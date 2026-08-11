ہنی سنگھ نے بادشاہ کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا، سمے رینہ کے شو سے ایک کلپ شیئر کرکے ریپر کو خاموش کردیا
بادشاہ کامیڈین سمے رینہ کے شو میں نظر آئے، جہاں سمے نےان سے پوچھا کہ انہیں 'بادشاہ' نام کس نے دیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 2:10 PM IST
حیدرآباد: کامیڈین سمے رینہ اپنے مقبول شو، انڈیاز گوٹ لیٹنٹ (سیزن 2) کے ایک خصوصی ایپی سوڈ کے آن لائن وائرل ہونے کے بعد واپس سرخیوں میں ہیں۔ بادشاہ کے بارے میں بنائے گئے ایک لطیفے نے ریپر بادشاہ اور یو یو ہنی سنگھ کے درمیان جاری جھگڑے کے حوالے سے دوبارہ بحث شروع کر دی ہے۔ اس دوران نئے تنازع نے ہنی سنگھ کا ایک وائرل کلپ بھی گردش میں لایا ہے۔
10 اگست 2026 کو یوٹیوب چینل کے اراکین کے لیے جاری کردہ تازہ ترین بونس ایپی سوڈ میں میزبان مصنف ہرش لمباچیا، سورو جوشی، اور کامیڈین رجت سود بادشاہ کے ساتھ نظر آئے۔ ایپی سوڈ کے دوران، ایک پرفارمنس کے بعد، سمے نے ایک مختصر گانا گایا اور بادشاہ سے اس کے اسٹیج نام کے بارے میں پوچھا، جس نے ناظرین کو ہنی سنگھ کا ایک پرانا واقعہ یاد دلایا۔
شو میں سمے نے مائیکروفون اٹھایا، اسے ٹیون کرنے کا مذاق اڑایا، اور گانا شروع کیا۔ بعد میں، ایکس پر اس سیگمنٹ کا ایک کلپ اس کیپشن کے ساتھ شیئر کیا گیا: "#SamayRaina Very Badasted To Badshah, His Expressions" گانے میں سمے نے یو یو ہنی سنگھ کے پرستار ہونے کا ذکر کیا اور ٹریک "براؤن رنگ" کا حوالہ دیا - ایک حوالہ جسے بہت سے ناظرین نے ہنی سنگھ اور بادشاہ کے درمیان ماضی کے تنازع سے جوڑا۔
بادشاہ اور ہنی سنگھ کبھی ہپ ہاپ گروپ 'مافیا منڈیر' کا حصہ تھے لیکن آخرکار ان کی پیشہ ورانہ شراکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے، گانوں کے حوالے سے مختلف تنازعات سامنے آئے ہیں، خاص طور پر اس بارے میں کہ دھن اور کمپوزیشن کا سہرا کس کو دیا جائے۔ ایک بڑا تنازعہ گانا "براؤن رنگ" کے گرد گھومتا ہے۔ بادشاہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گیت لکھے تھے، جبکہ ہنی سنگھ نے موسیقی ترتیب دی تھی۔ یہ مسئلہ جولائی 2025 میں دوبارہ سامنے آیا جب بادشاہ نے ہنی سنگھ سے متعلق ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر "کریڈٹ" تبصرہ کیا۔
اسی ایپی سوڈ میں میزبان نے بادشاہ سے ان کے اسٹیج کے نام کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے بتایا کہ اس نے نام کا انتخاب خود کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ناظرین نے دونوں ریپرز کے درمیان ہونے والی بات چیت کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی جس میں بادشاہ نے کہا تھا کہ انہیں یہ نام ہنی سنگھ نے دیا ہے۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہنی سنگھ نے اسے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر کیپشن کے ساتھ شیئر کیا، ’’میری گندی اولاد‘‘۔
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یہ انڈیا گوٹ لیٹنٹ سیزن 2 کا دوسرا بونس ایپیسوڈ تھا۔ جب کہ شو کی تمام قسطیں نیٹ فلیکس پر ہیں، بونس کی اقساط بے قاعدہ وقفوں پر جاری کی جاتی ہیں۔ پہلی بونس ایپی سوڈ 27 جولائی 2026 کو ریلیزہوا تھا تھی، اور اس میں راگھو جویال، نہاریکا این ایم، روہن جوشی، اور منور فاروقی شامل تھے۔