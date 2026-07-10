'کشمیر ہمارا ننیہال ہے'، فلم 'بیبی ڈو ڈائی ڈو' کی تشہیر کیلیے ہما قریشی وادی پہنچیں
بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی نے سرینگر کے آئی نوکس میں مداحوں سے ملاقات کی اور فلم کو ملنے والی محبت پر شکریہ ادا کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 10, 2026 at 12:04 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 12:23 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار + محمد ذو القرنین زلفی) : بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی اپنی نئی ایکشن تھرلر فلم "بیبی ڈو ڈائی ڈو" کی تشہیر کے لیے کشمیر آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آئی نوکس (Inox) ملٹی پلیکس میں مداحوں سے ملاقات کی اور وادی کے لوگوں کی جانب سے فلم کو ملنے والی محبت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ہما قریشی نے اپنے بھائی اور اداکار ثاقب سلیم کے اشتراک سے اس فلم کو پروڈیوس بھی کیا ہے۔ انہوں نے دورۂ کشمیر کے دوران کہا کہ فلم کو کشمیر میں حوصلہ افزا ردعمل ملا، اسی لیے وہ ذاتی طور پر یہاں آکر لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔
انہوں نے کہا: "ہم صرف کشمیر کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کیونکہ ہماری فلم یہاں چل رہی ہے اور ہمیں بہت محبت مل رہی ہے۔ ہم خود یہاں آکر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔"
ننیہال
ہما قریشی نے کشمیر کو اپنا ننیہال قرار دیتے ہوئے کہا کہ وادی کا ہر سفر محبت اور اپنائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ ہمارا ننیہال ہے، میوی والدہ یہیں سے ہے۔ جب بھی میں اور ثاقب یہاں آتے ہیں تو ہمیں بے حد محبت ملتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنی پوری کاسٹ، ڈائریکٹر اور ٹیم کو بھی یہاں لائے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ کشمیر کے لوگ ہمیں کتنی محبت دیتے ہیں۔"
اداکارہ نے اپنے گزشتہ دورے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال 'مہارانی' سیزن 4 کے کچھ مناظر کشمیر میں فلمائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈل جھیل کے وسط میں واقع چار چنار میں شوٹنگ کا تجربہ ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ ان کے مطابق کشمیر فلم بندی کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شامل ہے اور یہاں کا ہر سفر اداکاروں اور پوری ٹیم کو خوبصورت یادیں دے جاتا ہے۔
وادی دورہ
ہما قریشی نے کہا کہ وہ وادی میں فلم کی تشہیر اور شائقینِ فلم سے ملاقات کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ 3 جولائی کو ریلیز ہونے والی "بیبی ڈو ڈائی ڈو" ایک ہندی زبان کی ایکشن تھرلر فلم ہے، جس کی ہدایت کاری نچیکیت سمانت نے کی ہے۔ فلم کو سلیم سبلنگز اور پونے 04 پکچر نے پروڈیوس کیا ہے، جبکہ ہما قریشی، ثاقب سلیم اور نچیکیت سمانت بھی اس کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں۔
فلم کا اسکرین پلے جسمیت کور رین، نچیکیت سمانت، گورو شرما اور پرویز شیخ نے تحریر کیا ہے۔ فلم میں ہما قریشی مرکزی کردار میں نظر آتی ہیں، جبکہ سکندر کھیر اور چنکی پانڈے بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیگر اداکاروں میں راچت سنگھ، سیما پہوا، مرودھر شیخاوت، ودیا مالواڈے اور ہمانشو ملک شامل ہیں۔ ثاقب سلیم بھی فلم کے ایک گانے میں بطور ڈانسر خصوصی کردار میں دکھائی دیتے ہیں۔
فلم کی کہانی بیبی نامی کردار کے گرد گھومتی ہے، جو انکشاف کرتی ہے کہ اصل بیبی کئی برس پہلے مر چکی تھی اور ایک افسوسناک غلط فہمی کے بعد اس کی جڑواں بہن نے اس کی شناخت اپنا لی تھی۔ اپنی مرحوم بہن کے نام سے زندگی گزارنے کے بعد وہ دو قتل کا اعتراف کرتی ہے اور قانونی تحفظ کے بدلے گینگسٹر ظفر کو مارنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔
فلم کا اختتام ایک ویران ہوٹل میں ہوتا ہے، جہاں اس کی بہن کا قتل ہوا تھا۔ بیبی کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ظفر ہی قاتل ہے، کیونکہ اس کا ایک کان غائب ہوتا ہے۔ وہ اسے قتل کر دیتی ہے، لیکن بعد میں ظفر کے فون پر آنے والے ایک پیغام سے پتہ چلتا ہے کہ "پاپا" نے ہی اس کے قتل کا حکم دیا تھا۔ آخری مقابلے میں بیبی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاپا کو اس کی بہن کے قتل کی حقیقت پہلے سے معلوم تھی، جس کے بعد وہ اسے بھی قتل کر دیتی ہے۔
مداحوں کا رد عمل
سرینگر میں فلم دیکھنے والے شائقین نے فلم پر ملا جلا، مگر مجموعی طور پر مثبت ردعمل دیا۔ زیادہ تر ناظرین نے اسے 5 میں سے 3 نمبر دیے۔ سنیما دیکھنے والے عامر احمد نے کہا: "یہ ایک اچھی ایکشن تھرلر فلم ہے جس میں چند غیر متوقع موڑ بھی ہیں۔ ہما قریشی نے بہترین اداکاری کی ہے، تاہم فلم کا دوسرا حصہ کچھ زیادہ طویل محسوس ہوتا ہے۔ میں اسے 5 میں سے 3 نمبر دوں گا۔"
ایک اور ناظر اقرا بٹ نے اداکاروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا: "ہما نے بہت مضبوط اداکاری کی ہے اور ایکشن مناظر بھی دلچسپ ہیں۔ اگرچہ کہانی بعض جگہوں پر کچھ پیچیدہ ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر فلم ایک بار ضرور دیکھی جا سکتی ہے۔"
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