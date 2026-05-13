'کسی نے دیکھا تک نہیں، خاک میں مل گئی میری انا'، رجنی کانت نے سنایا آرٹ آف لیونگ آشرم کے دورے کا قصہ
آرٹ آف لیونگ آشرم کے اپنے پہلے دورے کو یاد کرتے ہوئے اداکار نے کہاکہ میں نے ہاتھ ہلایا مگر کسی نے دیکھا تک نہیں۔۔۔
Published : May 13, 2026 at 12:16 PM IST
حیدرآباد: یہ شاید سپر اسٹار رجنی کانت کے ساتھ ہونے والی سب سے نایاب اور غیر متوقع چیزوں میں سے ایک ہے، جن کی آمد عام طور پر بڑے پیمانے پر ہجوم اور پرجوش پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کہ وہ ایک بار بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے آشرم کے دورے کے دوران اپنے آپ کو مکمل طور پر بے توجہ پایا۔ تجربہ کو یاد کرتے ہوئے، اداکار نے کہا کہ اس نے "ان کی انا کو کچل دیا" اور شہرت اور روحانیت کے بارے میں ان کی سمجھ کو بدل دیا۔
آرٹ آف لیونگ (AOL) کے 45 سال مکمل ہونے اور اس کے بانی اور روحانی گرو سری سری روی شنکر کی 70 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے، سپر اسٹار نے بتایا کہ یہ تجربہ ان کے لیے عاجزی کا سبق کیسے بن گیا۔
VIDEO | Recalling his earlier visit to the Art of Living, actor Rajinikanth (@rajinikanth) brought the house down with his humorous take, said, 'nobody even looked at me'.#Rajinikanth pic.twitter.com/JPZGgxtLMv— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
رجنی کانت نے کہا کہ وہ آشرم کے ماحول سے مسحور ہو گئے تھے جب وہ برسوں پہلے پہلی بار وہاں گئے تھے۔ "مکمل ہریالی، جھیل اور لوگ، یہ سب مسکراتے اور خوش تھے۔ ایک ہاتھی، گھوڑے، سینکڑوں گائیں... گھوڑوں میں سے ایک کا نام رجنی تھا،" انہوں نے ناظرین سے ہنستے ہوئے کہا۔اداکار نے کہا کہ انہوں نے ابتدا میں صرف دو دن آشرم میں رہنے کا ارادہ کیا تھا لیکن آخر کار 15 دن تک وہاں رہے۔
رجنی کانت نے کہا کہ سری سری روی شنکر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آشرم کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ ملک کے سب سے بڑے فلمی ستاروں میں سے ایک تھے، اس لیے انھیں توقع تھی کہ لوگ ان کے ارد گرد تصاویر اور آٹوگراف کے لیے جمع ہوں گے۔ "میں نے سوچا کہ عام طور پر لوگ وہاں ہوں گے اور وہ مجھے پہچان لیں گے۔ میں نے تمل ناڈو کے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھا... وہاں سینکڑوں لوگ تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص نے بھی میری طرف نہیں دیکھا
رجنی کانت نے مزید کہا، "تصاویر اور آٹوگراف کے بارے میں بھول جاؤ، یہاں تک کہ کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی بولا۔ میں بہت سے سیاست دانوں اور صنعت کاروں سے ملا ہوں، لیکن اس تجربے نے حقیقت میں میری انا کو کچل دیا۔"
اداکار نے کہا کہ اس واقعے نے انہیں احساس دلایا کہ روحانیت شہرت اور اسٹارڈم سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ "اسٹارڈم آتا ہے اور جاتا ہے، شاید یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے۔ لیکن یہ روحانی اسٹارڈم اعلیٰ ترین اسٹارڈم ہے۔ مرنے کے بعد بھی، اس قسم کا اسٹارڈم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
رجنی کانت نے یہ بھی کہا کہ وہ تقریبات کے دوران سری سری روی شنکر کے ساتھ اسٹیج شیئر کر کے خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: 'سسٹم' کا شاندار ٹریلر جاری ، اس تاریخ کو پرائم ویڈیو پر 'پاور بمقابلہ جسٹس' کے درمیان لڑائی کی انوکھی کہانی دیکھیں
ساڑھے چار دہائیوں کے دوران، آرٹ آف لیونگ رضاکارانہ طور پر چلنے والی سب سے بڑی انسانی تحریک میں سے ایک بن گیا ہے جو سانس، مراقبہ، تعلیم اور نچلی سطح پر خدمات کے ذریعے 182 ممالک میں ایک ارب سے زیادہ زندگیوں تک پہنچ گیا ہے۔