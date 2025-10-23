سالگرہ مبارک: ہندوستان کے غیر متنازعہ سپر اسٹار کے بارے میں جانئیے5 چیزیں، بشمول ان کی آنے والی فلمیں
اکتوبر کا مہینہ واقعی پربھاس کا ہے! مداح ان کی سالگرہ کا مہینہ بے مثال جوش و خروش سے مناتے ہیں۔
Published : October 23, 2025 at 6:44 PM IST
حیدرآباد: پربھاس ایک ایسا نام ہے جس نے پوری قوم کو چھو لیا ہے، اپنی طاقتور اداکاری سے اسکرین پر موجودگی اور آف اسکرین شخصیت سے دلوں کو چھونے لیتے ہے۔ بلاک بسٹرز سے بھرے کیریئر اور مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی پرستار کی پیروی کے ساتھ، ہندوستان کے غیر متنازعہ سپر اسٹار کا خطاب حاصل کیا ہے۔ ان کی ہر فلم ایک جشن بن جاتی ہے، اور ہر پرفارمنس ایک منفرد تجربہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ محبوب اداکار اس ماہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، جوش صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مداح ان کے خاص دن پر ان پر پیار اور تعریفیں برسا رہے ہیں۔ تو آئیے اس غیر معمولی سپر اسٹار کے بارے میں پانچ خاص باتیں جانیں۔
ہندوستان کا غیر متنازعہ سپر اسٹار
پربھاس نے نہ صرف اپنی بلاک بسٹر ہٹ فلموں کے لیے بلکہ اپنی معصوم اور صاف ستھری شخصیت کے لیے ہندوستان کے "غیر متنازعہ سپر اسٹار" کا خطاب حاصل کیا ہے۔ ان کا پیارا اور تنازعات سے پاک برتاؤ انہیں ان چند ستاروں میں سے ایک بناتا ہے جو اعتماد اور استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پربھاس پروڈیوسرز کے لیے ایک "محفوظ زون" ہے، کیونکہ ان کی محض موجودگی کامیابی اور اعتماد کی ضمانت دیتی ہے۔
یہ مہینہ پربھاس کا مہینہ ہے۔
ہر سال، اکتوبر کا مہینہ واقعی پربھاس کا ہوتا ہے! شائقین اس کی سالگرہ کا مہینہ بے مثال جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ اس کی مشہور فلمیں تھیٹروں میں واپس آتی ہیں، اور ہر نمائش کو ایک تہوار میں بدل دیتی ہے۔ اس سال بھی، کئی دوبارہ ریلیزز قطار میں ہیں، جن میں 23 اکتوبر کو سالار، ایشور، اور پورنیما شامل ہیں، اور 31 اکتوبر کو دا ایپل اور باہو بلی(دونوں حصے ایک ساتھ)، جو صرف مداحوں کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے والی ہیں!
پربھاس خاموشی سے لوگوں کی زندگی بدل دیتے ہیں۔
جب کہ بہت سے ستارے اکثر اپنے فلاحی کاموں کی تعریف کرتے ہیں، پربھاس مختلف ہیں۔ وہ توجہ مبذول کیے بغیر خاموشی سے مدد کرتے ہے۔ ان کی مہربانی اور اچھا دل انہیں خاص بناتا ہے، اسکرین پر ایک سپر اسٹار اور حقیقی زندگی میں ایک مہربان شخص ہیں، مداحوں کی طرف سے پیار اور احترام کیا جاتا ہے۔
لائن اپ
پربھاس کے پاس مستقبل میں کئی فلمیں ہیں، ان کی آنے والی ریلیز میں راجہ صاب (9 جنوری 2026)، سالار: پارٹ 2 – شوریانگا پروا، پولیس ڈرامہ اسپرٹ، دی کالکی 2898 AD: پارٹ 2، اور پیریڈ ڈرامہ فوجی شامل ہیں۔
₹1000 کروڑ باکس آفس پاور
باہوبلی جیسی فلموں نے پربھاس کو بڑے بجٹ کی فلموں میں ایک نام دیا ہے، جس سے وہ عالمی سطح پر سنسنی خیز ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی فلم بن رہی ہوتی ہے تو پربھاس ہر ہدایت کار کی پہلی پسند ہوتے ہیں۔ کالکی 2898 AD اور باہوبلی جیسی کامیاب فلموں نے مسلسل ₹ 1000 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی ہے، جس سے وہ بڑے بجٹ کی فلموں کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد اسٹار بن گئے ہیں۔