میں دیرپا فلم سازی کے کلچر کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔
راگھون نے کہا، "وہ سب بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس فیسٹیول کی بدولت چیزیں آگے بڑھیں گی، اس سے ایک پوری ثقافت کی تعمیر میں مدد ملے گی۔"
انہوں نے جموں و کشمیر کے فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے جڑی کہانیوں پر توجہ دیں۔
انہوں نے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے طلباء اپنی کہانیاں خود لکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی کہانیاں دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔"
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