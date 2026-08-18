ہیما مالنی نے اپنے سوتیلے بیٹے سنی دیول کی فلم 'بٹوارا 1947'دیکھنے کے بعد اسے شاندار قرار دیا، کہا بہت اچھا پیغام دیا
فلم ’بٹوارا 1947‘ کو اب سنی دیول کی سوتیلی ماں اور تجربہ کار اداکارہ ہیما مالنی کا پیار ملا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 2:41 PM IST
حیدرآباد: عامر خان پروڈکشنز کی فلم 'بٹوارا 1947' جس میں شبانہ اعظمی، سنی دیول، اور پریتی زنٹا نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں، ریلیز کے بعد سے ہی شائقین سے بے پناہ محبت حاصل کر رہی ہے۔ تقسیم ہند کے پس منظر میں بنائی گئی، یہ فلم ملک کی تاریخ کے سب سے مشکل دور میں انسانیت، ہمدردی اور ہمت کی جذباتی کہانی کو پیش کرتی ہے۔ باکس آفس پر معمولی کمائی کے باوجود فلم نے شائقین کے دل جیت لیے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب اسے تجربہ کار اداکارہ اور سنی دیول کی سوتیلی ماں ہیما مالنی سے بھی پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے فلم دیکھی اور اس کی بہت تعریف کی۔
ہیما مالنی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر فلم بٹوارا 1947 کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، "میں نے کل فلم بٹوارا 1947 دیکھی تھی۔ یہ ایک شاندار فلم ہے، اور اس کا پیغام اس بات کے حوالے سے ہے کہ ملک کو آج کس چیز کی ضرورت ہے۔
اداکارہ نے مزید لکھا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت، باہمی احترام اور بھائی چارہ نفرت اور تقسیم سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خوبصورت پیغام لوگوں کو اپنی ذہنیت کو بدلنے اور نفرت پر پیار اور ہمدردی کا انتخاب کرنے کی ترغیب دے گا۔ راجکمار سنتوشی کی ہدایت کاری شاندار ہے، اور سنی دیول اور شبانہ اعظمی نے بھی شاندار پرفارمنس دی ہے اور پریتی زنٹا شاندار پرفارمنس دی ہے۔" اتنے یادگار پیغام کے ساتھ ایک فلم بنانے کے لیے عامر خان کو مبارکباد - ایک ایسا پیغام جو وقت کی ضرورت ہے۔
'بٹوارا 1947' میں شبانہ اعظمی، سنی دیول، پریتی زنٹا، کرن دیول، علی فضل، اور ابھیمنیو سنگھ سمیت شاندار کاسٹ شامل ہیں۔ یہ فلم تقریباً تین دہائیوں کے بعد راجکمار سنتوشی اور سنی دیول کی ہٹ جوڑی کو دوبارہ اکٹھا کرتی ہے۔
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فلم کے ہدایت کار راجکمار سنتوشی ہیں، جس کی موسیقی اے آر نے ترتیب دی ہے۔ رحمان اور گیت جاوید اختر کے لکھے ہوئے ہیں۔ عامر خان اور اپرنا پروہت کی پروڈیوس کردہ یہ فلم یوم آزادی کے موقع پر دنیا بھر میں ریلیز ہوئی۔