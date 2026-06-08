'فٹنس کوئین' شلپا شیٹی کی آج سالگرہ ہے، شوہر راج کندرا نے کہا، "تم میں ایک 'دیوی' ہے..."
آج 'فٹنس کوئین' شلپا شیٹی کی سالگرہ ہے۔ شوہر راج کندرا نے اس خاص موقع پر ان کے لیے ایک پاور فل نوٹ لکھا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 1:13 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی آج 8 جون کو اپنی 51ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ اس خاص دن پر انہیں ہر طرف سے مبارکبادیں موصول ہو رہی ہیں۔ ان کے بزنس مین شوہر راج کندرا بھی خیر خواہوں میں شامل ہیں۔ راج نے سوشل میڈیا پر اپنی اسٹار اہلیہ کے لیے وقف ایک ویڈیو مونٹیج شیئر کیا، جس میں ایک طاقتور نوٹ شامل کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو 'دیوی' کہا۔
8 جون کو رات 12 بجے کے قریب، راج کندرا نے انسٹاگرام پر شلپا کی تصاویر کا ایک ویڈیو مونٹیج شیئر کیا۔ ویڈیو میں انہیں ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خوش قسمتی لاتی ہے، پرسکون اور مسکراتی ہے، کامیابی اور خوش قسمتی لاتی ہے، پیاروں کی حفاظت کرتی ہے اور بے خوفی کی تحریک دیتی ہے۔
میری زندگی میں آپ کا کیا مطلب؟
ویڈیو کا اشتراک کرتے ہوئے، راج نے ایک دلی نوٹ شامل کرتے ہوئے لکھا، "اس سال سالگرہ کی ایک مختلف پوسٹ... یہ تقریبات یا خاص لمحات کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ میری زندگی میں آپ کا کیا مطلب ہے۔"
جب سب کچھ غیر یقینی لگتا ہے تو آپ.....
راج کندرا نے خاندان میں شلپا کی اہمیت کو مزید بیان کرتے ہوئے لکھا، "آپ کی قدر کیا ہے۔ آپ میری طاقت ہیں جب زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب جذبات غالب ہوتے ہیں تو آپ مجھے تھام لیتے ہیں۔ جب سب کچھ غیر یقینی لگتا ہے تو آپ مجھ میں اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور آپ انتہائی مشکل وقتوں میں بھی امید کی کرن ہیں۔ آپ کے پاس ہمیشہ الٰہی توانائی، مضبوط حفاظت، طاقت، حفاظت کرنے، کام کرنے کی صلاحیت اور حفاظت کی صلاحیت ہے۔"
"واہ، کوکی، آپ سے بہت پیار"
آخر میں، انہیں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے، راج نے لکھا، "سالگرہ مبارک ہو، میری محبت۔" ماں آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ کی پیاری روح کی مستحق ہے۔' شلپا نے راج کی پوسٹ پر ردعمل ظاہر کیا۔ وہ تبصرے کے سیکشن میں گئیں اور سرخ دل والے ایموجی کے ساتھ لکھا، "واہ، کوکی، آپ سے بہت پیار،"۔
آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں
راج کے علاوہ شلپا کی بہن اداکارہ شمیتا شیٹی نے بھی اپنی بہن کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انسٹاگرام پر اپنی بہن کے ساتھ تصاویر کا ایک سلسلہ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے کیپشن میں لکھا، "میری پیاری منکی کو سالگرہ مبارک ہو۔ آپ ہمیشہ میرے لیے ایک نعمت رہی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمت اور فضل کی مثال دی ہے اور مجھے بہت سے طریقوں سے متاثر کیا ہے۔ میری بہن اور میری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔"
"ہنگامہ 2" اور "سکھی"
حالیہ برسوں میں، شلپا نے "ہنگامہ 2" اور "سکھی" جیسے پروجیکٹس کے ساتھ فلموں میں واپسی کی ہے۔ اداکاری کے علاوہ وہ ٹیلی ویژن پر کئی مشہور رئیلٹی اور ڈانس شوز میں جج کے طور پر بھی مشہور ہیں۔
شلپا نے بالی ووڈ میں کب قدم رکھا؟
شلپا نے 1993 میں شاہ رخ خان کے ساتھ فلم ’’بازیگر‘‘ سے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ فلم نے باکس آفس پر کامیابی حاصل کی اور اسے ایک امید افزا نووارد کے طور پر قائم کیا۔ انہوں نے "میں کھلاڑی تو اناڑی،" "دھڑکن،" "رشتے،" "پھر ملیں گے" اور "لائف ان اے میٹرو" جیسی فلموں میں یادگار پرفارمنس دی ہے۔