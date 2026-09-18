ہنومان باکس آفس: چھٹے ہفتے 300 کروڑ کی کمائی کی
ہنومان کی کمائی میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔خاص بات یہ ہے کہ یہ فلم اپنے چھٹے ہفتےمیں بھی باکس آفس پرچھائی ہوئی ہے۔
Published : September 18, 2026 at 3:05 PM IST
حیدرآباد: فلم ہنومان اَنش گزشتہ 42 دنوں سے باکس آفس پر دھوم مچا رہی ہے۔ جس بھی فلم نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ 'ٹاکسک اور 'حیوان جیسی فلمیں، جو 'ہنومان اَنش' کے کافی عرصے بعد ریلیز ہوئیں، باکس آفس پر بری طرح ناکام ثابت ہوئیں۔
اکشے کمار اور سیف علی خان کی فلم 'حیوان' کو بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ باکس آفس پر کوئی مقابلہ نہ کر سکی۔ دریں اثنا 'مرزا پور دی مووی کو ہنومان اَنش کے مقابلے میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کے برعکس ہنومان اَنش کی کمائی میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف 2 کروڑ روپے کے بجٹ سے بننے والی اس فلم نے اب 300 کروڑ حاصل کرلئے ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ فلم اپنے چھٹے ہفتے میں بھی غلبہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ ہنومان اَنش نے صرف چھٹے ہفتے میں 80.25 کروڑ روپے کی خالص (نیٹ) کمائی کی۔ اس نے 41 ویں دن 6 کروڑ روپے اور 42 ویں دن 6.25 کروڑ روپے کمائے، جس سے 42 ویں دن کی آمدنی میں 19 فیصد اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان 42 دنوں کے دوران فلم نے بھارت میں 287.50 کروڑ روپے کی مجموعی (گروس) کمائی اور 243.46 کروڑ روپے کی خالص کمائی کی ہے۔ عالمی سطح پر اس فلم نے 300 کروڑ روپے کا سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔
جمعرات کو فلم کے ہندی 2D ورژن کی مجموعی آکوپنسی (سینما ہالز میں شائقین کی موجودگی کا تناسب) 17.53 فیصد رہی۔ صبح کے شوز میں یہ شرح 7.92 فیصد تھی جو دوپہر کے وقت بڑھ کر 17.46 فیصد ہو گئی۔ شام کے شوز میں 22.08 فیصد اور رات کے شوز میں 20.69 فیصد آکوپنسی ریکارڈ کی گئی۔
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اپنے چھٹے ہفتے میں داخل ہونے کے باوجود، یہ اعداد و شمار فلم کی زبردست مقبولیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ نئی فلموں کی ریلیز کے باوجود ہنومان مسلسل شائقین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔