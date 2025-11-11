دھرمیندر کی اہلیہ ہیما مالنی اور بیٹی ایشا دیول دھرمیندر کی موت کی افواہوں پر غصے میں آگئیں، بولیں ''آپ کیسے…''

دھرمیندر کی اہلیہ ہیما مالنی اور بیٹی ایشا دیول دھرمیندر کی موت کی افواہوں پر غصے میں آگئیں، بولیں ''آپ کیسے…''
اداکار دھرمیندر کی بیٹی نے منگل 11 نومبر کو سوشل میڈیا پر واضح کرنے کے لیے پوسٹ کیا، ان کے والد کا انتقال نہیں ہوا۔
Published : November 11, 2025 at 3:59 PM IST
ممبئی: دھرمیندر کی موت کی افواہوں کے بعد، تجربہ کار اداکار کی بیٹی نے منگل 11 نومبر کو سوشل میڈیا پر یہ واضح کرنے کے لیے کہا کہ ان کے والد کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اداکارہ نے کہا کہ ان کے والد کی موت کی جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کی حالت مستحکم ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اس دوران دھرمیندر کی موت کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ دھرمیندر کی صحت پچھلے کچھ دنوں سے خراب ہوئی ہے اور مبینہ طور پر وہ وینٹی لیٹر پر ہیں۔ 10 نومبر کو اداکار کو ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال لایا گیا، جہاں شاہ رخ خان اور سلمان خان سمیت کئی ستاروں نے تجربہ کار اداکار کی عیادت کی۔
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
ہیما مالنی اپنے شوہر کی موت کی خبروں پر برہم ہیں
ہیما مالنی نے اپنے سابق ہینڈل پر اپنے اسٹار شوہر دھرمیندر کی موت کی جھوٹی خبروں پر لکھا، "جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل معافی ہے! ذمہ دار چینلز کسی ایسے شخص کے بارے میں جھوٹی خبریں کیسے پھیلا سکتے ہیں جو زیر علاج ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ انتہائی بے عزتی اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ براہ کرم خاندان اور ان کی رازداری کا احترام کریں۔"
دھرمیندر کی بیٹی نے بھی غصے کا اظہار کیا
دریں اثنا، ایشا دیول نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا، "میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے میں تیزی سے کام کر رہا ہے۔ میرے والد کی حالت مستحکم ہے اور صحت یاب ہو رہے ہیں۔ میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری پرائیویسی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پاپا کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرنے کا شکریہ۔" میڈیا رپورٹس کے مطابق دھرمیندر طویل علالت کے باعث 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہیما اور ایشا کی ان پوسٹس نے ایک بار پھر دھرمیندر کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔
اداکار دھرمیندر کے انتقال کی خبر ''افواہ''
اس سے پہلے آج صبح افواہ تھی کہ بالی ووڈ کے معروف اداکار دھرمیندر انتقال کر گئے۔ ہی-مین کے نام سے معروف اداکار نے 89 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ وہ کئی دنوں سے ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل تھے اور وہاں علاج کے دوران ان کا انتقال ہوگیا۔ تجربہ کار اداکار کی موت نے بالی ووڈ میں صدمے کی لہر بھیجی ہے۔ دھرمیندر کی موت کی خبر کا اعلان بوبی دیول کی پی آر ٹیم نے کیا تھا۔
دھرمیندر 31 اکتوبر 2025 کو معمول کے چیک اپ کے لیے اسپتال گئے تھے۔ انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا، جس کے بعد اداکار کو داخل کرایا گیا۔ دھرمیندر کئی دنوں سے آئی سی یو میں تھے اور 10 نومبر کو خبریں آئیں کہ ان کی صحت نازک ہے۔ ہیما مالنی، سنی دیول، ایشا دیول، اور ان کے پوتے کرن دیول اور راجویر دیول نے اسپتال میں ان کی عیادت کی۔