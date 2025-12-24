ریتک روشن نے کزن ایشان روشن کی شادی میں رقص کیا، سابق اہلیہ سوزین خان بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آئیں، جھلکیاں دیکھیں
ریتک روشن کے والد اور اہل خانہ نے ان کے کزن ایشان روشن کی شادی میں شرکت کی۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 10:46 AM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکار ریتک روشن ممبئی میں اپنے کزن ایشان روشن کی شادی میں خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ شامل ہوئے۔ آج صبح، شادی کی بارات کی کئی ویڈیوز آن لائن منظر عام پر آئیں اور تیزی سے وائرل ہوگئیں۔ اداکار کو ڈھول کی تھاپ پر خوشی سے رقص کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس نے مداحوں اور سوشل میڈیا صارفین دونوں کو خوش کیا۔
ایشان روشن نے اپنی منگیتر ایشوریا سنگھ سے 23 دسمبر 2025 کو شادی کی۔ فلمساز اور اداکار راکیش روشن نے انسٹاگرام پر ایشان کی شادی کی ایک تصویر شیئر کی جس میں نوبیاہتا جوڑے کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پوز دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تاہم، ریتک کی ماں پنکی روشن، بہن سنائینا روشن، اور گرل فرینڈ صبا آزاد فریم میں نظر نہیں آرہی ہیں۔
روشن خاندان کے تمام افراد روایتی لباس میں پوز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ راکیش نے بھی ایشوریا کا خاندان میں دل سے استقبال کیا۔ انہوں نے یہ پوسٹ انسٹاگرام پر شیئر کی۔
کئی وائرل ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ریتک اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں پہنچ رہے ہیں۔ اداکار اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہوئے نظر آئے ہے۔ بچوں کے علاوہ، ریتک نے اپنی گرل فرینڈ صبا آزاد کے ساتھ مسکراتے ہوئے پاپ کے لیے پوز بھی دیا۔
انہوں نے کلاسک اور خوبصورت روایتی لباس پہنا اور خوش نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ پیپرازی پر مسکرایا جب انہوں نے اس لمحے کو دیکھ لیا۔ شادی کے جلوس کے کئی کلپس میں، ریتک کو تقریبات سے لطف اندوز ہوتے، پرجوش دھڑکنوں پر رقص کرتے اور شادی کے خوشگوار ماحول میں ب ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ایشان روشن کی شادی میں ریتک روشن کی سابق اہلیہ سوزین خان بھی نظر آئیں۔ پاپرازی نے انہیں اپنے بوائے فرینڈ ارسلان گونی کے ساتھ دیکھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے کیمروں کے لیے پوز دیا۔ سوزین گولڈن لہنگا میں شاندار لگ رہی تھی۔
ایشان روشن نے اپنی دیرینہ گرل فرینڈ ایشوریہ سنگھ سے 20 دسمبر 2025 کو منگنی کی تھی۔ منگنی کی تقریب ایک نجی معاملہ تھا جس میں قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ اس کے فوراً بعد مہندی کی تقریب کا آغاز ہوا، جس نے مداحوں کو روشن خاندان کے جشن کے لمحات کی ایک جھلک دکھائی۔