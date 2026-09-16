نیلم کروڑی بابا کی زندگی سے متاثر فلم ہنومان انش کا دنیا بھر میں بجا ڈنکا، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز میں خریدنے کی دوڑ
ہنومان انش کی کامیابی کا اثر حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلموں مرزاپور دی مووی اور حیوان کی کمائی پر بھی پڑ رہا ہے۔
Published : September 16, 2026 at 2:58 PM IST
حیدرآباد: محض 2 کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے والی فلم ہنومان انش نے ہندوستان میں 200 کروڑ روپے کی کمائی کا حیران کن ہندسہ عبور کرلیا ہے۔ حال ہی میں فلم کو بیرونِ ملک بھی ریلیز کیا گیا، جہاں ہنومان انش نے 5 کروڑ روپے کی کمائی کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تھا۔ فلم اب بھی باکس آفس پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
ہنومان انش کی کامیابی کا اثر حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلموں مرزاپور دی مووی اور حیوان کی کمائی پر بھی پڑ رہا ہے۔ ایسے میں ہنومان انش رواں سال کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔ دھورندھر 2 اور بارڈر 2 ہی کمائی کے معاملے میں ہنومان انش سے آگے ہیں۔
حال ہی میں فلم کے ڈائریکٹر وشال چترویدی نے انکشاف کیا تھا کہ ایک او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے فلم کو مبینہ طور پر نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے مسترد کردیا تھا۔ اب فلم کی پروڈیوسر نے بتایا ہے کہ اسی فلم کو خریدنے کے لیے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کی قطار لگی ہوئی ہے۔
ہنومان انش کے لیے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز میں دلچسپی
میڈیا رپورٹس کے مطابق، ہنومان انش کی پروڈیوسر راگنی سونا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کئی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ان کی فلم خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پروڈیوسر نے کہا، ہاں ایسا ہو رہا ہے۔ دو سے تین پلیٹ فارمز ہماری فلم خریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری فلم ناظرین کے درمیان اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
پروڈیوسر نے مزید بتایا کہ ہنومان انش کو سلور اسکرین کے لیے بنایا گیا تھا اور اس وقت او ٹی ٹی پر ریلیز کرنے کے بارے میں نہیں سوچا گیا تھا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلم کی ریلیز کے وقت اسے زیادہ اسکرینز نہیں مل سکی تھیں۔ واضح رہے کہ ہنومان انش گزشتہ 7 اگست کو ملک بھر میں تقریباً 300 سے 400 اسکرینز پر ریلیز ہوئی تھی، جس پر پروڈیوسر نے مایوسی کا اظہار کیا تھا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، حال ہی میں فلم کے حوالے سے 100 کروڑ روپے کی او ٹی ٹی ڈیل کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ تاہم پروڈیوسر نے ان دعوؤں کو مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور فی الحال ٹیم کی تمام توجہ فلم کے تھیٹر رن پر ہے۔
باکس آفس پر اب بھی ہنومان انش کا جلوہ برقرار
ہنومان انش اب بھی باکس آفس پر اپنی گرفت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ 26 اگست کو ریلیز ہونے والی راکنگ اسٹار یش کی فلم ٹاکسک کا بھی ہنومان انش کی کمائی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔
فلم اپنی ریلیز کے شاندار 40 دن مکمل کرچکی ہے۔ 40ویں دن فلم نے ہندوستان میں 8.25 کروڑ روپے کا کاروبار کیا۔ سیکنلک کے مطابق، ہنومان انش نے 40 دنوں میں ہندوستان میں 273.18 کروڑ روپے کا گراس اور 231.36 کروڑ روپے کا نیٹ کلیکشن کرلیا ہے۔
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سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ فلم نے محض 10 لاکھ روپے کی اوپننگ حاصل کی تھی، لیکن اب یہ ہر روز کروڑوں روپے کی کمائی کر رہی ہے۔