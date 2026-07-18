سونم وانگچک نہیں تو عامر خان نے تھری ایڈیٹس میں کس کا کردار ادا کیا؟ جانیں حقیقی کردار کے بارے میں
جب فلم پہلی بار ریلیز ہوئی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پھنسوک یا رانچو کا کردار سونم وانگچک پر مبنی تھا۔
Published : July 18, 2026 at 1:14 PM IST
حیدرآباد: سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے بعد عامر خان کی فلم '3 ایڈیٹس' دوبارہ سرخیوں میں آگئی ہے۔ ہندوستانی سنیما میں فلم کے قد کو دیکھتے ہوئے، عامر کے کردار، پھنسوک وانگڈو، کے پیچھے حقیقی زندگی کے کردار کے حوالے سے بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے، خاص طور پر جب سے عامر خان نے حال ہی میں یہ واضح کرنے کے لیے اپنی خاموشی توڑ دی کہ یہ فلم سونم وانگچوک سے متاثر نہیں تھی۔
جب فلم پہلی بار ریلیز ہوئی تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پھنسوک (یا رینچو) کا کردار سونم وانگچک پر مبنی تھا۔ تاہم، برسوں کے دوران، انجینئر اور کارکن سونم وانگچک نے فلم سے اپنے تعلق کو بار بار واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ کردار ان سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان پر مبنی نہیں تھا۔ حال ہی میں عامر خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پھنسوک کا کردار سونم پر مبنی نہیں ہے۔
باضابطہ طور پر، یہ فلم چیتن بھگت کے ناول 'فائیو پوائنٹ سمون' پر مبنی ہے۔ تاہم، جب یہ فلم سال 2009 میں ریلیز ہوئی، ناول نگار نے دعویٰ کیا کہ اسے واجب الادا کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا۔ تو، یہ کردار اصل میں کس پر مبنی ہے؟
اس سے قبل ہدایت کار راج کمار ہیرانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ کردار ایک ایسے شخص پر مبنی ہے جس سے وہ فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا (FTII) میں ملے تھے۔ فلمساز کا کہنا تھا کہ ’میں اکثر سوچتا تھا کہ یہاں اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں جو کسی دن فلموں میں دکھانے کے لائق ہیں‘۔ انہوں نے ایف ٹی آئی آئی میں ہاسٹل کی زندگی کو دلچسپ تلاش کرنے کا ذکر کیا۔
انہوں نے مزید کہا، عامر کا کردار ہمارے فلمی اسکول کے ایک طالب علم سے متاثر ہے، جس کا نام میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ فلمساز بننا چاہتا تھا لیکن ایف ٹی آئی آئی میں داخلہ نہیں لے سکا۔ اسی دوران اس کا ایک دوست منتخب ہوا، لیکن اس کے والد نے اسے داخلہ لینے سے منع کر دیا۔ نتیجتا جس طالب علم نے داخلہ حاصل نہیں کیا تھا، اس نے تین سال تک اپنے دوست کی شناخت پر فلم سازی کی تعلیم حاصل کی۔
"گریجویشن تک کسی کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اسے بتایا کہ اسے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، تو اس نے جواب دیا، 'مجھے ویسے بھی کبھی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے تھا؛ میں صرف فلم میکنگ سیکھنا چاہتا تھا۔' اس نے مجھے متاثر کیا کیونکہ تعلیم سرٹیفکیٹ کے بارے میں نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے کئی واقعات فلم 3 ایڈیٹس کو متاثر کیا۔
برسوں بعد پروڈیوسر ودھو ونود چوپڑا نے انکشاف کیا کہ یہ کردار ان سے متاثر تھا۔ انہوں نے کہا، "رینچو کا کردار مجھ پر مبنی ہے، یہ میری زندگی سے متاثر ہے۔" اس نے انکشاف کیا کہ وہ شاذ و نادر ہی کلاسوں میں جاتا تھا اور یہاں تک کہ وہ اپنے آخری امتحانات میں بھی فیل ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، "جب مجھے آسکر کے لیے نامزد کیا گیا تو ادارے نے مجھے بطور مہمان مدعو کیا اور بطور اعزاز مجھے پاسنگ سرٹیفکیٹ پیش کیا۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا خاندان چاہتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنیں، اس لیے انہوں نے اپنے والدین کو فلم سازی کے اپنے منصوبوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا، "جب مجھے آسکر کے لیے نامزد کیا گیا تھا، میں نے اپنے والد کو سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے مبارکباد دیں گے، لیکن اس کے بجائے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، 'تم نے مجھے بے وقوف بنایا،' اور مجھے محبت اور پیار سے تھپڑ مارا
تاہم اس کا تیسرا ایڈیشن کئی سال بعد شائع ہوا۔ سال 2021 میں لداخ میں منعقدہ ہمالیائی فلم فیسٹیول میں، ودھو ونود چوپڑا نے انکشاف کیا کہ ایف ٹی آئی آئی میں ان کا ایک ہم جماعت تھا جس کا نام پھونسکھ تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 'پھونسکھ وانگڈو' نام اس دوست سے متاثر ہوا تھا، جسے وہ پیار سے 'پونٹسوک لداخی' کہتے تھے۔
ان لوگوں کے لیے جو اس سے ناواقف ہیں، عامر خان نے فلم 3 ایڈیٹس میں رنچھوداس شملداس چنچڈ کا کردار ادا کیا جو کہ 'رانچو' کے نام سے مشہور ہے۔ متجسس، مہربان، اور غیر معمولی ذہین، رینچو کا خیال ہے کہ تعلیم کی جڑیں روٹ سیکھنے اور درجات کی بجائے جذبے اور سمجھ میں ہونی چاہیے۔
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اس کا غیر روایتی انداز اس کے دوستوں فرحان اور راجو کو بیک وقت سخت تعلیمی نظام کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ فلم کے بڑے موڑ سے پتہ چلتا ہے کہ رینچو دراصل پھونسکھ وانگڈو ہے ،ایک مشہور سائنسدان اور اختراع کار جس نے سیکھنے کے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک اور طالب علم کی شناخت سنبھالی تھی۔