’ہنومان انش‘ نے کمائی میں ’ٹاکسک‘ کو پیچھے چھوڑ دیا
ہنومان انش نے 26ویں دن 8.50 کروڑ روپے کمائے، جبکہ ٹاکسک نے ساتویں دن 7.85 کروڑ روپے کا کاروبار کیا۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 1:12 PM IST
حیدرآباد: اس وقت باکس آفس پر دو فلمیں ’ہنومان انش‘ اور ’ٹاکسک‘ خاصی سرخیوں میں ہیں۔ ہنومان انش معمولی بجٹ میں بننے والی فلم ہے، جبکہ ’ٹاکسک‘ کا بجٹ سن کر اچھے اچھوں کے کان کھڑے ہوجائیں۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ منافع کے معاملے میں ’ہنومان انش‘ نے نہ صرف ’ٹاکسک‘ بلکہ کئی بلاک بسٹر فلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ منگل کو ریلیز کے 26ویں دن بھی ’ہنومان انش‘ نے کمائی کے معاملے میں ’ٹاکسک‘ کو ہرادیا۔
’ہنومان انش‘ اپنی ریلیز کا ایک ماہ مکمل کرنے کے قریب ہے، لیکن اس کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جارہی ہے۔ دوسری جانب ’ٹاکسک‘ اپنی ریلیز کا ایک ہفتہ مکمل کرچکی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ منگل کے روز دونوں فلموں نے کتنی کمائی کی۔
سیکنلک کے مطابق ’ہنومان انش‘ نے 26ویں دن یعنی منگل کو 8.50 کروڑ روپے کا کاروبار کیا، جبکہ ’ٹاکسک‘ ساتویں دن صرف 7.85 کروڑ روپے ہی کما سکی۔ ’ہنومان انش‘ نے 25ویں دن 5.50 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا۔ اس طرح 26ویں دن اس کی کمائی میں 54.55 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
تقریباً 2 کروڑ روپے کے بجٹ میں بنی ’ہنومان انش‘ باکس آفس پر 50 کروڑ روپے کلکشن کر چکی ہے۔ سیکنلک کے مطابق، فلم نے 26 دنوں میں بھارتی باکس آفس پر نیٹ 54.13 کروڑ روپے کما لیے ہیں، جبکہ اس کا انڈیا گراس کلیکشن 63.82 کروڑ روپے ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ’ہنومان انش‘ نے باکس آفس پر صرف 10 لاکھ روپے کی کمائی سے اپنا کھاتا کھولا تھا۔
دوسری جانب تقریباً 700 کروڑ روپے کے بھاری بجٹ میں تیار ہونے والی یش اسٹارر فلم ’ٹاکسک‘ نے دنیا بھر میں 150 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ کھاتہ کھولا تھا، بھارت میں فلم نے 101.10 کروڑ روپے کی اوپننگ کی تھی۔ تاہم اس کے بعد ’ٹاکسک‘ کی روزانہ کی کمائی میں مسلسل گراوٹ دیکھی گئی۔
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سیکنلک کے مطابق بھارت میں ’ٹاکسک‘ کا نیٹ کلیکشن 229.60 کروڑ روپے، گراس کلیکشن 274.25 کروڑ روپے، اوورسیز گراس کلیکشن 40.75 کروڑ روپے جبکہ ورلڈ وائیڈ گراس کلیکشن 315 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔